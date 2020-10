Korona vähensi meikkien myyntiä, mutta tuoksut ja ihonhoitotuotteet menevät kaupaksi – kotona halutaan panostaa nyt itsensä hemmotteluun

Koronaviruspandemia on vaikuttanut kosmetiikan myyntiin selvästi. Teknokemian Yhdistyksestä kerrotaan, että osassa tuoteryhmistä myynti on laskenut, osassa vastaavasti noussut.

– Tämän vuoden tammi–kesäkuussa muun muassa meikkien ja tuoksujen myynti laski, koska ihmiset siirtyivät keväällä työskentelemään konttoreilta koteihin ja juhlia ja tapahtumia siirrettiin, kertoo asiantuntija Eeva-Mari Karine Teknokemian Yhdistyksestä.

Saman havainnon on tehnyt Turun Osuuskaupan tavaratalokaupan toimialajohtaja Mikko Eskelinen. Hän kertoo, että värikosmetiikan myynti laski välittömästi. Kokonaisuudessaan asiakkaita on päivästä riippuen 10–30 prosenttia normaalia vähemmän.

Pientä piristymistä on kuitenkin havaittavissa sekä meikki- että tuoksupuolella.

Eeva-Mari Karine kertoo, että maailmalla on jo alettu panostaa silmämeikkeihin, kun taas huulipunien käytön arvellaan vähentyvän maskien käytön myötä.

Mikko Eskelinen puolestaan sanoo, että tuoksujen myynti on jälleen kasvussa. Syynä ovat matkustusrajoitukset.

– Ihmiset ovat tottuneet matkustaessa ostamaan tuotteita, ja kun tax-free-kauppa on käytännössä kokonaan poikki, kysyntä on siirtynyt tänne maakauppaan.

Etätyö ja maskisuositukset vaikuttavat kosmetiikkakauppaan selkeästi, kertoo TOK:n tavaratalokaupan toimialajohtaja Mikko Eskelinen. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Saippuoiden myynti kasvaa edelleen

Raisiolaisessa kauppakeskuksessa on arkiaamupäivällä rauhallista. Käytävällä pysäytetyt ihmiset kertovat, että korona on selvästi muuttanut heidän ostokäyttäytymistään kosmetiikan suhteen.

Kosmetiikan käyttö on vähentynyt. Etänä ei ole tullut laittauduttua, kertoo salolainen Minttu Aaltonen.

– Eläkeläisenä ylipäänsä kuluu aika vähän meikkejä, mutta käsisaippuaa on mennyt enemmän. Ja tietysti pidän huolen siitä, että kaikkea on varastossa, sanoo turkulainen Kati Sinervo.

– Hyvinkin naturellina on tullut oltua. Jonkin verran enemmän on tullut ostettua netistä kuin aikaisemmin. Enemmän on ehkä tullut panostettua hyvinvointiin, kun on ollut aikaa. Esimerkiksi ihon kuorintoja ja tällaisia on tullut ostettua enemmän kuin normaalisti, sanoo turkulainen Maria Sandberg.

Sandberg ei ole ainoa, joka on panostanut viime aikoina hyvinvointiin. Teknokemian Yhdistyksestä kerrotaan, että muun muassa vartalonhoitotuotteiden ja kotivärien myynti on kasvanut.

Minttu Aaltonen ja Maria Sandberg ovat ostaneet nyt vähemmän kosmetiikkaa kuin normaalisti. Saana Sjöblom-Hasselblatt / Yle

Eeva-Mari Karine kertoo, että niin sanottu kotoilu on vaikuttanut siihen, että halutaan panostaa itsensä hoitoon ja hemmotteluun. Se näkyy itsehoitotuotteiden kysynnässä.

Korona on kasvattanut merkittävästi myös joidenkin henkilökohtaisen hygienian valmisteiden, kuten käsisaippuoiden myyntiä. Niiden myynti kasvaa edelleen.

– Käsihygieniasta huolehtiminen on tärkeää koronan ehkäisyssä. Tämä näkyy suoraan käsisaippuoiden kysynnän merkittävässä kasvussa, Karine sanoo.

Myyjät ja sovellukset apuna

Koronaepidemian alkaessa kosmetiikan myynti erityisesti kivijalkaliikkeissä väheni, kun ihmiset eivät enää liikkuneet normaalilla tavalla.

Myynnin lasku näkyi erityisesti kampaamoiden ja kauneushoitoloiden sekä tavaratalojen tuotemyynnissä. Kosmetiikkaostokset siirtyvät sekä verkkoon että marketteihin ruokaostosten yhteydessä tehtäviksi.

– Nyt myös kampaamoiden ja kauneushoitoloiden sekä tavaratalojen myynti on piristynyt, Karine sanoo.

Hiljattain voimaan tullut maskisuositus on aiheuttanut taas hetkellistä hiljentymistä. Turun Sokos Wiklundilla työskentelevä Lumenen konsulentti Sari Kankare-Mäntysaari kertoo, että osa asiakkaista käyttäytyy selvästi eri tavalla kuin normaalisti.

– Jotkut eivät halua ollenkaan palvelua, koska kokevat, että tulee lähikontakti. Toisaalta toisilla ostokäyttäytymisessä ei ole minkäänlaista eroa vanhaan.

Myyjän rooli meikkiostoksilla saattaa tällä hetkellä kuitenkin korostua, kun tuotteiden testereitä ei välttämättä ole käytössä. Siihenkin on kuitenkin keksitty uudenlaisia keinoja.

– On tullut muun muassa sovelluksia, jotka auttavat valitsemaan oikean värin, kertoo TOK:n Mikko Eskelinen.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella tiistaihin 13.10. kello 23.00 asti.

Lue myös:

Janne Naakka meikkaa tuhansien edessä, mutta itsevarmin hän on iho paljaana – miesten kosmetiikka on nopeasti kasvava miljardibisnes

Noora Herranen ei meikkaa ja joutuu jatkuvasti perustelemaan valintaansa: "Minulle saatetaan tuputtaa huulipunaa"