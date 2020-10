Asiantuntija Vuoristo-Karabahista: Yhä pidemmän kantaman aseita käytössä, siviilikohteita tulitettu – täysimittainen sota uhkaa

Saadaanko taistelukentiltä edes ruumiita pois?

Vuosikymmeniä vanha kiista Etelä-Kaukasiassa sijaitsevasta Vuoristo-Karabahista on leimahtanut uudestaan ja niin pahana, että kysymys on aiheellinen.

Crisis Group -järjestön vanhempi analyytikko Olesya Vartanyan kertoo, että maastossa raportoidaan olevan satoja kaatuneita, joista vain osa on voitu laittaa ruumispusseihin.

Vartanyan arvioi, että mahdollisesti vainajien siirtäminen onnistuu. Hän vastasi Ylen kysymyksiin sähköpostitse Tbilisistä Georgiasta.

Uutistoimisto AFP:n mukaan vainajien kuljetus ei ole vielä edes alkanut. Sen ohella viime sunnuntaina alkaneen humanitaarisen tulitauon piti sallia myös vankien vaihto. Tulitauko ei kuitenkaan ole pitänyt.

Mies seisoo maahan pudonneen ohjuksen vieressä Azerbaidžanin Fizulissa. Tofik Babayev / AFP

Viime viikonloppuna Moskovassa neuvotellusta tulitauosta huolimatta sotiminen jatkuu. Avustusjärjestöjen vetoomuksissa alkaa olla yhä epätoivoisempi sävy.

Kansainvälisen Punaisen ristin komitean ICRC:n Euraasian alueen johtaja Martin Schuepp muistuttaa, että siviilit kuolevat tai kärsivät elinikäisiä vammoja.

– Kodit, kaupat ja aiemmin vilkkaat kadut ovat muuttuneet raunioiksi, kuvataan tilannetta ICRC:n vetoomuksessa.

Sen mukaan tapahtumat järkyttävät jo satojen tuhansien ihmisten elämää. Terveydenhoito on tiukoilla, joskus jopa hyökkäysten kohteena.

Bulent Kilic / AFP

– Stepanakertiin kohdistettiin raketti-, tykistö ja lennokki-iskuja päivien ajan, kuvailee Olesya Vartanyan.

– Nyt Vuoristo-Karabahin pääkaupungin pommitus on jossain määrin laantunut, ja ihmiset ovat voineet poistua suojista hankkimaan välttämättömiä tarvikkeita. Hälytyssireenit soivat vielä silloin tällöin, mutta on se vähäistä verrattuna siihen, mitä puoliksi tuhottu kaupunki sai kokea viime viikolla.

Tulitus on jatkunut koko viikon

Tulitaukorikkomukset Azerbaidžanin ja Armenian joukkojen välillä ovat jatkuneet koko viikon. Uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja Bardan kaupungissa Azerbaidžanissa ilmoitti kuulleensa raskaiden aseiden tulitusta, ja Hadrutin kaupungin suunnasta kantautui Stepanakertiin tykkitulen kumua.

Nainen tutkii kotinsa tuhoja Terterin kaupungissa Azerbaidžanissa. Bulent Kilic / AFP

Aiemmin Azerbaidžan syytti Armeniaa Ganjan kaupunkiin kohdistuneesta tykistökeskityksestä, jonka se sanoi aiheuttaneen yhdeksän ihmisen kuoleman ja kymmenien loukkaantumisen. Paikalla ollut uutistoimisto Reutersin kuvaaja vahvisti nähneensä, kuinka yksi ruumis siirrettiin pois raunioista.

Armenia puolestaan sanoi Azerbaidžanin tulittaneen Stepanakertia ja muuta Vuoristo-Karabahia. Sunnuntaina Azerbaidzan ilmoitti tehneensä ilmaiskuja armenialaista rykmenttiä vastaan aiheuttaen raskaita tappioita.

Leena Luotio / Yle

Konflikti lähinnä armenialaisten asuttaman mutta Azerbaidžaniin liitetyn Vuoristo-Karabahin asemasta alkoi jo Neuvostoliiton viimeisinä vuosina.

1990-luvun alussa sota maiden välillä vaati jopa 30 000 ihmishenkeä. Se päättyi vuonna 1994 epävarmaan tulitaukoon.

Syyskuussa uudelleen kiihtyneissä yhteenotoissa lasketaan kuolleen jo lähes 600 ihmistä, joista siviileitä on 76.

Diplomatia solmussa

Sotimisen jatkuminen Moskovan tulitaukoyrityksestä huolimatta on tappio presidentti Vladimir Putinille. Se saattaa koetukselle myös Venäjän suhteen Turkkiin, joka on voimistanut rooliaan kahden entisen neuvostotasavallan konfliktin taustalla tukemalla avoimesti Azerbaidžania.

Näpäytyksenä Ankaran pyrkimyksille Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi maanantaina Moskovassa, että Azerbaidžanin esityksestä huolimatta sen liittolaista Turkkia ei oteta mukaan tulitaukosopimukseen.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja ASrmenian ulkoministeri Zohrab Mnatsakanyan tapasivat Moskovassa maanantaina. AFP

Hänen vieraanaan ollut Armenian ulkoministeri Zohrab Mnatsakanyan puolestaan sanoi, että varsinaiseen rauhansopimukseen voidaan päästä vasta, kun tulitauko asevoimien välillä on voimassa.

Vaikka Venäjä on perinteisesti tukenut Armeniaa – missä sillä on sotilastukikohta – on se myös pitänyt etäisyyttä kiistaan. Moskova katsoo, että Vuoristo-Karabahin puolustaminen ei kuulu maiden välisen sotilaallisen sopimuksen piiriin.

Olesya Vartanyan muistuttaa, että huonosti pitävän tulitauon muuttumisesta aselevoksi on vain hyvin vähän toivoa, sillä osapuolten sanankäyttö on yhä kärjekästä.

– Azerbaidžan julistaa valmiuttaan vallata kiistellyt alueet takaisin itselleen.

Turkilta ristiriitaisia viestejä

Turkin viestit ovat ristiriitaisia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoi, että hänen turkkilainen virkaveljensä Mevlut Cavusoglu oli antanut tukensa Moskovan tulitaukoyritykselle.

Mutta tiistaina Turkki vaati neljän vallan neuvotteluita. Maan presidentinkanslian viestintäjohtaja Ibrahim Kalin sanoi, että koska Venäjä on Armenian puolella ja Turkki tukee Azerbaidžania, niin kaikkien neljän on syytä kokoontua neuvottelemaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin. Dmitri Lovetsky / EPA

Samalla Ibrahim Kalin tölväisi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin muodostamaa niin sanottua Minskin ryhmää, joka ei ole hänen mukaansa saanut mitään aikaan.

Rauhanvälitysjärjestö Crisis Group katsoo, että Etyjin Minskin-ryhmän olisi otettava aktiivisempi rooli. Se kritisoi myös Yhdysvaltoja jättäytymisestä taka-alalle.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vetosikin osapuoliin, jotta ne kunnioittaisivat tulitaukoa ja lopettaisivat siviilikohteiden tulituksen.

Yhdysvaltain presidentinvaalien läheisyys rajoittaa kuitenkin Washingtonin mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen.

Mitä "kaikin keinoin" merkitsee?

Turkin puolustusministeri Hulusi Akar vaati puhelinkeskustelussa Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigua painostamaan Armeniaa luovuttamaan Vuoristo-Karabahin, varoittaen että Azerbaidžan ei odottele enää 30:tä vuotta asian ratkaisua.

Kun koko konfliktin ydin on juuri tuon alueen hallinta, Armenia voi tuskin vetäytyä kuin pakon edessä.

Olesya Vartanyan huomauttaa kuitenkin, että Turkin aikeista ei ole täyttä varmuutta.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Adem Altan / AFP

– Kukaan ei vielä tiedä, mitkä ovat Turkin puuttumisen rajat, sanoo vanhempi analyytikko Olesya Vartanyan.

Hän muistuttaa, että sodan ensi tunteina Turkin presidentti sanoi maansa olevan valmis tukemaan Azerbaidžania "kaikin keinoin".

Vartanyanin mukaan on kuitenkin vaikea arvioida, tarkoittaako tämä vain aseapua, sotilaallista yhteistyötä ja palkkasotilaita, vai myös Turkin armeijan lähettämistä konfliktialueelle.

– Kyseeseen voi jopa tulla uuden rintaman avaaminen Turkin Armenian vastaiselle itärajalle. Tällainen epävarmuus ei tue tilanteen vakauttamista, eikä auta yrityksiä päästä tulitaukoon ja neuvotteluihin, arvioi Vartanyan.

Järjestö: 1 450 syyrialaistaistelijaa värvätty

Turkin Azerbaidžanille antama tuki ei ole vain sanallista. Syyrialaisten taistelijoiden raportoidaan siirtyvän Turkin kautta Azerbaidžaniin, ja siitä edelleen rintamalle.

The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun) sai varmistettua tiedon kolmen syyrialaisen kuolemasta Vuoristo-Karabahissa.

Britanniassa toimivan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Azerbaidžaniin on värvätty jo 1 450 syyrialaista asemiestä.

Yksin viime viikolla maahan raportoidaan saapuneen 250 taistelijaa. Syyrialaisten tappiot nousevat saman järjestön mukaan 119 kuolleeseen. Vainajista valtaosa on palautettu Syyriaan.

Sodan laajeneminen uhkaa

Olesya Vartanyan pelkää, että konflikti laajenee.

– On olemassa vaara siitä, että taistelut laajenevat. Syyskuun lopulta lähtien on käytetty yhä pitemmän kantaman raketteja ja siviilikohteisiin on kohdistettu raskasta tulta. Jos Azerbaidžanin armeijan eteneminen jatkuu, niin myös Armenian on astuttava voimakkaammin esiin, ja taistelut käyvät yhä vakavammiksi.

Edessä voi siis olla kahden valtion täysimittainen sota aivan Euroopan kaakkoisrajan takana.

Lähteet: AFP, Reuters