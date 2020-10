Herätys: Yle selvitti: sähkön siirtohintojen nousun taustalla viranomaisen tekemä muutos, arvostelu satutti Tarja Halosta, sota romahdutti Syyrian talouden

Ylen selvitys paljastaa yllättävän syyn rajusti nousseisiin sähkön siirtohintoihin

Hinnankorotuksia on perusteltu myrskyihin varautumisella, mutta selitys kattaa vain murto-osan siirtolaskujen paisumisesta. Korotuksien taustalla on etupäässä viranomaisen viisi vuotta sitten tekemä muutos verkkoyhtiöiden valvontamalliin. Muutos salli jopa kymmenien prosenttien hinnankorotuksen.

Uusi kirja Tarja Halosesta kertoo kovan arvostelun satuttaneen presidenttiä

Toimittaja Katri Merikallion Tarja Halonen – erään aktivistin tarina on kertomus työväentaustaisen naisen tiestä päättäjämiesten pöytiin ja valtakunnan johtoon. Marcus Rosenlund / Yle

Uusi kirja paljastaa, kuinka vastustajat herjasivat presidentti Tarja Halosta muun muassa ihmisikeusvouhottajaksi ja lesbofeministiksi sekä arvostelivat tämän ulkonäköä. Politiikan ykköspaikoille enimmäisenä naisena tiensä raivannut Halonen kuvataan huumorintajuisena, kerkeäkielisenä ja taitavana poliitikkona. Kirja kertoo myös Halosen laajasta kansainvälisestä arvostuksesta.

Bensa- ja leipäjonot kiemurtelevat Damaskoksen kaduilla – sota romahdutti Syyrian talouden

Polttoainepula on johtanut pitkiin jonoihin huoltoasemilla. Youssef Badawi / EPA

Syyrian talous on romahtanut, ja punnan kurssi on tänä vuonna menettänyt yli puolet arvostaan suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Leipää saa valtion kaupoista edullisesti, 50 punnalla eli noin 20 sentillä kilo. Yksityisissä kaupoissa leipäkilo voi maksaa tuhat puntaa. Yle on haastatellut damaskoslaista naista tilanteesta.

Näyttelijä Mikko Kivinen kohtaa katsomon valkoiset maskirivistöt illasta toiseen – korona muutti teatterikokemusta

Näyttelijä Mikko Kivinen Saikkua, kiitos! -näytelmässä. Esa Huuhko / Yle

Teatterikokemus on muuttunut monin tavoin koronarajoitusten takia. Salit ovat puoliksi tyhjiä ja näytöstä täytyy katsoa maski kasvoilla. Koronarajoitukset vaikuttavat niin lavalle kiiriviin yleisön reaktioihin kuin esitysten tulkintaankin. Asiantuntijan mielestä teatterin merkitys voi silti olla nyt suurempi kuin tavallisesti.

Luvassa pilvinen päivä ja sadekuuroja

Yle Sää

Aamulla on paljon sumuja, ja päivä on melko pilvinen. Sadekuuroja tulee lännessä, idässä ja pohjoisessa. Aurinkoisinta lienee Lappeenranta–Oulu-akselilla.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.