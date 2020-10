Vaasan koronatilanne edelleen vaikea – nyt huolta herättää se, että virus on leviämässä vanhempiin ikäluokkiin

Koronavirus on päässyt leviämään työikäisiin.

Koronavirus on päässyt leviämään työikäisiin. Jarkko Heikkinen / Yle

Koronavirusta on alkanut löytyä jo työikäisiltä. Vanhuspalveluissa viruksen leviämiseen varaudutaan tiukoin rajoituksin.

Koronatilanne pysyy edelleen vaikeana Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Uusia tartuntoja tuli viikonloppuna reilusti yli sata.

Yhä useampi viruksen saanut on työikäinen, joten korona on leviämässä vanhempiin ikäluokkiin. Virus on myös päässyt leviämään muualle maakuntaan.

Hurjista koronaluvuista huolimatta sairaaloissa tilanne on vielä rauhallinen. Yhtään koronapotilasta ei ole tällä hetkellä sairaalahoidossa.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo, että koronatilanteen kehittymistä seurataan tarkoin. Anna Wikman / Yle

Varautuminen on kuitenkin täydessä käynnissä. Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo, että tärkeintä on se, että tilanteesta on ajantasalla oleva kuva.

– Meillä on viime keväältä jo hyvää oppia. Silloin pystyimme omia prosessejamme kehittämään. Tärkeintä on nyt ylläpitää hyvää tilannekuvaa, sanoo Kinnunen.

Varautumista vanhusten palveluissa

Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon puolella on otettu käyttöön tiukat rajoitukset. Tarkoitus on estää viruksen leviäminen vanhusväestöön.

Vanhusten palvelutaloissa ei pääse vierailemaan ainakaan hetkeen. Eleni Paspatis / Yle

Osastoille on asetettu jälleen vierailukiellot. Lisäksi päivä-, virike- ja liikuntatoiminta on ajettu alas. Koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund tietää, että tilanne on kaikille vaikea.

– Ymmärrämme kyllä, että omaisille ja tietenkin myös esimerkiksi muistisairaalle on vaikea tilanne, kun ei pääse näkemään. Iso asia on tietysti se, että ei voi halata ja koskea, mutta me teemme tämän sen vuoksi, ettei virus missään tapauksessa pääsisi leviämään ikäihmisiin, sanoo Holmlund.

Vaasan vanhusten palveluissa ei ole tältä syksyltä tiedossa altistumisia eikä koronatartuntoja, ja tilanne halutaan pitää sellaisena.

Keskussairaala nopeasti koronatilaan, kunnille apua

Vaasan keskussairaalassa toiminta on vielä normaalia, mutta sairaala on tehostetussa pandemiavalmiudessa. Jos koronapotilaita alkaa tulla, on valmius heidän hoitamiseensa hyvä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen sanoo, että jo tällä hetkellä pystytään hoitamaan monta koronapotilasta niin vuodeosastoilla kuin tehohoidossakin. Jos potilaiden määrä kovasti kasvaa, saadaan järjestelyillä lisää hoitopaikkoja.

Sairaanhoitopiiri on siirtänyt muutaman henkilön Vaasan kaupungille avuksi hankalan korontilanteen vuoksi. Kinnunen sanoo, että kolmentoista kunnan sairaanhoitopiirissä on valmius auttaa muita kuntia, jos tilanne sitä vaatii.

– Meillä on olemassa koko alueen valmiussuunnitelma, jolla voimme auttaa, jos jonkun omat resurssit eivät riitä.

Lue myös: Kaksi viikkoa ja yli 200 tartuntaa opiskelijoilla – katso päivä päivältä, miten koronatilanne räjähti maan pahimmaksi Vaasassa

Tuoreimmat koronaluvut löydät päivittäin täältä.