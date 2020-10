Selviääkö kunnanjohtajasotku Ruokolahdella? Yllätysvoittaja Anu Sepponen onkin valmis neuvottelemaan: "Olen uskonut, että heillä jokin järki voittaa"

Ruokolahden kunnanjohtajaksi elokuussa valittu Anu Sepponen on edelleen valmis neuvottelemaan virkasopimuksestaan Ruokolahden kunnanjohtajaksi.

Ehtojen tulisi kuitenkin muuttua, sillä Sepposta hiertävät yhä palkan ja erokorvauksen puuttumisen lisäksi koeaika.

– Minulla on sellainen tieto, ettei Tuomo Sallisellakaan ole ollut sopimuksessaan koeaikaa. Kaikki nämä ehdot, joita kunnanhallitus lisäsi sopimukseeni, pitäisi pystyä palauttamaan edes sille tasolle kuin ne lähtökohtaisesti olivat, Sepponen toteaa.

Tuomo Sallinen on Ruokolahden edellinen kunnanjohtaja.

Anu Sepponen valittiin Ruokolahden kunnanjohtajaksi elokuun lopulla. Valinnan jälkeen hän ajautui kunnan kanssa erimielisyyksiin johtajasopimuksesta.

Kunnanvaltuusto heikensi kunnanhallituksen jo kertaalleen hyväksymää sopimusta alentamalla kunnanjohtajan kuukausipalkkaa 7000 eurosta 6500 euroon, lisäämällä koeajan sekä poistamalla erokorvauksen.

Anu Sepponen on kertonut ottavansa paikan vastaan, jos hän saa 7 300 euron palkan lisäksi irtisanomisajan palkan, eikä sopimuksessa ole koeaikaa.

Sepposen mukaan varsinaisia sopimusneuvotteluja ei ole käyty kertaakaan niin, että pöydällä olisi ollut yhteisesti läpi katsottu sopimus.

– Minulle sanottiin, että tuossa se sopimus on. Siitä ei neuvoteltu, Sepponen toteaa.

Sepposen mukaan hänen sopimukseensa oli tullut teknisiä lisäyksiä, joita ei ollut myöskään edeltäjän sopimuksessa.

Ruokolahden kuntaa johtaa vt. kunnanjohtaja Eija Hämäläinen siihen saakka, että uuden kunnanjohtajan valinta saadaan vietyä loppuun saakka. Mikko Savolainen / Yle

"Kun et uskonut, mitä määräsimme, niin kiristetään ruuvia lisää"

Anu Sepponen kokee olonsa kiristetyksi, vaikka hän on joustanut ja tullut vastaan palkan lisäksi myös muiden työehtojen suhteen.

– Että kun et uskonut, mitä määräsimme, niin kiristetään ruuvia lisää, Sepponen kuvailee tilannettaan.

Hän kertoo, että Ruokolahti on tehnyt virheitä. Kunnanvaltuusto ei esimerkiksi voi käsitellä johtajasopimusta, jos siitä ei ole yhtenäistä näkemystä. Silloin kyseessä on vielä asioiden valmistelu, ei päätösesitys.

– Koeaika olisi pitänyt lukea jo hakuilmoituksessa. Tai se pitäisi kertoa viimeistään silloin, kun kunnanjohtaja valitaan. Sitä ei edes valtuusto voi johtajasopimukseen yksipuolisesti lisätä tai ylipäänsä lisätä, koska se pitää olla etukäteen tiedossa, Sepponen toteaa.

Hän kertoo saaneensa yhteydenottoja ja neuvoja merkittäviltä tahoilta tilanteeseensa liittyen. Asian riitauttamista tai oikeusprosessia hän ei ole ainakaan vielä halunnut ajatella.

– Olen uskonut, että heillä jokin järki voittaa, kun tämä tilanne on jotenkin aivan hullu. Olen luottanut maalaisjärkeen heidän puoleltaan, että voisivatko he hieman nöyrtyä tässä tilanteessa ja ajatella muuten kuin noin yksipiippuisesti kuin he ovat nyt tehneet, Sepponen toivoo.

Ruokolahden kunta päättää pian, laittaako se kunnanjohtajan paikan uudelleen hakuun vai saadaanko Anu Sepposen kanssa aikaan sopimus. Kalle Purhonen / Yle

"Toivottavasti löytyisi sellainen ratkaisu, josta päästäisiin eteenpäin"

Ruokolahden kunnanhallitus kokoontuu maanantaina iltapäivällä miettimään, miten asiassa päästään eteenpäin.

Kunta pyysi Sepposelta viime perjantaihin mennessä vastausta siihen, ottaako hän kunnanjohtajan viran vastaan vai ei.

Selkeää vastausta ei tullut vaan Sepponen kirjoitti kirjeessään, ettei voi ottaa asiaan kantaa. Hän perusteli vastaustaan sillä, ettei asianmukaisia kuntalain mukaisia johtajasopimusneuvotteluja ole käyty.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan Taina Paanasen (kesk.) mukaan johtajasopimusneuvotteluja on käyty, mutta niissä ei ole päästy yhteisymmärrykseen.

– Tämän vuoksi asia vietiin kunnanvaltuustoon, jossa valtuusto raamitti palkkaan liittyviä asioita, joita ei päästy yhteisymmärryksessä Anu Sepposen kanssa sopimaan, Paananen sanoo.

Hän toteaa, että kaksi kuntaa eli Ruokolahti ja Rautalampi toivovat nyt molemmat ratkaisua Sepposen tilanteeseen. On myös mahdollista, että tilanne kärjistyy riidaksi, jota ratkotaan oikeudessa.

– Kaikki on mahdollista, ja se on kurjinta jokaisen toimijan näkökulmasta. Emme haluaisi siihen. Toivottavasti löytyisi sellainen ratkaisu, josta päästäisiin eteenpäin. Se keskustelu käydään tänään kunnanhallituksessa, Paananen muotoilee.

Hän muistuttaa, että Ruokolahden kunnalla on työnantajan oikeudet.

– Sepposen on kunnanvaltuusto valinnut ja jos valtuusto toteaa, ettei yhteistyötä ole mahdollista jatkaa, niin valtuustolla on myös oikeus viedä asiaa eteenpäin.

Oletteko varautuneet siihen, että Anu Sepponen voi viedä asian eteenpäin?

– Totta kai hänellä on se mahdollisuus, Paananen sanoo.

Hän ei osaa vielä sanoa, laittaako Ruokolahden kunta kunnanjohtajan paikan uudelleen auki.

– Tuskin kukaan olisi uskonut, että tässä kohtaa työn aloittamista voitaisiin olla jo näin pahasti solmussa. Kaikkien tähän osallistuneiden pitää katsoa peiliin, Paananen sanoo.