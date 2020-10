Jussi-gaalaan kokoontuu keskiviikkona 400 ihmistä - kysyimme järjestäjältä, eikö paheneva koronatilanne huoleta

Jussi-gaala kokoaa kotimaisen elokuvan huippunimet Helsingin Kaapelitehtaalle keskiviikkona. Suomen elokuva-alan tärkeimmässä vuosittaisessa juhlassa jaetaan palkinnot vuoden 2019 parhaille elokuville ja tekijöille. Jussi-pakinnot jakavan Filmiaura ry:n mukaan juhlatilaisuuteen on tulossa noin 400 ihmistä.

Pääkaupunkiseudun pahentuneen koronatilanteen ja Jyväskylässä runsaan sadan hengen tilaisuudessa tapahtuneiden altistumisten takia kysyimme Jussi-palkinnot jakavan Filmiaura ry:n gaalajärjestelyistä vastaavalta Manna Katajistolta, miten koronatilanne vaikuttaa gaalan järjestelyihin.

Järjestetäänkö Jussi-gaala koronatilanteen pahenemisesta huolimatta?

Kyllä. Tällä hetkellä se on tarkoitus järjestää. Juuri tein istumakarttaa.

Miksi gaala halutaan järjestää tässä tilanteessa?

Lopullinen päätös järjestämisestä on tehty syyskuussa. Lisäksi asiaa on käyty läpi koko kevät ja vielä nyt lokakuussa. Menemme vahvasti viranomaisten yleisötapahtumia koskevien suositusten ja ohjeiden mukaan ja niiden mukaan tapahtuman saa järjestää. Olemme rajoitusten sisällä, minkä lisäksi olemme itse rajoittaneet tapahtumaa. Olemme tietysti myös sitoutuneet tämän järjestämiseen kaikilla tasoilla, sillä Filmiauran päätehtävä on jakaa Jussi-palkinnot. Viisi päivää ennen tilaisuutta on aika mahdotonta vetää jarruja suoralle tv-lähetykselle. Meillä on myös noin 360 vierasta, jotka haluavat tulla paikalle. Meillä on velvollisuus myös heitä kohtaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi perjantaina suosituksen, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei pitäisi järjestää. Vaikuttaako tämä suositus Jussi-gaalaan?

Ei vaikuta. Noudatamme yleisötapahtumia koskevaa ohjeistusta.

Onko Jussi-juhlaan ilmoittautuneiden joukosta tullut peruutuksia?

Viime viikon aikana ei ole tapahtunut mitään massaperuutuksia. Keväällä gaalaan oli tulossa lähemmäs 800 vierasta, mutta rajoitimme määrää itse, ja nyt meillä on alle 400 vierasta. Viitenä viime päivänä on tullut noin kymmenen peruutusta.

Onko gaalassa maskipakko?

Maskipakko on sisään tullessa ja poistuessa. Lisäksi on hyvin vahva suositus pitää maskia salissa ja paikalla ollessa jos vain mahdollista.

Millä muilla tavoin koronatilanne on otettu gaalassa huomioon?

Olemme miettineet tätä todella paljon. Ensimmäiset turvaohjeet lähtivät syyskuun puolella, ja viime perjantaina lähetimme vielä uudet. Gaalaan ei tietenkään saa tulla sairaana tai oireisena. Meillä on kaksi eri sisäänkäyntiä, joista tullaan sisään porrastaen, kukin oman aikaikkunansa aikana. Pöytiin asetutaan sellaisessa järjestyksessä, että toiset ihmiset ohittavaa liikennettä tulee mahdollisimman vähän. Punaiselle matolle menevät vain ehdokkaat tai sinne kuvattavaksi pyydetyt ihmiset. Myös toimittajia päästetään tapahtumaan selvästi vähemmän. Mitään cocktail-tilaisuutta ei ole, vaan alkumalja odottaa ihmisiä pöydässä. Kaikki sellainen minglailu ja vapaasti hilluminen on minimoituc, ja kehotamme kaikkia pysymään omissa pöydissään. Käsidesiä on jokaisessa pöydässä ja vessassa. Lattiatarrat muistuttavat turvaväleistä. Olemme kehottaneet kaikkia lataamaan koronavilkun. Vessojen määrää on lisätty, ja ryhdyn seuraavaksi piirtämään vessakarttaa, että joka pöydässä tiedetään, mitä vessaa he käyttävät. Juhlat loppuvat, kun tv-lähetys loppuu. Ennen juhlat ovat jatkuneet vielä sen jälkeen. Jatkoja emme järjestä. Kun lähetys loppuu, aletaan pöytäjärjestyksessä poistua paikalta.

Aurora-elokuva on ehdolla 13 Jussi-palkinnon saajaksi. Kuvassa elokuvan nimiosaa esittävä Mimosa Willamo ja Amir Escandari. Dionysos Films

Jussi-gaalassa palkitaan vuoden 2019 parhaat kotimaiset elokuvat ja elokuvantekijät. Eniten ehdokkuuksia on Miia Tervon esikoiselokuvalla Aurora.

Jussi-palkinnot oli alun perin tarkoitus jakaa maaliskuussa, mutta tilaisuus siirrettiin syksyyn koronapandemian puhkeamisen takia.

Isoja loppuvuoden tapahtumia on jo peruttu koronapandemian takia. Esimerkiksi Kirjamessut ja Linnan juhlat järjestetään poikkeusolojen takia ilman yleisöä tai ilman isoja määriä kutsuvieraita.

Suomen hallitus valmistelee tällä viikolla laajaa toimenpidekokonaisuutta, johon liittyy Ylen tietojen mukaan myös kokoontumisrajoitusten kiristäminen.