Hämeenlinnassa parannetaan Kaupunginpuiston näkymiä Vanajalle ja keskiaikaiselle linnalle päin

Hämeenlinnan Kaupunginpuisto sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa, Tampereentien ja Vanajaveden välissä. Kaupunginpuiston eli Parkin etelärinteen huipulta Puistokomitean paviljongista näkee järven yli Sairioon, Varikonniemeen ja jopa Hämeen Linnalle. Jatkossa näkymä paranee entisestään, sillä kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvassa Kaupunginpuistossa alkaa tällä viikolla maisemanhoitotyö.

Hoitotyöt perustuvat seitsemän vuotta sitten tehtyyn maisemanhoitosuunnitelmaan. Suunnitelman tarkoituksena on hoitaa puistoa jatkuvasti niin, että sen arvokkaat ominaispiirteet säilyvät tai saadaan esiin, jos ne ovat häviämässä. Töitä tehdään kolmen hehtaarin alueella eli Kaupunginpuiston maisemapuiston puolella. Puiston kokonaispinta-ala on noin 18 hehtaaria.

Kaupunginpuistossa aluskasvillisuus on paikoin rehevää ja siellä kasvaa paljon luonnostaan syntyneitä puuntaimia kuten pikkuruisia tammia, vaahteroita, saarneja, koivuja ja kuusia.

Kaupunginpuistossa kasvaa muun muassa komeita saarnia. Anne-Maria Niskanen / Yle

– Hoitoalueelta kaadetaan muutama heikkokuntoinen puu ja lisäksi raivataan pois etenkin kuusen ja koivun taimia. Puiston arvolehtipuihin ei kosketa, kertoo Hämeenlinnan kaupungin metsäharjoittelijan Leena Väisänen.

Raivaustyöt vaikuttavat alueella liikkumiseen, sillä kävelypolkuja joudutaan sulkemaan puiden poiston ajaksi. Väisänen muistuttaa, että haitta on kuitenkin ulkoilijoiden kannalta lyhytaikainen.

Hämeenlinnan Kaupunginpuiston maisemanhoitotyöt valmistuvat joulukuussa.

Puisto on kaupunkilaisia varten

Kaupunginpuisto on yksi Suomen vanhimpia kaupunkilaisia varten perustettuja maisematyylisiä puistoja Helsingin ulkopuolella. Puisto kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Puisto on osa Hämeen keskiaikaisen linnan alueen laajempaa maisemakokonaisuutta ja kulttuurimaisemaa.

Kiitos puiston perustamisesta kuuluu Hämeen läänin kuvernööri Otto Carl Rehbinderille, joka alkoi rakennuttaa aluetta 1840-luvulla. Vankityövoimaa apuna käyttäen karusta ja kallioisesta Pyövelinmäestä muotoutui viehättävä maisemapuisto, jonne istutettiin jalopuita sekä rakennettiin polkuja, pengerryksiä, kiviaitoja ja paviljonkeja.

Englantilaistyylisen maisemapuiston sommitelmaan kuului myös tekoraunio, joka seisoo yhä alkuperäisellä paikallaan. Anne-Maria Niskanen / Yle

Kaupunginpuistossa on maaherra Rehbinderin kunniaksi sekä muistolaatta että muistokivi. Muistolaatta on muurattu tekoraunion seinään ja muistokivi on lähellä Puistokomitean paviljonkia.

Kaupunginpuistosta löytyy yhä runsaslajinen, aikoinaan tarkkaan harkitusti istutettu ja myös erikoisempia lajeja sisältävä vanha puusto. Sen sijaan aremmat koristekasvit ovat vuosikymmenten saatossa hävinneet. Vanhojen, osin sammaloituneiden puiden varjossa puiston itälaidalla kasvaa kuitenkin edelleen useita alppiruusupensaita.

Suurin osa käytävistä ja niiden tukimuureista, kiviaidat ja tekoraunio ovat säilyneet alkuperäisellä paikallaan. Kaupunginpuiston polut ovat ulkoilijoiden ahkerassa käytössä kaikkina vuodenaikoina.

Lisäksi puistossa toimii kesäisin Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri, jonka toimintaa varten on alueelle rakennettu muun muassa katettu katsomo.