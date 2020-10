Tampereen Työväen Teatteri lomauttaa koko henkilöstönsä

Tampereen Työväen Teatteri lomauttaa koko henkilökuntansa. Lomautus koskee kaikkiaan 120 henkilöä.

Neljän viikon mittaiset lomautukset sijoitetaan portaittain ja pääasiassa joulukuulle, teatteri kertoo tiedotteessa.

Lomautusten sijoittelulla varmistetaan, että niiden vaikutukset tämän hetkiseen esitystoimintaan ovat vähäiset ja että tulevan ohjelmiston valmistelu etenee täysipainoisesti.

Teatterin YT-neuvottelut alkoivat elokuussa.

Korona-aikana puoli katsomoa tarkoittaa loppuunmyytyä

Lomautusten taustalla on korona. Syksyn ohjelmisto on ollut menestyksekäs taiteellisesti, mikä olisi normaalitilanteessa tarkoittanut myös taloudellista menestystä.

Suuren näyttämön uusia musikaaleja Hamlet ja Kinky Boots on esitetty täysille saleille. Samoin muita kassamagneetteja kuten Hitler ja Blondi, Voi Luoja! ja Idiootit ympärilläni. Täyttöaste on tällöin noin 60 prosenttia.

– Turvavälejä kunnioittaen uusi loppuunmyyty tarkoittaa Suurella näyttämöllä 470 paikkaa 815 paikan sijaan, sanoo teatterinjohtaja Otso Kautto tiedotteessa.

Kauton mukaan YT-neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä.

Tappio noin miljoona euroa

TTT:n mukaan lomautuksista koituvilla säästöillä voidaan varmistaa esitystoiminnan jatkuminen. Teatteri arvioi, että ennakoivista toimenpiteistä huolimatta arvoitu tappio tulee vuoden 2021 loppuun mennessä olemaan noin miljoona euroa.

– Lisärahoitus on näissä olosuhteissa edelleen tarpeen. Haluamme katsoa kaikessa päätöksenteossa kohti tulevaa. Tämä kurimus loppuu ennen pitkää ja silloin meidän täytyy olla täydessä iskussa, Kautto sanoo.

Teatterin mukaan tämän syksyn ohjelmisto toteutuu pääosin suunnitelulla tavalla. Ensi-iltoja on kaikkiaan kymmenen, joista kuusi on kotimaisia kantaesityksiä. Esityksiä on syksyn aikana kaikkiaan 207.

