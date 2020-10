Rakastatko muotia, mutta kuluttaminen ahdistaa? Metti Forssell: Tärkeintä on löytää oma tyyli ja tehdä aikaa kestäviä hankintoja

Metti Forssell työskentelee vaikuttajana ja sisällöntuottajana ja on sitä mieltä, ettei alaa tunneta tarpeeksi.

Vaikuttaja, sisällöntuottaja Metti Forssell on luonut itsestään henkilöbrändin. Hän on seurattu vaikuttaja omalla verkkosivustollaan ja sosiaalisen median kanavissa. Forssell kirjoittaa pääasiassa muodista, sisustamisesta ja kauneudesta.

Yksi osa hänen työtään ovat yritysyhteistyöt. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Forssell esittelee ja mainostaa kanavissaan sovitusti jonkin tuotemerkin tuotteita.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Forssell sanoo olevansa tarkka siinä, minkälaisiin yhteistyökuvioihin lähtee mukaan.

– Minulle on tosi tärkeää, että mainostan sellaisia tuotteita tai palveluita, joita itsekin käytän tai tavaroita, joita itsekin ostaisin. Haluan myös, että blogiani lukevilla ja kanaviani seuraavilla ihmisillä on luotto siihen, että jos puhun hyvää jostain tuotteesta, seison itse sen takana.

Kun puhutaan vaate- ja muotiteollisuuden kuormittavuudesta ilmastolle, esiin nousee usein niin sanottu pikamuoti – nopeasti vaihtuvat vaatemallistot ja trendit. Forssell tunnistaa ilmiön.

– Paras tyylivinkkini on, että yrittää löytää sen oman tyylinsä. Silloin teet hankintoja, joista tykkäät nyt ja viidenkin vuoden päästä. Kun tiedät mistä tykkäät, ei tule hutiostoksiakaan.

– Nykyään muodissakin on menty siihen, että asiat, jotka ovat tänä syksynä muotia – kuten nahka tai röyhelöt – ne ovat olleet muotia jo tosi monta vuotta. Siihen saatetaan tuoda jotain pientä nyanssia. Se on tosi hyvä, että muodin sykli on hidastunut.

Vaikuttajan ammattia ei tunneta tarpeeksi

Vaikuttajan ja sisällöntuottajan työstä haaveilevalle nuorelle Metti Forssellilla on selvä viesti: tämä on kovaa työtä ja vaatii paksua nahkaa.

– Kun vaikuttaa sosiaalisen median kanavissa ja blogeissa, altistaa itsensä jollain tavoin myös arvostelulle ja julkisuudelle. Kannattaa pitää mielessä varjopuolikin, mutta säilyttää kuitenkin myös oma innostus ja fiilis työhön.

Forssell katsoo, että monilla saattaa olla vaikuttajan työstä myös hyvin suppea kuva. Ei nähdä, että kauniiden kuvien ja tekstien takana on tuntien työ.

– Sisältöjä on aina pitkään suunniteltu. Asiakkaan kanssa mietitään ja konseptoidaan kampanjoita. Vasta sitten otetaan kuvat. Sitten editoidaan, hiotaan tekstejä ja mietitään, mitä kulmia halutaan nostaa esiin.

