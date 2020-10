Tuore tutkimus: MS-taudin eteneminen pystyttiin ennustamaan ensimmäistä kertaa

Turkulaistutkijat ovat pystyneet ennustamaan MS-taudin etenemisvauhdin.

Turun Valtakunnallisessa PET-keskuksessa toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että korkeampi mikrogliasolujen aktiivisuus aivojen tulehduspesäkkeitä ympäröivillä alueilla ennustaa MS-taudin nopeampaa etenemistä.

– Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa aivojen mikrogliasolujen aktiivisen, PET-kuvauksella tunnistettavan muodon ennustavan MS-taudin etenemistä. Tutkimus osoittaa nyt ensimmäistä kertaa kyseisen mikrogliatyypin haitallisuuden, kertoo professori Laura Airas Turun yliopistosta.

Tulokset selvisivät laajasta 69 MS-potilaan ja 18 terveen verrokin aineistosta. Taudin eteneminen pystyttiin ennustamaan 95 prosentin tarkkuudella.

MS-tauti on yleinen nuoria ihmisiä invalidisoiva neurologinen sairaus.

Turun yliopiston tiedotteen mukaan MS-tautiin liittyvien pahenemisvaiheiden estoon on olemassa joukko lääkkeitä, mutta vielä ei ole kyetty kehittämään lääkitystä, joka estäisi tehokkaasti tautiin liittyvää toimintakyvyn tasaista heikkenemistä.

– Ensinnäkin aivojen tarkka tutkiminen elävillä potilailla on vaikeaa. Toisekseen hermosolurappeumaan johtavat mekanismit tunnetaan huonosti. Tästä johtuen aivorappeumaprosessin suora hidastaminen on vaikeaa kaikissa aivosairauksissa. Tehokkaan lääkkeen on myös päästävä tiiviin veri-aivoesteen läpi, ja siihen kykenevän lääkkeen kehittämiseen liittyvät omat haasteensa, Airas selittää tiedotteessa.

Tuloksia pystytään käyttämään yliopiston mukaan tulevaisuudessa esimerkiksi lääkekehityksessä.

Tutkimus julkaistiin neurologian alan arvostetussa Brain-lehdessä.

