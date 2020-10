Koronaviruksen vasta-aineet ja mahdollinen immuniteetti säilyvät ainakin neljä kuukautta, kertoo THL:n ja Helsingin kaupungin uusi tutkimus

Koronavirustartunnan seurauksena elimistössä muodostuvat vasta-aineet ja mahdollinen immuniteetti säilyvät ainakin neljä kuukautta, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Helsingin kaupungin maaliskuussa alkaneesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa oli mukana 39 perhettä, joissa vähintään yhdellä perheenjäsenellä oli juuri todettu koronavirustartunta.

Heiltä mitattiin muun muassa vasta-aineita, jotka laboratorio-olosuhteissa pystyvät neutraloimaan virusta. THL:n mukaan harvassa julkaistussa tutkimuksessa on tutkittu juuri näitä vasta-aineita.

Tutkimuspäällikkö Merit Melin sanoo, että juuri neutraloivilla vasta-aineilla on todennäköisesti merkitystä mahdollisen immuniteetin muodostumisessa, vaikka vielä ei tiedetä varmuudella, millainen immuniteetti suojaa uudelta tartunnalta.

– THL:n tutkimuksen tulokset vahvistavat näyttöä, että luonnollisen infektion aikaansaamat vasta-aineet ja mahdollinen immuniteetti säilyisivät ainakin neljä kuukautta, Melin toteaa tiedotteessa.

Lähes kaikille muodostui vasta-aineita kuukauden kuluessa

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 129 ihmistä. Koronatestillä varmistettuja tartuntoja todettiin tutkimuksen aikana 64, ja tartunnan saaneista 63:lta löydettiin vasta-aineita. Lisäksi 17 tutkittavalta löytyi vasta-aineita, vaikka heillä ei ollut testillä todettua koronatartunaa.

Lähes kaikille tartunnan saaneille muodostui vasta-aineita ensimmäisen kuukauden kuluessa tartunnasta.

Seurannan aikana vasta-aineiden määrä laski, mutta silti niitä löytyi lähes kaikilta tutkituilta vielä neljän kuukauden kuluttua tartunnasta. Tartunnan saaneista suurin osa sairasti taudin lievänä eikä tarvinnut sairaalahoitoa.

Tulokset lupaavia rokotekehityksen kannalta

Aiemmat tutkimukset ovat antaneet toisistaan poikkeavia tuloksia vasta-aineiden säilymisestä elimistössä. Osassa tutkimuksia vasta-aineet laskivat elimistössä nopeasti, jopa alle kolmessa kuukaudessa. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu vasta-aineiden säilyvän pidempään.

THL.n mukaan uudet tulokset ovat lupaavia myös rokotekehityksen kannalta.

– Koska myös rokottamalla pyritään saamaan aikaan pitkäkestoisia neutraloivia vasta-aineita, on lupaavaa, että infektion tuottama immuniteetti on kestoltaan pidempi kuin aiemmin on raportoitu, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek tiedotteessa.

THL:n tutkimuksessa selvitetään seuraavaksi, miten immuniteetti säilyy 6–7 kuukauden kuluttua tartunnasta. Tuloksia on odotettavissa loppuvuoden aikana.

