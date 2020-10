Pikavippi- ja perintäfirma taipuivat hyvitykseen – kuluttaja-asiamies ei aja enää ryhmäkannetta Euro24:ää ja Gothiaa vastaan

Hyvityksiä on tulossa 150:lle pikavipin ottaneelle.

Pikaluottoyhtiö Euro24 Finance ja perintäyhtiö Gothia ovat suostuneet maksamaan asiakkailleen hyvityksiä. Näin ollen Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies ei enää harkitse ryhmäkannetta niitä vastaan.

Kuluttaja-asiamies puuttui viime syksynä pikaluottojen kohtuuttomiin kustannuksiin keräämällä julkisesti nimiä mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Mukana oli myös J.W.-Yhtiöt, jonka kanssa neuvottelut ovat vielä kesken.

Kuluttaja-asiamies on pitänyt Euro24 Financen 2000 euron pikavippien kustannuksia kohtuuttomina. Nyt Euro24 Finance on ilmoittanut maksavansa kuluttaja-asiamiehen vaatimat hyvitykset. Samaa lupaa perintäyhtiö Gothia, jolle luottoja on myyty niiden erääntymisen jälkeen.

Näissä tapauksissa kyse oli luottokustannusten kohtuuttomuuden lisäksi siitä, että luottosopimusten tekemisessä oli jätetty noudattamatta lakia. Tällöin seuraamuksena on kaikkien luottokustannusten mitätöinti.

Yhtiöt kiistivät kuluttaja-asiamiehen vaatimusten perusteet, mutta silti ilmoittivat hyvittävänsä luottokustannukset yli 150:lle luottoa ottaneelle henkilölle, jotka ennakkoilmoittautuivat ryhmäkanteeseen viime vuoden loka–marraskuussa.

Yhtiöiden mukaan kuluttajat saavat palautuksia yhteensä 336 000 euroa.

Ryhmäkanne on hyvä pelote

Kuluttaja-asiamies haluaa puuttua kaikin keinoin pikaluottojen kohtuuttomiin luottokustannuksiin. Yksi keinoista on ryhmäkanne, vaikka se onkin prosessina raskas niin kantajalle kuin vastaajillekin.

Yhtiöt ilmoittivat hyvittävänsä luottokustannukset kuluttajille, kun kuluttaja-asiamies oli jättämässä haastehakemusta käräjäoikeuteen.

– Yritykset haluavat välttää viimeiseen saakka ryhmäkanteen kohteeksi joutumista. Tässäkin tapauksessa yritykset päätyivät lopulta siihen, että ne mieluummin maksavat suoraan vaaditut summat kuin joutuvat vedetyksi oikeudenkäyntiin, joka todennäköisesti kestää hyvin pitkään, on kallis eikä ilmeisesti tee hyvää yrityksen maineelle, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen kertoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

