Herätys: Hallituksen odotetaan esittelevän sote-uudistuksensa, Jussi-palkinnoissa voitaisiin luopua sukupuolesta, Trump tuli ryminällä takaisin koronatartunnan jälkeen

Hallituksen odotetaan esittelevän sote-uudistuksensa tiistaina

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat alkuviikolla arvioineet hallituksen esitystä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, ja tiistaina odotetaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) vetämän paketin julkistamista. Uudistuksen keskeisiä päämääriä on helpottaa niin lääkäriin kuin sosiaalipalveluihin pääsyä sekä tasata terveyseroja.

Vääntöä on käyty etenkin tulevien sote-maakuntien rahanjaosta. Erilaisia sote-uudistuksia on yritetty tehdä 15 vuotta, joten uudistuksen läpivieminen on hallitukselle näytön paikka. Tavoitteena on, että lakiesitys olisi eduskunnan käsiteltävänä jouluun mennessä.

Donald Trump tuli ryminällä takaisin

Donald Trump vaalitilaisuudessaan Floridassa Sanfordin lentokentällä. EPA / Cristobal Herrera-Ulashkevich

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esiintyi ensimmäisen kerran kampanjatilaisuudessaan sen jälkeen, kun mies sai koronavirustartunnan lokakuun alussa.

Hyvävointisen oloinen Trump esiintyi uhmakkaana ja antoi hurmoshenkisessä puheessaan täyslaidallisen vastaehdokas Joe Bidenille. Tämän lisäksi Trump kehui omia aikaansaannoksiaan ja teki tukun uusia lupauksia, jos hänet valitaan uudelleen presidentiksi.

Painoindeksi sopii surkeasti urheilijoille ja syömishäiriöisille

Painoindeksin kehitti 1850-luvulla belgialainen matemaatikko Adolphé Quételet. Kuvituskuva. Jani Aarnio / Yle

Kanadan linjaus on herättänyt pohtimaan, tulisiko Suomenkin luopua BMI:stä. Asia koskettaa muitakin kuin ylipainoisia. Painoindeksi on monin tavoin ongelmallinen mittari, joka ei huomioi esimerkiksi kehonkoostumusta, lihasmassaa tai ihmisen kuntoa.

Ylen kysely: Jussi-palkinnoissa voisi luopua sukupuolesta

Tuntematon sotilas -elokuvassa näytellyt Eero Aho palkittiin Miespääosan Jussilla ja Miami-elokuvassa näytellyt Krista Kosonen Naispääosan Jussilla maaliskuussa 2018. Atte Kajova / AOP

Suurin osa Ylen kyselyyn vastanneista elokuva-alan asiantuntijoista on sitä mieltä, että nais- ja mieskategorioista voisi luopua Jussi-palkinnoissa. Sen sijaan parhaan elokuvan Jussiin liittyvät mahdolliset reunaehdot monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta jakoivat mielipiteet.

Sää viilenee koko maassa

Anniina Valtonen / Yle

Tiistaina sadekuuroja on liikkeellä maan etelä- ja keskiosassa, mutta pohjoisessa on poutapäivä. Virtaus kuitenkin kääntyy jo pohjoisen kantille ja Lapissa sää viilenee. Sekä Lapissa että etelärannikolla aurinko pilkistelee.

