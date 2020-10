Vanhan talon kunnostus on kuin hyppy tuntemattomaan – Keijo Särkijärvi on jo voiton puolella: "Jouluna olisi tarkoitus ottaa ensimmäiset löylyt"

Keijo Särkijärvi on kunnostanut Villa Anitaa jo viisi vuotta.

Kokkolalainen Keijo Särkijärvi otti viisi vuotta sitten käsikynkkään yli 100-vuotiaan talovanhuksen. Villa Anita ja vanha piharakennus sijaitsevat pikkuisella tontilla Kokkolan vanhassa kaupungissa.

Talo oli huonossa kunnossa, vaikka siinä oli asuttu ihan ostopäivään saakka.

– Kun ensimmäisenä talvena vessanpytty oli jäässä vesisäiliötä myöten, tajusin, että melko mittava remontti olisi edessä. Olihan tämä laskuvarjohyppy tuntemattomaan, muistelee Särkijärvi.

Nyt urakka on loppusuoralla. Matkan varrella neuvoja ja tukea on tarvittu monenlaista ja niitä on Särkijärvelle ollut myös tarjolla.

Kunnostukseen tukea

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin voi hakea kunnostustukea ELY-keskuksesta ja Museovirastosta joka syksy. Rahaa on kaiken kaikkiaan tarjolla noin kolme miljoonaa euroa. Varat tulevat ympäristöministeriöstä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön varoista jaetaan seurantalojen korjauksiin noin 1,5 miljoonaa euroa korjaustukea.

Kokkolan vanhaa kaupunkia kutsutaan Neristaniksi. Rakennukset ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa. Poikkeuksiakin löytyy. Kalle Niskala / Yle

– Tukia haetaan paljon. Kaikille sitä rahaa ei riitä. Hakemuksen ja korjaussuunnitelman pitää olla kunnossa, että saa avustusta. Olkaa rohkeita ja hakekaa, kehottaa hallitussihteeri Matleena Haapala mypäristöministeriöstä.

Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa Pohjanmaa ELY-keskuksesta puolestaan kertoo, että viime vuonna kaksi kolmesta hakijasta sai tukea, ja avustussummat olivat keskimäärin 4000 - 5000 euroa.

Villa Anitan kunnostukseen on saatu tukea Museovirastolta 2000 euroa. Tämä summa on jyvitetty lähinnä vanhan piharakennuksen kunnostukseen. Summa ei sinänsä ole suuri, koska koko budjetti liikkuu kymmenissä tuhansissa euroissa.

– Hakemus oli helppo tehdä ja kun avustuksen sai, niin kyllähän se tuntui mukavalta. Onhan se kaksi tonnia iso raha, kertoo Keijo Särkijärvi.

Korjaukseen osoitetulla tuella pyritään siihen, että rakennukset kunnostetaan alkuperäisen rakennustavan mukaan.

– Jokaisella vuosikymmenellä rakennustavat ovat olleet erilaisia, siksi eri vuosikymmenten työtapoja ja materiaalivalintoja pitäisi kunnioittaa, toteaa kulttuuriympäristöamanuenssi Jouni Mustonen K.H.Renlundin museosta.

Vanha rakennus voi olla antiikkiesine

Villa Anitan kunnostaminen on ollut kova urakka, koska korjattavaa on ollut paljon. Ajan saatossa tulleet kallistumat ja kieroutumat ovat aiheuttaneet omat haasteensa.

Kaupungin rakennusvalvonnan ja Museoviraston kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kunnostus on kuitenkin edennyt sujuvasti.

– Minulla ei ole ollut mitään ongelmia lupien tai viranomaisten kanssa, kertoo Keijo Särkijärvi.

ihmiset soittavat kiitettävän paljon museolle kysyäkseen vanhojen rakennusten oikeaoppisesta kunnostamisesta, kertoo Jouni Mustonen. Kalle Niskala / Yle

Vanhaa rakennusta pitää osata katsoa oikeasta kulmasta, koska rakennuksen arvo koostuu materiaaleista, yksityiskohdista ja työtavoista. Jos maali rapistuu, mutta harjalinja on suora ja rakenteet kunnossa, niin rakennus on vain huollon tarpeessa.

Vanhasta arvorakennuksesta ei kannata tehdä uutta.

– Vanha rakennus voi olla myös antiikkiesine, sanoo kulttuuriympäristöamanuenssi Jouni Mustonen.

Museot opastavat

Neristan eli Kokkolan vanhakaupunki on kaavassa suojeltu asuinalue ja se on säilynyt vuosisatoja samantyyppisenä. Se on idyllinen paikka asua ja siellä voi aistia vanhan ajan tunnelmaa.

Keijo Särkijärvelle ympäröivä miljöö oli yksi suurimmista motiiveista, kun hän ryhtyi pelastamaan Villa Anitaa.

– Halusin tulla tänne vanhaan kaupunkiin lähelle keskustaa. Jos rakennuksen seinä tai kivijalka ei ole viivasuorassa, niin ei se haittaa.

Jos on aikeissa tarttua vanhan talon kunnostusprojektiin, kannattaa kysellä etukäteen neuvoja esimerkiksi alueellisesta museosta.

– Museoissa on töissä ihmisiä, joiden toimenkuvaan kuuluu vanhan rakentamisen opastus ja neuvonta, mutta suunnittelutyötä emme tee, sanoo Jouni Mustonen.

Jouluksi saunaan

Villa Anitaa kunnostanut Särkijärvi on myös saanut paljon neuvoja sekä kaupungin rakennusvalvonnasta että museolta. Opastus on ollut tarpeen, sillä vanha rakennus on tarjonnut enimmäkseen ikäviä yllätyksiä.

Nyt ollaan jo voiton puolella. Kunnostusta odottaa enää piharakennus, johon tulee sauna.

– Jouluna olisi tarkoitus ottaa ensimmäiset löylyt, mutta jos ei tule valmista, niin varasuunnitelmana on paljusaunakärry pihalla, toteaa Särkijärvi.