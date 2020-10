"Matka pimeydestä valoon" – kotimaisen elokuvan suurena lupauksena pidetyn Hamy Ramezanin uusi teos Ensilumi pohjaa omiin kokemuksiin

Mehdipourien perhe elää tavallista elämää kesäisessä Suomessa. Arkeen kuuluu mökkeilyä, naapurien tapaamista ja koulun alkamisen odotusta. Paha maailma on jossakin kaukana – ja silti ihan nurkan takana.

Muista perheistä Mehdipourit erottaa se, että heidän postiluukustaan voi koska tahansa kolahtaa kielteinen turvapaikkapäätös.

– Tuntuu, että kaikki elokuvat, jotka kertovat pakolaisista nimenomaan käsittelevät pakolaisuutta. Kun taas minä koen, että kyseessä on ihmisen tarina, sanoo Ensilumi-elokuvan ohjaaja Hamy Ramezan.

Ensilumi saa ensi-iltansa elokuvateattereissa perjantaina. Se on runollisen kaunis ja lyhyttä mittaansa suurempi tarina iranilaisesta perheestä, joka hakee turvapaikkaa Suomesta. Elokuvan pääosassa esiintyy iranilaisen elokuvan tärkein miesnäyttelijä Shahab Hosseini.

Perheen esikuvana ovat ohjaajan muistot 30 vuoden takaa, kun hänen oma perheensä saapui Suomeen pakoon Iranin ja Irakin sotaa.

Kotimaisen elokuvan suuri lupaus

Shahab Hosseinia isompaa tähteä saa suomalaisten elokuvien pääosasta etsiä. Iranilainen on palkittu työstään Asghar Farhadin elokuvissa Nader ja Simin: Ero (2011) ja The Salesman (2017) muun muassa Berliinin ja Cannesin elokuvajuhlien näyttelijäpalkinnoilla. Kumpikin elokuva palkittiin myös Oscarilla.

On selvää, että Hosseinin kaltaistaan tähteä ei tuosta vain houkutella mukaan pieneen suomalaiseen elokuvatuotantoon. Ramezanin mukaan Iranin tähtinäyttelijät seuraavat tarkkaan, minkälaisia projekteja iranilaistaustaiset ohjaajat muualla maailmassa tekevät.

Tähtinäyttelijän nappaamiseen tarvittiin siis mainetta, ja sitä jos jotain Ramezanilla oli enemmän kuin monella ensimmäistä pitkää elokuvaansa valmistelleella tekijällä.

Ramezan tunnetaan maailmalla jo lyhytelokuvistaan. Niistä Paratiisin avaimet (2014) putsasi Tampereen lyhytelokuvafestivaalilla palkintopöydän. Yhdessä brittiohjaaja Ruango Nyonin kanssa ohjattu Kuuntele (2014) sai palkintoja ja katsojia lukuisilla elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa.

Myös Ramezanin lyhytelokuvia pidettiin pakolaisista kertovina tarinoina. Ohjaaja itse on asiasta eri mieltä.

– Jos elokuvassani esiintyy nainen burkhassa, niin se on heti pakolaiselokuva. Vaikka siinä on paljon muitakin merkityksiä. Itselleni esimerkiksi kyseessä oli elokuvallinen haaste, miten kertoa ihmisen tarina, jota ei näe hänen kasvoistaan, ohjaaja sanoo.

Lyhytelokuvien myötä alkoivat myös puheet kotimaisen elokuvan uudesta suuresta lupauksesta. Kuusi vuotta myöhemmin ohjaaja tuntuu saaneen profetioista tarpeekseen.

– Sellainen tulee ja menee nopeasti. Elokuvia on vaikea tehdä, ja koko energia menee niiden toteuttamiseen ennemmin kuin siihen, mitä sinusta odotetaan.

Heti perään hän kuitenkin myöntää, että puheet ovat välillä ryömineet myös ihon alle.

– Totta kai kun sitä tulee tosi paljon, alkaa hermostuttaa. Mutta kyllä mä aika hyvin olen pärjännyt sen kanssa. Ehkä pitäisi vain olla kiitollinen.

Tuntematon pakolainen

Vuonna 2015 Eurooppa tutisi perustuksistaan, tai siltä ainakin tuntui. Parempaa elämää tavoittelevista ihmisistä uutisoitiin tulvana ja virtana. Hamy Ramezania julkinen keskustelu ahdisti.

– Yhtäkkiä olin osa valtavaa massaa, joka median mukaan oli tullut tuhoamaan eurooppalaista elämää. Pelkäsin, että joudun aloittamaan kaiken alusta, sietämään ja käsittelemään ihmisten vihaa ja pelkoa, taistelemaan taas yhteiskunnallisesta asemastani, Ramezan kertoi Ylen haastattelussa vuosi sitten.

Siinä mielenmaisemassa nuori ohjaaja ryhtyi valmistelemaan ensimmäistä pitkää elokuvaansa. Käsikirjoituksen ensimmäiset versiot olivat täynnä painajaiskuvia ja synkkyyttä.

Tuntematon pakolainen -dokumenttielokuvassa Hamy Ramezan seurasi turvapaikanhakijoiden matkaa Välimeren rannalta kohti parempaa tulevaisuutta. Yle

Kirjoittaminen kesti, ja välissä Ramezan ohjasi dokumenttielokuvan Tuntematon pakolainen (2016), jossa hän ja koomikko Ali Jahangiri kulkivat Kreikkaan rantautuneiden pakolaisten mukana Euroopan läpi etsimässä sitä, mitä uutiskuvat eivät tavoittaneet.

– Olin tehnyt sen saman pakomatkan lapsena, seitsemän ja kahdeksan vuoden iässä. Kun me kuljettiin sitä matkaa, näin itseäni niissä lapsissa. Uutena asiana havaitsin, miten vanhemmat siellä olivat. Se oli ihanaa. Kuin olisi mennyt ajassa eteenpäin ja taaksepäin samaan aikaan, Ramezan kertoo nyt.

Vanhempien tarkkailu pakolaisleireillä sai Ramezanin ajattelemaan omaa pakomatkaansa uudesta näkökulmasta. Se toimi myös yhtenä avaimena Ensilumen positiivisen sävyn löytämiseen.

– Vanhempieni rakkaus oli minun inspiraationi. Se, kuinka hyvää huolta he pitivät meistä matkan aikana, kun me olimme kiperässä tilanteessa. Oli näkymätön uhka, mutta vanhempien syleilyssä oli turvallista ja lämmintä ja olo, että me selviydytään tästä kaikesta.

Ihmisten tarinoita

Mehdipourien poika Ramin on Hamy Ramezanin alter ego. Häntä näyttelee Aran Sina-Keshvari. Elokuvayhtiö Aamu

Suomen elokuva-alalla on käynnissä suuri murros. Alalla keskustellaan paljon siitä, kenen tarinoita elokuvissa kerrotaan. Tarinoiden ja henkilöhahmojen monimuotoisuus oli hallitseva teema myös keskiviikon Jussi-gaalassa.

Audiovisuaalisen alan tuottajien etujärjestön APFI:n tilaaman tuoreen selvityksen mukaan eri vähemmistöihin kuuluvat roolihahmot ovat suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa harvinaisia (siirryt toiseen palveluun). Kaikkiaan 90,6 prosenttia kaikista elokuviemme roolihenkilöistä on valkoihoisia, cis-sukupuolisia eli perinteiseen sukupuolikäsitykseen mahtuvia, heteroseksuaaleja ja vammattomia.

– Ei se ole tilasto, se on matemaattinen kaava. En mä jaksa, yritän olla välittämättä sellaisista, Ramezan sanoo vähän kierrellen.

Haastattelusta tulee sellainen tunne, että ohjaaja ei halua edustaa mitään vähemmistöä. Hän haluaa olla vain ihminen, niin kuin hänen elokuvansa henkilötkin ovat.

Tämä liittyy selvityksen toiseen tärkeään havaintoon, jonka mukaan iso osa suomalaisten elokuvien vähemmistöön kuuluvista roolihenkilöistä edustavat omaa vähemmistöään. Näin ne esittävät enemmänkin ennakkoluuloista käsitystä kyseisestä vähemmistöstä kuin itsenäistä ihmistä.

– Jokainen elokuva alkaa kliseestä ja menee sitten syvemmälle tarinaan. Oli henkilöhahmo vähemmistön edustaja tai joku muu, jos se jää stereotypian asteelle, on kyseessä huono elokuva, Ramezan sanoo.

Pimeydestä valoon

Kaunis kohtaus, josta Ensilumi-elokuva on saanut nimensä, tulee aivan elokuvan lopussa. Niin kuin koko elokuva, se on yhtä aikaa arkinen ja täynnä tunnetta.

Ohjaaja Hamy Ramezan sanoo elokuvan taian olevan siinä, että hän itse astui egoineen sivuun yleisön ja Mehdipourien välistä.

– Kyse ei ole minun taiteestani, vaan Mehdipourien tarinasta. Tärkeintä on, että me ihmiset olemme hyviä. Kun tiukka paikka koittaa, emme pärjää ilman toistemme tukea.

Hamy Ramezan punaisella matolla Ensilumi-elokuvan kutsuvierasensi-illassa. Markku Pelkonen / Yle

Ensilumen myötä myös Hamy Ramezanin vuosia kestänyt projekti on tullut päätökseen. Sen aikana ohjaajasta on tullut isä, ja hän on alkanut nähdä maailman eri tavalla.

– Tiivistäen voi sanoa, että tämä on ollut matka pimeydestä valoon. Olen oppinut ihmisenä ja elokuvantekijänä, ja mun ehkä rikkinäinen sydän on eheytynyt taas, ja voin jatkaa elämääni eteenpäin.

