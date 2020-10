Mikko-meriahvenen 16-vuotissynttäreillä kakku on kaksikerroksinen lohimedaljonki – masennuksesta kärsivä julkkiskala syö kaiken, mitä eteen tulee

View this post on Instagram

Mikko sai tänä aamuna altaansa lähettyville hänen oman faniseinämän! Kuten videolla näkyy Mikko on ihan ymmällään kaikista upeista tervehdyksistä! 🤭😁 ✨Seinällä on vielä hyvin tilaa joten lähetä sinun terveisesi Mikolle osoitteeseen info@sealife.fi ja voimme lisätä sen faniseinälle. ✨ #Mikonmaanantai