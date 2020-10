Viinin ystävät pääsevät nyt poikkeuksellisille apajille – ravintoloihin tarkoitetut pientuottajien pullot päätyivät Alkon hyllyihin

Huhti-elokuun aikana tuotteiden tarjoajia on tullut Alkoon yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Viinin ystäville korona-aika on tuonut poikkeuksellisen mahdollisuuden tutustua pientuottajien valikoimiin, jotka yleensä päätyvät suoraan ravintoloihin.

Ravintolamyynnin tyrehdyttyä moni maahantuoja on päätynyt tarjoamaan pullojaan kuluttajille Alkon kautta.

Yksi heistä on maahantuontiyrityksen toimitusjohtaja Toni Feri. Helsingin Kalliossa vuonna 2017 perustettu viinien maahantuontiyritys Let me wine keskittyi aiemmin kauppaamaan viinejään vain ja ainoastaan ravintoloille.

Kun koronakevät sulki ravintoloiden ovet, myynti loppui kuin seinään, Feri kertoo.

– Ymmärrettävästi siinä tilanteessa monet ravintolat halusivat suojella omaa kassaansa ja priorisoivat palkkojen maksamista. Osa ravintoloista meni myös konkurssiin, ja meillä jäi jonkin verran saatavia, kun rahaliikenne loppui.

Toni Feri oli aiemmin sysännyt sivuun ajatuksen viinien kauppaamisesta Alkon kautta. Oli kiire, ravintolamyynti veti ja Suomen alkoholimonopoli ärsytti.

Kun oma bisnes pysähtyi ja aikaa oli enemmän, Feri päätti kokeilla tuotteidensa listaamista monopolin tarjontaan.

– Meillä kävi niin, että jotkin yksittäiset Alkot ottivat tuotteita hyllyihinsä, ja se pelasti tämän meidän toiminnan.

– Saimme toukokuussa tehtyä samanlaisen myynnin kuin edellisenä vuonna, vaikka käytännössä ravintolamyynti oli nolla.

Alko: tuotteitaan tarjonneiden määrä tuplaantui

Alkon valikoimasuunnittelusta ja viineistä vastaava tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppinen kertoo, että vuoden alusta alkaen kokonaisvalikoima on kasvanut noin tuhannella uudella tuotteella.

– Käytännössä kuka tahansa kotimainen maahantuoja, jolla on oma varasto voi vapaasti tarjota tuotteita suoraan meidän valikoimaan. Verkkokaupassa on tällä hetkellä yli 10 000 tuotetta.

Huhti-elokuun aikana tuotteitaan tarjonneiden määrä yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Toni Feri onnistuu saamaan toisilta pientiloilta vain pari sataa pulloa, kun taas toisilta saattaa tulla tuhansia viinipulloja vuodessa Suomeen. Toni Feri

Eniten uusia tuotteita on valikoimiin tullut nimenomaan pientuottajilta sekä toimijoilta, jotka ovat aiemmin olleet yhteistyössä ravintoloiden kanssa.

– Meidän kokonaisuus toimii siten, että ihan ilmoittamalla tuotteet voi laittaa meille myyntiin, Kauppinen selventää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lokakuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset vähensivät alkoholin kokonaiskulutustaan koronaepidemian aikaan huhti-kesäkuussa noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Syyskuussa Alkon litramyynti kuitenkin kasvoi edellisvuoteen verrattuna 15,5 prosenttia.

– Korona-aikana kysyntä on kohdistunut erityisesti viineihin, jotka vastaavat litramyynnin kehityksestä lähes 80 prosenttia, toteaa liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Alkon tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Monia kiinnostaa kokeilla viinejä, muttei tilata tusinaa kerralla

Tänä kesänä Toni Ferin maahantuomia viinipulloja näkyi Instagram-kuvien kautta poikkeuksellisissa paikoissa: pinkik-vilteillä puistoissa tai mökkimaisemissa.

– Tuottajat, joita edustamme ovat ihan tuiki tavallisia ihmisiä ja pienyrittäjiä itsekin. He olivat fiiliksissä, että yhtäkkiä ihan tavalliset ihmiset nauttivat heidän työnsä hedelmää järkevään hintaan.

Viinien saatavuus vähittäismyynnistä ravintolatilauksen sijaan on myös pudottanut hintaa kuluttajalle. Sama pullo on saattanut ravintolassa maksaa tuplaten kaupan hyllyyn verrattuna.

– Jotta ravintola pyörii, sen täytyy kuitenkin ottaa oma katteensa ja silloin viinin hinta nousee korkeaksi tavalliselle kuluttajalle. Ja jos kuluttaja ei tunne skeneä, niin hänen voi olla vaikea ymmärtää, että miksi jokin viinilasillinen maksaa vaikka 15 euroa, Toni Feri sanoo.

Samaan hengenvetoon Toni Feri lisää, että ihmiset ovat kiinnostuneita myös muista arvoista, kuin pullon hinnasta.

Monia kiinnostaa kokeilla uusia viinejä, mutta ei ehkä kuitenkaan niin paljoa, että haluaisivat tilata eurooppalaisesta verkkokaupasta kuuden pullon erän heille ennalta tuntematonta tuotetta.

Ferin mukaan tarkoitus on löytää tasapaino niin, että osa viineistä pysyisi myös jatkossa vähittäismyynnissä, vaikka osa eristä menisikin suoraan ravintoloihin.

– Joiltain tiloilta voimme saada vain 200 pulloa ja joiltain tiloilta useampi tuhat pulloa vuodessa. Jatkossakin jotkut viinit menevät pelkästään ravintolamyyntiin ja sitten niin sanottu perussarja löytyy Alkosta.

