Rumat satamat palkituiksi puistoiksi muuttanut puutarhuri jäi eläkkeelle – nyt puistoilta on lähdössä iso summa rahaa: "Palataan kärpässarjaan"

Kotkan puistojen investointibudjetista aiotaan leikata iso siivu ensi vuodesta alkaen.

Kotkan palkitut puistot tunnetaan Suomessa laajalti, ja ne ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota. Sitä saatiin hiljattain taas lisää, kun viime viikolla julkistettiin kansainvälisestä laadusta kertovien Green Flag -tunnustusten saajat. Tunnustus myönnettiin viidelle kotkalaispuistolle. Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto saivat tunnustuksen ensimmäistä kertaa.

Kaupunkirakennelautakunnan esityksen mukaan puistojen investointeihin olisi ensi vuonna käytössä 300 000 euroa, kun tänä vuonna summa on 450 000 euroa.

Kotkan kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pia Hurtta (sd.) pitää itsekin lautakunnan ehdottamaa 300 000 euron määrärahaa pitkällä aikavälillä liian pienenä.

– Se on pieni raha, mutta on ajateltu, ettei uusia puistoja tarvitsisi enää rakentaa. Raha on tarkoitettu leikkipuistojen korjaamiseen ja parantamiseen, Hurtta sanoo.

Kotkan kaupunki päätti viime vuonna karsia osan leikkipuistoista ja keskittyä kehittämään jäljellejääviä puistoja.

Arvostettu puutarhuri jäi eläkkeelle

Hiljattain eläkkeelle jäänyt Kotkan kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen on huolissaan siitä, että puistoihin aiotaan käyttää entistä vähemmän rahaa. Hänellä on ollut suuri vaikutus kaupungin nykyiseen ulkoasuun.

Esimerkiksi Sapokan vesipuisto ja Katariinan meripuisto ovat muuttuneet vuosien varrella saastaisista satamista upeiksi puistoiksi. Molemmat ovat nykyään Kotkan ykkösnähtävyyksiä.

Lue lisää: Kaupungin vihatuin mies taikoi rumista satamista satumaan – sai aikaan kansanvaelluksen

– Kun tässä on ehtinyt olla muutaman viikon eläkkeellä, on surullista, jos heti nakerretaan pohjaa pois. Puistoilla on suunnaton merkitys niin kaupungin imagon kuin kuntalaistenkin kannalta. Nyt puistot on saatu toimimaan matkailullisestikin. Onko Kotkalla varaa lähteä vetämään mattoa toiminnan alta pois?

Puutarhaneuvos Heikki Laaksonen on huolissaan puistobudjetin pienentymisestä. Arkistokuva. Pyry Sarkiola / Yle

Heikki Laaksosen mukaan puistojen investointibudjetti oli monta vuotta noin 650 000 euroa, kunnes se putosi noin puoleen miljoonaan euroon. Budjetin aiemmatkin leikkaukset ovat heijastuneet puistoihin.

– Näkyyhän se kaikessa. Esimerkiksi alle hehtaarin kokoista Jokipuistoa tehtiin neljä vuotta. Valmista tulee, mutta hirveän hitaasti, Laaksonen sanoo.

Edellisen kerran kaupunki leikkasi puistotoimen budjettia viime vuonna. Budjetin pienentyminen näkyi puistoissa siten, että nurmikot alkoivat rehottaa, koska työntekijöitä ei ollut tarpeeksi.

Lue lisää: Kotkan ylistettyjen puistojen nurmikot alkoivat rehottaa – "Kun tekeviä käsiä on vähemmän, niin näkyyhän se"

Heikki Laaksosen mukaan puistojen investointibudjetin pitäisi olla ehdottomasti vähintään puoli miljoonaa euroa.

– Mittasuhteena 300 000 eurolla saa yhden tilapäisen pressukaton, kun rakennetaan esimerkiksi uutta koulua. Jos budjetti on 300 000, se on pohjanoteeraus pitkään aikaan. Palataan oikeastaan aikaan ennen Sapokan vesipuiston rakentamista, kun oltiin suurinpiirtein ihan kärpässarjassa. Nyt ollaan menossa siihen samaan suuntaan, Laaksonen sanoo.

Tekninen johtaja: Käytäntöjä muutettu

Kotkan teknisen johtajan Vesa-Jukka Vornasen mukaan vähennys näyttää paperilla todellista suuremmalta, koska kaupunki on hiljattain muuttanut käytäntöjään investointien suhteen. Osa puistotoimen töistä kuuluu nyt toimitilahallinnon, infran ja talon rakennuttamisen alle.

Ensi vuonna puistotoimen kalustojen uusimiseen on tulossa enemmän rahaa kuin tänä vuonna. Ensi vuonna summa on 120 000 euroa, kun tänä vuonna summa on ollut 50 000 euroa.

Kalustoon aiotaan varata ensi vuodeksi nykyistä enemmän rahaa. Arkistokuva. Antti-Jussi Korhonen

Vornasen mukaan tänä vuonna investointibudjettiin oli laskettu mukaan 120 000 euroa puistotoimen kalustohankintoihin, mutta jatkossa laitehankintoja ei enää tehdä investointibudjetista. Näin ollen todellinen vähennys investointirahoihin olisi Vornasen mukaan noin 30 000 euroa.

– Tämä on pientä viilausta siinä, että puistojen suhteen painotetaan ylläpitoa eikä lähdetä laajentamaan. Meillä väestöpohja kapenee ja sen myötä kohdistuu paine kestävään talouteen. Pitää miettiä, mihin kaikkeen on varaa ja miten toimintaa sopeutetaan, Vesa-Jukka Vornanenkertoo.

Laitehankintoihin ei tänä vuonna tosin ole käytetty niihin varattua summaa. Kaupunki on päättänyt lykätä kaluston uusimista säästöpaineen takia. Tarvetta olisi ainakin uudelle monitoimitraktorille, jota käytetään talvisin lumenaurauksessa.

– Toivon vähälumista talvea, ettei koneisiin kohdistuisi kauhean suurta rasitusta. Menemme vielä vanhalla konekannalla eteenpäin. Meillä on kuitenkin konekeskus, joka korjaa laitteistoa. Kyllähän vanhan kaluston käyttäminen on tietyllä tavalla riskinottoa. Vuosi tekohengitetään vielä, Vornanen sanoo.

Heikki Laaksonen: Kalustorahat olleet aina erikseen

Entinen kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen sanoo, että puistotoimen kalustohankinnat ovat aiemminkin menneet eri budjetista, eivät investointirahoista. Hänen mukaansa kaupungin tieto budjetoinnin muutoksesta ei pidä paikkaansa.

– Se on ollut aina ihan erikseen, ihan oma rahansa, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan koko investointibudjetti on aiemminkin käytetty suoraan puistoihin.

– Kalusto on ihan eri asia kuin puistojen rakentaminen. Oli tietty vääntö, että investointibudjetti saatiin nousemaan 300 000 eurosta edes sille tasolle, missä se nyt on ollut.

Antro Valo / Yle

Kotkassa on Laaksosen mukaan siirrytty uusien erikoispuistojen suunnittelusta nykyisten ylläpitoon. Uusia erikoispuistoja ei ole enää suunnitteilla.

– Nyt meillä on aika hyvin pakka kasassa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei investointeja tarvita, Laaksonen sanoo.

Esimerkkinä puistojen vaatimista investoinneista Laaksonen nostaa esille vuonna 1994 valmistuneen Sapokan vesipuiston valaistuksen, jota on vastikään uusittu. Työt ovat vielä hieman kesken.

– Sitä on kolme vuotta tehty pätkä kerrallaan. Samantyyppisiä hommia on koko ajan.

Kotkassa aiotaan lähiaikoina aloittaa uuden kaupunginpuutarhurin rekrytointi. Tavoitteena on, että uusi kaupunginpuutarhuri aloittaisi tehtävässään ensi vuoden alussa. Lisäksi tarkoituksena on palkata uusi toimistopuutarhuri.

Kaupunginjohtaja ei pelkää tason laskua

Seuraavaksi kaupunginjohtaja Esa Sirviö tekee kaupunginhallitukselle esityksen ensi vuoden budjetista. Lopullisen päätöksen puistorahoista tekee marraskuussa kaupunginvaltuusto. Sirviö sanoo luottavansa ammattilaisten arvioon ja heidän tekemiinsä esityksiin sekä arviointiin.

– En pelkää suunnittelun tason laskua. Tavoitteena luonnollisesti on, että puistojen ylläpidon laatutaso säilytetään, vaikkakaan Kotkan kansallista kaupunkipuistoa ei enää laajenneta erikoispuistoilla. Tarkoitus on ylläpitää nykyistä kokonaisuutta ja laatua, Sirviö sanoo.

Sapokan vesipuistossa on oma paikka puuveneille. Antro Valo / Yle

Esa Sirviön mukaan Kotkan puistojen hiljattain saamat uudet tunnustukset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarvion ja tulevan suunnitelmakauden investointien suunnittelussa.

Sirviö korostaa, että puistoilla on erittäin keskeinen merkitys yleisessä viihtyvyydessä, ihmisten hyvinvoinnissa sekä kaupungin ja koko seudun markkinoinnissa.

– Kotkassa puistoja on nyt ja tulevaisuudessa tarve ylläpitää suunnitellusti ja vähintään nykyistä tasoa noudattaen.

Kotkan kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Pia Hurtta uskoo, että summaa joudutaan tarkastelemaan uudelleen viimeistään vuoden kuluttua.

– Ensi vuosi kertoo, mitä rahalla on saatu aikaiseksi, Hurtta sanoo.

Kotkan puistojen määrärahaleikkauksista kertoi ensin Kymensuu-lehti (siirryt toiseen palveluun).