Autoliitto ei innostu Vanhasen ehdottamasta paikannukseen perustuvasta liikenteen verotuksesta: kallista satelliittiperusteista järjestelmää ei tarvita

Vanhasen mukaan ihmisiä on kannustettava käyttämään joukkoliikennettä siellä missä sitä on.

Autoliiton mukaan Suomeen ei pidä luoda omaa tieverojärjestelmää.

Lauantaina Ylen TV1:n Ykkösaamussa vieraillut valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) ehdotti, että liikenteen verotus voisi perustua tulevaisuudessa paikannukseen. Heikommilla paikallisteillä maksu olisi alempi, ja moottoriteillä tai kaduilla, joita hoidetaan koko ajan, maksu voisi olla korkeampi, kertoi Vanhanen haastattelussa.

Työryhmä valmistelee parhaillaan ensi kevääksi ehdotusta liikenteen kokonaisverouudistuksesta. Vanhanen kertoi esittäneensä ehdotuksensa ryhmälle.

Autoliitto ei Vanhasen ehdotuksesta innostu. Sen mukaan autoilun verotukseen ei tarvita kallista satelliittiperusteista järjestelmää.

– Aluepolitiikka voidaan hoitaa muullakin verotuksella. Mikäli autoilijoilta kerättäviä veroja halutaan poliittisilla päätöksillä muuttaa aluepainotteisiksi, niin se voidaan toteuttaa ajoneuvoveron porrastamisella. Näin toimii myös lakisääteinen liikennevakuutus. Tähän ei tarvita satojen miljoonien investointeja ja kymmenien miljoonien jatkuvia operointikustannuksia, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo tiedotteessa.

Vanhanen sanoi haastattelussa, että nykyinen litroihin perustuva verotus rankaisee pitkiä sorateitä ajavia.

– On kannustettava koko maassa vähäpäästöiseen liikenteeseen. Missä on joukkoliikennettä, on kannustettava käyttämään sitä. Jotenkin sen pitäisi alentaa kustannuksia pitkien etäisyyksien Suomessa, varsinkin ammattiliikenteessä. Tässä on monta tavoitetta, joiden on toteuduttava yhtä aikaa. Nykyisellä veromallilla tämä ei onnistu, Vanhanen kuvaili.

Autoliitto kysyy tiedotteessaan, kuka määrittelee, missä on toimiva joukkoliikenne. Sen mukaan edes pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne ei toimi joka suuntaan.

