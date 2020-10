Syysloma on köyhälle kaikkea muuta kuin piristys – viiden lapsen yksinhuoltaja: "Ruokajakelu kutsuu taas, kun koulu on kiinni koko viikon"

Vähävaraisten ahdinko on kärjistynyt korona-aikana

Korona-ajan aiheuttamat lomautukset, irtisanomiset ja konkurssit ovat lisänneet monien suomalaisperheiden epävarmuutta toimeentulosta. Keväällä esimerkiksi ruokajakelu jouduttiin keskeyttämään monin paikoin.

Turkulainen Linda Tahvanainen on todistanut vaikeuksien kärjistymistä etulinjassa viiden lapsen yksinhuoltajana.

– On todella vaikeaa, kun rahat eivät riitä mihinkään. Varsinkin ruokaan meni yhtäkkiä paljon enemmän, kun koulut olivat kiinni keväällä. Ruokajakelu kutsuu taas, kun koulu on kiinni koko viikon syysloman takia, Tahvanainen toteaa.

Viiden lapsen yksinhuoltajaäiti Linda Tahvanainen kertoo korona-ajan olleen erityisen vaikeaa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Lomat ja pyhät aiheuttavat ahdinkoa

Turussa siirryttiin tänä vuonna koko viikon syyslomaan entisen kahden päivän sijaan. Linda Tahvanainen kertoo lomien aiheuttavan ahdistusta, ja nyt tilannetta varjostaa vielä tietämättömyys koronan vaikutuksista.

– Pelottaa, että koulut laitetaan taas kiinni ja kaikki menee entistä hankalammaksi. Ilman seurakunnan ja vapaaehtoisjärjestöjen apua tilanne olisi aivan lohduton. Jos tulisi joululahjakampanja, lapset saisivat edes jotain, Tahvanainen toivoo.

Ruuhkautunut tilanne on pitkittänyt avun saamista

Hope Turun tiiminvetäjän Susanna Heinosen mukaan varsinkin tänä vuonna ihmisten avuntarve on muodostunut todella nopeasti. Hopelle on tullut paljon uusia asiakasperheitä. Syksyllä tilastoitiin jopa reilusti yli tuhat yhteydenottoa viidessä päivässä, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Monille iski keväällä suuri hätä pärjäämisestä ja tilanne kärjistyy edelleen. Jos on tullut irtisanotuksi töistä maanantaina, niin avunpyyntö on meillä postissa jo viikon tai kahden päästä, Heinonen kertoo.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä nousi Kelan mukaan kevään ja kesän aikana historiallisiin lukemiin (siirryt toiseen palveluun). Kesäkuussa tukea saavien talouksien määrä oli yli 388 000. Viranomaisten byrokratian rattaat pyörivät Heinosen mukaan liian hitaasti.

– Toki heilläkin on resurssinsa, mutta kertoo paljon, että keväällä asumis- tai toimeentulotuen päätöstä joutui odottamaan yhdeksän viikkoa. Se on todella pitkä aika apua tarvitsevalle, Heinonen harmittelee.

Tällä hetkellä tukipäätöksen saa Kelalta noin viikossa tukimuodosta riippuen.

Hope Turun tiiminvetäjä Susanna Heinonen kertoo, että lahjoitettavia vaatteita ja tavaroita on nyt hyvin, mutta keväällä koronan takia keskeytynyt lahjoittaminen pakotti kertomaan perheille, ettei ollut mitään annettavaa. Lassi Lähteenmäki / Yle

"Vähävaraisuudesta kiusataan helposti, vaikka kaikki lapset ovat samanarvoisia"

Heinosen mukaan syysloma tulee viikon mittaisena huonoon aikaan, johon sitä ei olisi todellakaan toivottu. Hope Turku jakaa vähävaraisille perheille lippuja paikallisiin sisäliikuntapaikkoihin, jotta perheet, jotka eivät voi tarjota lapsilleen aina edes välttämättömiä tarpeita, saisivat pienen poikkeaman arjesta.

– Koulun jatkuessa loman jälkeen on yleistä, että opettaja kysyy luokalta mitä kukakin teki vapaalla. Vähävaraisten perheiden lapsille voi olla vaikea paikka huomata olevansa ainoa, joka ei päässyt tekemään mitään erityistä. Vähävaraisuudesta kiusataan helposti, vaikka kaikki lapset ovat samanarvoisia, Heinonen muistuttaa.

Hopen kautta voi tukea vähävaraisia perheitä lahjoittamalla lapsille ja nuorille vaatteita ja tavaroita. Lassi Lähteenmäki / Yle

Kaikille edes saippuan tai hammastahnan ostaminen ei ole aina mahdollista.

– Perheiden ahdinko nähtiin pahimmillaan keväällä, kun lapsilta ja nuorilta jäi kouluruoka tai hygieniatuotteita saamatta. Edelleen on epävarmuutta, kun ei voida sanoa milloin korona menee ohi tai mitkä vaikutukset ovat työpaikoilla. Pelkään, että tilanne räjähtää vielä käsiin.

Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointimahdollisuus sulkeutuu 16.10. kello 23.

Lue lisää:

Leipäjonojen piti olla väliaikainen tuki, mutta ruoka-apua tarvitsee yhä suurempi joukko – tutkijat kertovat, kuinka köyhyys nujerretaan

Korona kasvatti leipäjonoja – sydänvikaisen tytön yksinhuoltaja: "Joutui miettimään, miten tulee toimeen, hoitaa terveydenhuoltomaksut ja samalla yrittää työllistyä"

Korona ajoi myös yrittäjäperheet hakemaan ruoka-apua – yhteinen tuska karisti jonottamisen häpeän

SPR: Ruoka-avun tarve on jo kolminkertaistunut korona-aikana – nyt ruokajonoissa näkyy jo parikymppisiä ja äitejä lastensa kanssa