Suomalaisnobelisti Bengt Holmström ilahtui taloustieteen Nobelin voittajista – "Tunnustus tuli ikään kuin omaan perheeseen"

Suomalainen taloustieteilijä Bengt Holmström sai Bostonin aikaa aamuvarhaisella tiedon maanantaina julkistetuista taloustieteen Nobelin palkinnon voittajista.

– Tätä olen odottanut jo pitkään, hän kommentoi viitaten voittajakaksikkoon.

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi on myönnettiin yhdysvaltalaisille ekonomisteille Paul R. Milgromille ja Robert B. Wilsonille – Holmströmin läheisille, pitkäaikaisille työtovereille.

– Tunnustus tuli ikään kuin omaan perheeseen, ja olen erityisen iloinen että se tuli juuri näille kahdelle yhdessä, Holmström sanoo.

Yhdysvaltalaiskaksikko sai tunnustuksen huutokauppoihin liittyvästä tutkimuksesta, kuten huutokauppateorian ja uudenlaisten huutokauppamenetelmien kehittämisestä.

– Huutokauppa on ikivanha instituutio ja tapa löytää tavaralle oikea hinta ja se henkilö, jolle tavara on kaikkein arvokkain. Wilsonia kiinnosti erityisesti hinnan muodostus ja sanoisin, että hän on tämän suuren liikkeen isä. Milgrom on puolestaan modernin huutokauppateorian kehittäjä.

Milgrom ja Wilson ovat selvittäneet huutokauppojen toimintaa ja kehittäneet sen perusteella uusia huutokauppamuotoja tavaroille ja palveluille, joita on vaikea myydä perinteisin tavoin, perusteluissa todetaan.

Tällaisia ovat esimerkiksi radiotaajuuksien, kalastuskiintiöiden ja internetin mainospaikkojen myynti.

– Heidän briljantit ratkaisunsa ovat olleet maailmanlaajuisesti käytössä ja niillä on ollut talouden kannalta valtava merkitys, painottaa Holmström.

Toisiaan tukeva parivaljakko

Bengt Holmströmin mukaan tunnustus koskettaa häntä paitsi sen merkittävyyden myötä myös siitä syystä, että hänellä ja palkituilla ekonomisteilla on takana paljon yhteistä historiaa. He ovat tunteneet toisensa 40 vuotta.

83-vuotias Robert Wilson on muun muassa toiminut väitöskirjan ohjaajana toiselle voittajalle, Paul Milgromille, sekä myös Holmströmille itselleen.

– Wilson on hyvin vaatimaton ihminen, joka ei välitä parrasvaloista. Hän on kuitenkin ollut aivan keskeisessä roolissa huutokauppateorian kehittämisessä.

Holmström kertoo, että Wilsonin tapa ajatella on hyvin omalaatuinen.

– Usein lukiessani hänen teoksiaan ajattelin, miten hän ymmärsi ajatella jotakin kysymystä tietyllä tavalla. Hänellä on aivan poikkeuksellinen tapa nähdä asioita, mikä on tehnyt hänestä pioneerin.

72-vuotiasta Paul Milgromia Holmström puolestaan kuvaa henkilöksi, joka osaa nähdä kokonaisuuksia ja se myötä yksinkertaistaa asioita löytääkseen kaikista olennaisimmat yksityiskohdat.

– Milgrom on vahvimmillaan siinä miten ratkaisua kannattaa miettiä, ja miten sitä voidaan analysoida tehokkaasti.

Tästä syystä kaksikko muodostaa oivan parivaljakon, uskoo Holmström.

– Toinen kysyy mitä ja toinen kysyy miten.

Koko kolmikolla nyt Nobel-tunnustukset

Bengt Holmström on myös itse saanut samaisen tunnustuksen kuin hänen kollegansa nyt. Holmström sai sen yhdessä Oliver Hartin kanssa sopimusteorian tutkimuksistaan vuonna 2016.

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkintoa Alfred Nobelin muistoksi kutsutaan tavallisimmin Nobelin taloustieteen palkinnoksi, vaikka palkinto ei olekaan yksi Alfred Nobelin testamentissa määritellyistä palkinnoista.

Kyseessä on Ruotsin keskuspankin perustama, erityisen korkeatasoisesta taloustieteellisestä tutkimuksesta vuosittain vuodesta 1969 lähtien jaettu palkinto.

Palkinnon rahallinen suuruus on sama kuin Nobel-palkintojen, eli noin 950 000 euroa.

Holmström kertoo lähettäneensä tuoreille voittajille onnittelut jo heti aamutuimaan.

– Olen hyvin onnellinen heidän puolestaan. Tämä on ollut yksi aukko, joka on nyt täytetty.

Lue seuraavaksi:

Tällainen on Nobel-voittaja Holmströmin ura: Valmistumisen jälkeen teollisuusyritykseen ja stipendiaattina Kaliforniaan

Nobelin rauhanpalkinnon saa Maailman ruokaohjelma WFP – "Ruoka on paras rokote kaaosta vastaan"

Kirjallisuuden Nobelin voitti amerikkalainen runoilija Louise Glück – Suomalainen Tua Forsström: Päätös voittajasta syntyi jo varhain