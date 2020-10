Tämä tiedetään nyt Jyväskylän satojen ihmisten korona-altistuksesta – Katso suora lähetys kello 13.15

Jyväskylässä kaupunki tiedotti sunnuntai-iltana asettavansa koronakaranteeniin ainakin 700 ihmistä, ja terveyskeskukset keskittyvät tällä hetkellä karanteenipuheluihin ja altistuneiden hoitamiseen. Maanantaiaamuun mennessä karanteeniin oli asetettu 600 ihmistä, ja tavoittamatta oli edelleen noin sata ihmistä. Karanteeneja on asetettu useille kouluille ja päiväkodeille.

Seurakunnan yksityistilaisuudesta alkunsa saaneen tartuntaryppään altistuneiden selvittäminen jatkuu edelleen Jyväskylässä. Tilaisuudessa olleet on tavoitettu ja testattu, mutta altistumiset ovat levinneet laajemmalle. Jyväskylän kaupungin vastuulääkäri Johanna Tuukkasen mukaan kyseessä oleva seurakunta ei toistaiseksi järjestä kokoontumisia.

Jyväskylän kaupungin koronajohtoryhmä kokoontuu maanantaina pohtimaan koronatilannetta ja mahdollisia uusia toimia epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Jyväskylässä on voimassa laaja, julkisia tiloja koskeva maskisuositus.

Tämän kokouksen jälkeen Yle tekee suoran lähetyksen kello 13.15 alkaen. Haastattelussa ovat ainakin Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto sekä vastuulääkäri Johanna Tuukkanen.

Altistumiset liittyvät hengelliseen tilaisuuteen, joka järjestettiin Jyväskylässä 27. syyskuuta. Kun kaikki kokoontumiseen osallistuneet on testattu, runsaan sadan hengen kokoontumiseen liittyy tällä hetkellä 50 koronatartuntaa.

Jyväskylän kaupunki ei ole kertonut, mistä seurakunnasta on kyse vedoten tilaisuuden yksityiseen luonteeseen. Ylen soitot useisiin jyväskyläläisiin seurakuntiin eivät tuota tulosta, vaan seurakunnat kiistävät koronaryppään liittyvän heidän toimintaansa. Myös ainakin Keskisuomalainen (siirryt toiseen palveluun) on yrittänyt selvittää tartuntaryppään alkuperää.

Kokoontumisen osallistujat olivat enimmäkseen lapsiperheitä ja nuoria, ja altistumisia on todettu useissa alueen oppilaitoksissa.

Altistuneita useissa oppilaitoksissa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia kertoo, että sen oppilaitoksissa on todettu koronavirustartunta kahdeksalla opiskelijalla ja 146 henkilöä on altistunut virukselle. Altistuneista 127 on opiskelijoita ja 19 työntekijöitä.

Gradian mukaan tartunnat liittyvät laajaan tartuntaketjuun, jonka alkuperä on tiedossa.

Ammatillisessa oppilaitoksessa Gradia Jyväskylässä altistumista on tapahtunut 28.–29. syyskuuta Viitaniemen kampuksella sekä 7. lokakuuta Viitaniemen, Harjun ja Priimuksen kampuksilla viidessä opiskelijaryhmässä ja Lyseon lukiossa yhdessä opiskelijaryhmässä

Jyväskylän kaupungin terveydenhuolto on Gradian mukaan tavoittanut valtaosan altistuneista ja asettanut heidät karanteeniin.

Kaupungin jäljitysryhmä jatkaa altistuneiden tavoittamista vielä tänään maanantaina.

Laajan joukkoaltistuksen johdosta myös Kilpisen yhtenäiskoululla ja Kuokkalan yhtenäiskoululla on altistunut koronalle sunnuntai-illan tietojen mukaan noin 60 henkilöä kummassakin.

Lisäksi karanteeneja asetetaan Huhtasuon yhtenäiskoululle, Lehtisaaren koululle ja Kristilliselle opistolle. Päiväkodeista karanteeniin asetetaan osa Huhtasuon päiväkodin lapsista.

