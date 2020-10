Miltä näyttää tulevaisuus, kun perheen molemmat vanhemmat irtisanotaan? "Joudutaan aloittamaan alusta, se pelottaa"

Scanian bussitehtaalta irtisanottaville suunnattujen koulutusten suunnittelu on vielä alkutekijöissään.

Satu ja Petri Salminen tiesivät odottaa huonoja uutisia, kun Scanian Lahden bussitehtaan henkilökunta kutsuttiin koolle syyskuun lopulla. Se, että koko tuotanto aiotaan ajaa alas, oli pariskunnalle kuitenkin yllätys. Aivan kuten se oli heidän yli 200 työtoverilleenkin.

– Ensimmäinen ajatus oli, että nyt pahin skenaario meidän perheessä tapahtuu, Satu Salminen kertoo.

Hän päätyi tehtaalle osakokoonpanijaksi rekrytointikoulutuksen kautta 13 vuotta sitten. Projekti-insinöörin tehtäviin edennyt Petri Salminen on ollut tehtaalla yhtä kauan. Pariskunnalla on neljä lasta. Nyt perhe on uuden tilanteen edessä, kun molemmat vanhemmat ovat menettämässä työnsä.

Tukea on luvattu, mutta minkälaista?

Kun uutinen tehtaan lopettamisesta kerrottiin julkisuuteen, Lahden kaupungille ja työnsä menettäneille ihmisille luvattiin tukea. Lahden kaupungilla onkin suuret suunnitelmat kehittää alueen elinvoimaa ja luoda uusia työpaikkoja rakentamalla kaupungista sähköisen liikenteen osaamiskeskus. Ainakin teoriassa hanke saa tukea useammalta ministeriltä, mutta konkreettisia lupauksia esimerkiksi rahallisen tuen suhteen ei ole annettu.

Salmisilla suunnitelmiin suhtaudutaan varauksella, mutta kiinnostuneina.

– Kyllähän sähköisen autoilun klusteri -suunnitelmat pistivät vähän naurattamaan, kun tiedetään, ettei sellainen ihan hetkessä tapahdu. Mutta koulutussuunnitelmat ja muut kuulostavat ainakin lehdestä luettuna hyvältä, Petri Salminen sanoo.

Hän kertoo ärsyyntyvänsä hieman siitä, että julkisuudessa puhutaan, kuinka Lahtea aiotaan tukea vaikeassa tilanteessa ja keskustelusta tuntuu unohtuvan työnsä menettävät ihmiset.

– Haluaisin tietää, miten me siitä konkreettisesti hyödytään, jos Lahti saa rahaa, sanoo Satu Salminen.

YT-neuvottelut alkuvaiheessa, samoin koulutussuunnitelmat

Bussitehtalla on käyty nyt toista viikkoa YT-neuvotteluita, ja valmista pitäisi olla marraskuun puolivälin paikkeilla, kertoo SOE Busproduction Finlandin pääluottamusmies Tommi Vanhala.

– Joulukuun alussa alkaa ensimmäisiltä työpisteiltä loppua työt, ja sitä mukaa jaetaan näillä näkymin ensimmäiset irtisanomislaput, hän kertoo.

Muuta konkreettista kerrottavaa ei hänen mukaansa vielä tässä vaiheessa ole. Myös suunnitelmat irtisanottavien koulutuksesta ja uudelleen työllistämisestä ovat hyvin alustavia, ja tarkempia suunnitelmia tehdään, kun YT-neuvottelut etenevät. Paikallisten työ- ja elinkeinoviranomaisten mukaan alueella on riittävästi rahaa erilaisten työllistämiskoulutusten järjestämiseen.

Ensimmäiset irtisanomiset Scanian bussikoritehtaalta ajoittunevat joulukuun alkuun. Lehtikuva

– Meillä on valmiudet järjestää koulutuksia hyvin nopealla aikataululla, kunhan vaan ensin tiedetään, minkälaista koulutusta tarvitaan, kertoo koulutusasiantuntija Tuula Kinnunen Hämeen Ely-keskuksesta.

Ely-keskuksen kautta rahoitettavat ja TE-toimiston organisoimat koulutukset voivat olla esimerkiksi rekrykoulutuksia jonkin tietyn yrityksen tarpeisiin tai muuta ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta, jota räätälöidään vastaamaan alueen yleiseen työvoiman tarpeeseen. Irtisanottavat voivat myös hakeutua mihin tahansa tutkintoon johtavaan koulutukseen ja opiskella mahdollisesti työttömyystuen turvin.

Lahden sähköisen liikenteen klusteri -suunnitelmiin liittyen paikalliseen LAB-ammattikorkeakouluun haaveillaan uutta sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörilinjaa, joka toteutuakseen vaatisi toimiluvan ja rahaa. Kumpaakaan ei ole koululle luvattu, mutta ajatusta ei ole täysin asiasta vastaavassa ministeriössä tyrmättykään (siirryt toiseen palveluun) (ess.fi, tilaajille) (siirryt toiseen palveluun).

Opiskelu kiinnostaisi

Nelikymppiset Satu ja Petri Salminen ovat molemmat oppineet ammattinsa työtä tekemällä. Petri on koulutukseltaan autonasentaja ja Satu maatalouslomittaja. Kumpikaan ei ole tehnyt päivääkään koulutustaan vastaavaa työtä. Uuden opiskelu kiinnostaa.

– Olen aikaisemminkin miettinyt opiskelemaan lähtemistä, mutta olen ajatellut sen olevan itsekästä, kun tulot tippuvat, Satu Salminen paljastaa.

Nyt voisi olla hyvä hetki toteuttaa aikaisemmat suunnitelmat. Uusi ala voisi löytyä sote-puolelta.

– Mua vois kiinnostaa työskennellä nuorten kanssa. Tai sitten vanhempien ihmisten. Jotakin sosiaalista työn pitää olla, Satu Salminen pohtii.

Myös Petri Salminen pohtii alanvaihtoa, koska on pakko.

– Pakkohan on uraa vaihtaa, kun linja-autoja ei täällä enää tehdä. Tällä koulutuksella on varmaan palattava toimihenkilötehtävistä niin sanotusti oikeisiin töihin, hän pohtii.

Satu ja Petri Salminen eivät vielä tiedä, milloin on heidän viimeinen työpäivänsä eivätkä sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu. Yle seuraa Salmisten elämän käänteitä tehtaan lakkauttamisen jälkeen.