Ravintolat ja tapahtumat keräävät nyt asiakkaidensa puhelinnumeroita korona-altistusten varalta

Suomessa koronatilanteen kiihtyminen on kiristänyt ja tarkentanut entisestään ravintoloiden toimintaohjeita. Altistuneiden tavoittaminen on hidas ja työläs vaihe. Esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiiri on uusissa suosituksissaan ohjeistanut ravintoloita keräämään asiakkailta puhelinnumeroita.

Myös yrittäjät itse ovat havahtuneet siihen, että julkinen tiedottaminen altistuksista voi tehdä merkittävää haittaa yritystoiminnalle. Yhteystietoja maineen säilyttämiseksi ja mahdollisten altistuneiden tiedottamiseksi kerätään myös muissa ravintoloissa ja yleisötapahtumissa ympäri Suomen ja myös muualla Euroopassa.

Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus sanoo, että vaikean epidemiatilanteen taltuttamiseksi keinovalikoimaa on hyvä kartoittaa.

– On viisasta miettiä tietosuojan näkökulmasta, miten kerätyt tiedot palvelevat päämääriä ja tarkoituksia.

Jokin aika sitten ravintolayrittäjä Noora Vennamon omistamistamista ravintoloista toisessa oli illan aikana vieraillut koronavirusta kantava henkilö. Asiasta tiedottivat julkisesti sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri että myös Vennamo itse omissa yrityksensä kanavissa. Sen jälkeen ravintolan ovi ei käynyt.

– Julkaisun jälkeen menetimme ainakin kahden viikon liikevaihdon, Noora Vennamo sanoo.

Samanlaisia asiakaskatoja ovat kokeneet muutkin ravintolayrittäjät ympäri Suomen. Esimerkiksi Vaasan seudulla yrittäjiltä on tullut paljon yhteydenottoja Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRaan.

– Kun liikevaihto on ollut jo ennestään normaalia tasoa pienempää, pudotus tuntuu. Tilanne on koko alalla muutenkin todella huono, sanoo Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Laajalti tiedotetut altistusryppäät, joissa mainitaan yrityksen nimi, on eri asia kuin tartunnan saaneiden määrä. Lapin mukaan ongelmana on, ettei tätä ketjua seurata loppuun saakka, vaan ilmaan jää altistumisten uhka.

MaRan mukaan näyttää jo siltä, että ravintoloiden omavalvonta toimii.

– Mielestämme ravintoloiden omavalvonta kuten hygienia ja turvavälit, tehoavat ja altistuksia tulee yksityisemmissä tilaisuuksissa.

Tietojen tallentaminen vaatii tarkkuutta

Koronalle altistuneiden ihmisten tavoittamiseksi on julkaistu ravintoloiden nimiä ja toivottu, että tieto kantautuisi oikeisiin korviin. Vennamo kuitenkin kritisoi tapaa tehottomaksi ja seurauksiltaan yrittäjää kohtaan kovilta.

Siksi hän päätti, että saadakseen palvelua seurueesta yksi antaa puhelinnumeronsa ravintolalle, joka puolestaan tallentaa sen määräajaksi mahdollisen altistuksen varalle.

Numero on tallessa korkeintaan 21 päivää ja sen jälkeen se tuhotaan. Yhteystietoja käytetään vain, jos altistuksia ilmenee. Yrittäjä saa tarvittaessa kiinni jokaisen asiakkaan.

Rekisterin ylläpito teettää kuitenkin ylimääräistä työtä ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

– Jos ravintoloitsija katsoo, että tällainen rekisteri kannattaa tehdä ja ylläpitää, niin se on hänen harkintansa varassa. Mutta koko alan näkökulmasta asia ei ole ongelmaton, sanoo Timo Lappi.

Myös tietoturvaan ja tietojen oikeellisuuteen pitää kiinnittää huomiota. Tietojen antaminen perustuu aina suostumukseen, sillä Suomessa pohjalla ei ole lainsäädäntöä.

– Silloin on tärkeää huolehtia, että tietoja ei säilytetä pitkään, eivätkä henkilötiedot näy muille eikä tietoja voi käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten esimerkiksi suoramarkkinointiin, sanoo Anu Talus.

MaRa suosittaakin ensisijaisesti Koronavilkun käyttöä.

– Koronavilkku on ihan ylivoimainen tapa tietosuojan ja tietoturvan kannalta.

Ei numeroa – ei palvelua

Julkinen tiedotus Vennamon ravintolassa tapahtuneesta altistuksesta kolautti mainetta pahasti ja pitkään. Noora Vennamo sanoo, että hän ryhtyi kehittämään sovellusta, jotta vastaavanlaisilta katastrofeilta vältytään.

– Meidänkin etumme on saada tieto altistumisista asiakkaille. Ilman yhteystietoja ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tiedottaa asiasta ravintolan nimellä julkisesti, jotta altistuneet osaisivat oloaan seurata ja tarvittaessa hakeutua testiin. Mutta on epävarmaa, saavuttaako tiedotus oikeat ihmiset.

Hänen mielestään altistuneita ei tarvitse kuitenkaan etsiä median kautta.

– Ravintolassa vietetään aikaa, mutta se on mielestäni huomattavasti turvallisempaa kuin kotibileissä. Tämän viruksen kanssa täytyy oppia elämään: yhteystietojen kerääminen ja kohdennettu tiedottaminen on sille yksi keino.

Sovellusta on käytetty vasta yhden viikonlopun ajan. Asiakkaiden suhtautuminen on ollut pääosin myönteistä. Hän sanoo myös linjanneensa, että ravintola voi kieltäytyä palvelemasta asiakasta, mikäli puhelinnumeroa ei anneta. Toistaiseksi yhden viikonlopun koekäytön jälkeen tällaisia tilanteita ei tullut vastaan.

– Ihmiset ovat ymmärtäneet hyvin, miksi me toimimme näin.