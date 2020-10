Pitääkö kasvisnakit ja kasvispihvit nimetä uudelleen? EU-parlamentti äänestää pian kiistellystä ehdotuksesta

EU-parlamentti käsittelee ensi viikolla suomalaisiakin kuluttajia ja yrityksiä kiinnostavaa esitystä, joka rajoittaisi sitä, millaisia nimityksiä lihaan liittyväksi mielletyistä tuotteista voi käyttää.

Esityksessä (siirryt toiseen palveluun) mainitaan esimerkiksi pihvin, makkaran, leikkeen, purilaisen ja hampurilaisen olevan nimityksiä, jotka koskevat yksinomaan lihaa sisältäviä valmisteita.

Päätös voisi johtaa siihen, että esimerkiksi kasvishampurilainen tai kasvispihvi olisi nimettävä uudelleen.

Ylitarkastaja Tuulikki Lehto Ruokavirastosta ei lähde vielä ennakoimaan, miten parlamentin päätös voisi Suomessa vaikuttaa. Ruokavirasto kuitenkin päivittää ohjeitaan EU-tason ohjeiden mukaan.

Suomessa Ruokavirasto ohjeistaa jo elintarviketieto-oppaassa (siirryt toiseen palveluun) eri elintarvikkeiden nimeämisen käytännöistä. Oppaassa otetaan kantaa muun muassa siihen, milloin nimeä nakki voi käyttää.

Jos olennainen ainesosa on korvattu jollakin toisella, pitää sen näkyä elintarvikkeen nimessä. Näin on esimerkiksi kasvisnakin tai kasvispihvin tapauksessa.

Ruokavirasto on katsonut, että makkara, pyörykkä, pulla ja pihvi viittaavat tuotteen muotoon, ei sen ainesosiin. Siksi esimerkiksi kasvispihvi on sallittu nimi.

Ranska ajanut tiukkaa linjaa

Asiaa aiemmin maatalousvaliokunnassa käsitelleiltä Suomen EU-parlamenttiedustajilta on jo aiemmin kuultu kannanottoja, joissa on pidetty esimerkiksi vegeburgeri ja soijanakki -nimitysten muuttamista tarpeettomana (siirryt toiseen palveluun).

– Mielestäni asiassa on lähdettävä siitä, että erinäisten yksittäisten määritelmien kieltämisen sijaan varmistettaisiin, että kuluttajat tietävät mitä tuote sisältää ja että se on selkeästi pakkausmerkinnöin esitetty, sanoo keskustan europarlamentaarikko Elsi Katainen.

Kokoomuksen europarlamenttiedustaja Petri Sarvamaa on kommentoinut kasvispihvien ja kasvisnakkien nimityksen muuttamista järjettömäksi (siirryt toiseen palveluun).

Ranska on ajanut vahvasti tiukkaa linjaa, jossa lihaan viittaavien kasvistuotteiden nimiä rajoitetaan. Ranskassa on tullut voimaan laki, jonka mukaan burgereiksi ja makkaroiksi voi nimetä vain eläinperäisiä tuotteita. Lihateollisuus on myös lobannut tätä linjaa.

Kasvispohjaisten tuotteiden valmistajat ovat taas kampanjoineet (siirryt toiseen palveluun) parlamentin käsittelyyn tulevaa ehdotusta vastaan.

Tämän alan edunvalvoja katsoo, että kasvismakkarat ja kasvisburgerit ovat olleet markkinoilla jo kauan, eikä niiden markkinoinnissa ollut mitään ongelmaa niin kauan, kun ne eivät olleet yhtä suosittuja kuin nykyisin.

Kataisen mukaan ensi viikon äänestys tuskin sinetöi tarkkoja sanamuotoja.

– Äänestykseen on todennäköisesti tulossa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kannatusta on saanut ehdotus, jonka mukaan tästä määritelmästä sovittaisiin Komission delegoidulla säädöksellä vasta myöhemmin, Katainen sanoo.

Häm muistuttaa myös, että äänestyksen jälkeen aloitetaan kuukausia kestävät parlamentin, neuvoston ja komission väliset kolmikantaneuvottelut, missä lopullinen asetusteksti tullaan muotoilemaan.

Maitotuotteiden korvikkeista EU on jo linjannut

Uusien kasvispohjaisten tuotteiden nimitykset ovat herättäneet Suomessakin keskustelua.

Yle kertoi viime marraskuussa, kuinka kasvisliha tai kauramaito eivät ole sallittuja nimiä täysin kasvispohjaisille tuotteille, koska viranomaisten mukaan ne johtavat kuluttajaa harhaan.

Lihatalo Pouttu joutui tuolloin luopumaan kasvistuotteidensa Muu Burgerpihvi- ja Muu kasvilihapulla -tuotemerkkien käytöstä markkinoinnissa.

Viranomaiset kaipasivat tuolloin EU-tasolta selkeyttä lihankorvikkeiden nimikäytäntöihin. Maitotuotteita muistuttavista elintarvikkeista EU on vastaavat linjauksensa jo antanut.

Lue myös:

Kohu Poutun kasvislihasta kertoo kuinka vaikeaa vegeruokien nimeäminen on: Burger viittaa lihaan, mutta pihvi ei

Miten valmistaa täydellinen vegaaninen burgerpihvi? Voiko kasvissyöjä noudattaa FODMAP-ruokavaliota? 12 kysymystä ja vastausta kasvisruuasta

Grillaatko aina lihaa, mutta haluaisit edes kokeilla kasviksia? Tässä kahdeksan ammattilaisvinkkiä, joiden avulla teet terveellisempiä herkkuja