Salolainen mies uhkasi kolmea lasta ja äitiä tappamisella, yritti puukottaa vuoden ikäistä

Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta lokakuun alussa Salossa tapahtuneista kahdesta tapon yrityksestä ja laittomasta uhkauksesta.

Syytetty on yrittänyt lyödä hoitopöydällä ollutta yhden vuoden ikäistä vauvaa veitsellä. Teko on jäänyt yritykseksi, sillä lapsen äiti on onnistunut estämään lyömisen ja saanut veitsen pois miehen hallusta.

Syytetty on yrittänyt myös lyödä veitsellä lapsen äitiä, mutta teko on jäänyt yritykseksi.

Lisäksi hän on uhannut äidille tappavansa tämän kaikki kolme lasta.

Syyttäjän mukaan teko on ollut erityisen raaka ja julma, koska kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi. Lisäksi teko on ollut kokonaisuuten arvioiden törkeä, sillä väkivallan käyttö on tullut täysin yllättäen.

Syyttäjä vaatii ehdottoman vankeusrangaistuksen lisäksi syytetyn mielentilan tutkimista.