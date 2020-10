Etsitkö uutta työtä? Niin etsi Aleksi Kotonenkin, ja löysi sellaisen – katso, millä aloilla on nyt avoimia paikkoja

Logistiikkayhtiö Transvalin terminaalissa trukit rullaavat ja tavara liikkuu. Vantaalaista terminaalia pitää kiireisenä muun muassa verkkokaupan kasvu ja juuri tällä hetkellä myös edessä oleva kaupan joulusesonki.

Aleksi Kotonen aloitti uudessa työssään Transvalin terminaalissa pari viikkoa sitten. Kotonen on yksi heistä, joilta korona vei työpaikan, mutta hän löysi nopeasti uuden.

– Olen iloinen, ei sitä jaksaisi kotona olla, Kotonen naurahtaa.

Hän työskenteli aiemmin kokoonpanotehtävissä, joten käsillä tekeminen on miehelle tuttua ja mielekästä. Transvalin terminaalissa Kotosen työhön kuuluu muun muassa pakkaaminen.

Vaikka osa yhtiöistä, kuten Finnair ja UPM, on ilmoittanut isoista työntekijöiden vähennystarpeista ja lomautuksista, on siis myös firmoja, jotka palkkaavat lisää väkeä.

Uudenmaan ely-keskuksen tutkijan Timo Aulangon mukaan Suomessa on koronasta huolimatta edelleen avoimia työpaikkoja enemmän kuin viime vuosikymmenen puolivälissä.

Avoimien työpaikkojen määrät

Suurin romahdus heti maaliskuun puolivälissä rajoitustoimien alkaessa nähtiin toimisto- ja asiakaspalvelutyössä, palvelu- ja myyntityössä sekä avustavissa työtehtävissä.

Sittemmin työvoiman kysyntä on laskenut voimakkaasti myös teollisuudessa ja yleisesti kuljetustyöntekijöiden keskuudessa, erityisesti bussikuskien osalta.

Uudellamaalla ilmoitettiin avoimeksi yhteensä 32 240 työpaikkaa elokuun aikana, mikä on 10 739 vähemmän kuin edellisvuoden elokuussa – laskua on 25 prosenttia. Manner-Suomessa enemmän laskua on vain Lapissa, 37 prosenttia.

Koko maassa avoimien työpaikkojen määrä laski noin 17 prosenttia. Suomessa ilmoitettiin avoimeksi yhteensä 98 584 työpaikkaa elokuun aikana, mikä on 19 488 vähemmän kuin edellisvuoden elokuussa.

Paras tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa, joissa avoimia työpaikkoja oli elokuussa edellisvuotta enemmän: Pohjois-Pohjanmaalla niitä on 8 ja Etelä-Savossa prosentin enemmän.

– Jos katsotaan avoimien työpaikkojen alueellista jakautumista niin Uudellamaalla on laskusta huolimatta edelleen selvästi eniten avoimia työpaikkoja Suomessa, Uudenmaan ely-keskuksen tutkija Timo Aulanko summaa.

Kaikista elokuun aikana ilmoitetuista työpaikoista kolmannes sijoittui Uudellemaalle.

Myyntityö yhä listan kärkipaikoilla

Koronasta huolimatta eniten avoimia työpaikkoja tarjoavien alojen lista on pysynyt samankaltaisena viime vuosiin verrattuna. Eniten työtä ovat tarjonneet perinteisesti opetus- ja koulutusala, rakennusala, palveluala, terveydenhuoltoala sekä myyntityö.

– Myyntityö on avoimien työtehtävien listalla vuodesta toiseen kärkipaikoilla, Aulanko toteaa.

Koronaepidemian tuoma ilmiö on se, että nyt yhä useammassa työpaikkailmoituksessa mainitaan etätyön mahdollisuus. Korona-aikana töitä tarjotaan esimerkiksi etämyyntiin.

Etätyöt näkyvät myös it-alalla: muun muassa sujuvat etätyöyhteydet ja niiden ylläpito työllistävät.

Uudellamaalla haettiin elokuussa kaikkein eniten rakennustyöntekijöitä, toiseksi eniten myyjiä ja kolmanneksi eniten myynti- ja ostoagentteja.

Terveydenhuollossa ja hoivapalveluissa työvoiman kysyntä on ollut viime vuotta korkeampi, mutta tarve työvoimalle on vaihdellut selvästi. Joissain tehtävissä työvoiman tarve on ollut viime vuotta alemmallakin tasolla, kun yleinen sairastavuus on vähentynyt ja kiireetöntä hoitoa on siirretty.

Vaikka koronakriisi on vaikuttanut eniten juuri palvelualoihin, ovat alan työntekijöiden määrät edelleen niin suuria, että avoimia työpaikkojakin on palvelualoilla yhä paljon työvoiman vaihtuvuuden takia.

Esimerkiksi kokkeja ja tarjoilijoita haettiin elokuussa vain kolmannes viime vuoden elokuun määrästä. Varastotyöntekijöille ja siivoojillekin on selvästi vähemmän kysyntää kuin viime vuonna.

Avoimet työpaikat Uudellamaalla elokuussa 2020

Tehtävänimike Avoimien työpaikkojen määrä rakennustyöntekijä 5 472 myyjä 3 714 myynti- ja ostoagentti 1 164 lähihoitaja ja kodinhoitaja 2 239 sairaan- ja terveydenhoitaja 1 253 kokki ja tarjoilija yli 700 varastotyöntekijä 1 648 siivooja yli 1 000

Koronakriisi kohdellut eri toimialoja eri tavoin

Uudenmaan ely-keskuksen tutkija Timo Aulanko korostaa, että koronakriisi on kohdellut eri toimialoja eri tavoin.

Esimerkiksi erilaisia logistiikkapalveluja tarjoavan Transvalin johtaja Jani Lindström kertoo yhtiön etsivän parhaillaan 500 uutta tekijää kaupan alan loppuvuoden sesonkeihin.

– Tarvetta selittää pikälti joulusesonki, mutta kyllä isossa kuvassa verkkokaupan kasvu tuo työtä logistiikan alalle, Lindström sanoo.

Lindströmin mukaan työtehtävät terminaalissa ovat muun muassa tavaran vastaanottamista, trukilla ajamista ja tavaran hyllyttämistä. Töitä on tarjolla aloittelijoista alan kokeneille mestareille.

– Tarvittaessa huolehdimme koulutuksesta, Lindström sanoo.

Tämän vuoden tapahtumilla näyttäisi olleen ainakin toistaiseksi selvästi vähiten vaikutusta rakennusalan työvoiman kysyntään. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut alalla selvästi jo vuosia, ja kasvu on jatkunut edelleen tänä vuonna.

– Kysyntää on kaikissa rakennusalan tehtävissä ja myös avustavissa tehtävissä, Aulanko kertoo.

Kuitenkin esimerkiksi matkailu- ja ravitsemusalalla rekrytoinnit ovat vähentyneet selvästi.

– Ravintoloita on suljettu, aukioloaikoja rajoitettu ja rajatkin ovat olleet kiinni, Aulanko sanoo.

Jopa uusi ura

Pari viikkoa sitten Transvalin terminaalissa uudessa työssä aloittanut Aleksi Kotonen on koulutukseltaan LVI-asentaja, mutta hän kertoo, että tavarankäsittely- ja kokoonpanohommat ovat alkaneet tuntua omimmilta.

Hän uskoo, että nykyinen työpaikka voi tarjota jopa uuden uran.

– Uskon, että jos haluaa kehittää itseään niin on varmasti hyvät mahdollisuudet päästä eteenpäin ja olla mielekkäissä töissä, Kotonen sanoo.

Jutussa käytetyt luvut perustuvat TE-toimistoon ilmoitettuihin avoimiin työpaikkoihin, jotka vastaavat noin puolta kaikista avoimista työpaikoista.

Lue myös:

Karri Laitisella on kaksi tutkintoa, mutta ei töitä – yhtäkkiä nuorten työttömien määrä nousi 80 prosenttia, ja siksi Espoo päätti toimia

Syntyykö uusi “kadotettu sukupolvi”, jonka startti työelämässä viivästyy? Yli 50 000 nuorta ja nuorta aikuista jäi vaille töitä edellisvuoteen verrattuna

"Onko minulla enää tulevaisuutta, jota olin suunnitellut?" kysyy Miisa Tervala, 21 – parikymppiset pelkäävät laman vievän työt ja hyvinvoinnin