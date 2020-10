Kiista lyhytkuonoisten koirien jalostuksesta kovenee – professori syyttää Kennelliittoa painostuksesta, Kennelliitto kiistää

Suomessa on Kennelliiton mukaan noin 19 000 lyhytkuonoista koiraa. Eniten hengitysvaikeuksia on ranskan- ja englanninbulldoggeilla (kuvassa), mopseilla ja bostoninterriereillä.

Koirien geenitutkijat syyttävät julkisesti Kennelliittoa painostuksesta ja tutkimuksen vaikeuttamisesta.

Koirien geenitutkimusta tehdään Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa professori Hannes Lohen johdalla.

Tutkimusryhmä on käyttänyt jo vuosia Kennelliiton ylläpitämää tietokantaa. Nyt sen käyttö tieteelliseen tutkimukseen on kielletty.

Taustalla on kiista lyhytkuonoisista koiraroduista, mutta osapuolet ovat erimielisiä, mikä sen rooli tuoreimmassa käänteessä on. Lyhytkuonoisten koirien terveys on puhuttanut koirapiireissä jo vuosia, koska lyhyt kuono on jalostettu koirille vain ulkonäkösyistä.

Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön Lennu-koira katosi julkisuudesta tämän koiranjalostuksen nurjan puolen vuoksi.

Osassa lyhytkuonoisia rotuja ei ole enää yhtään perimältään tervettä koiraa. Professori Hannes Lohi on ollut sitä mieltä, että jalostus ei enää auta, vaan roturisteytykset ovat ainoa keino. Hän ihmetteli aiemmin Ylelle, miksei Kennelliitto voi kieltää vaikeasti kehityshäiriöisten koirien astuttamista ja luopua niiden rekisteröimisestä ja näyttelyarvosteluista.

Professori syyttää painostuksesta

Tuoreessa Kennelliiton Koiramme-lehdessä Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen kertoo, että professori Lohen MTV3 -ohjelmassa esiintymisen jälkeen jotkut kasvattajat uhkasivat lopettaa näytteiden antamisen geeniryhmälle.

Ohjelmassa puhuttiin juuri lyhytkuonoisten koirien jalostuksesta.

Lehkonen syyttää myös tutkimusryhmän viestintää ja antaa ymmärtää, että tutkijoiden pitäisi olla yhteistyökykyisempiä Kennelliittoa kohtaan tutkimusrekisterin takia.

– Älä pure ruokkivaa kättä, Lehkonen kirjoittaa.

Lehkonen kertoo Ylelle, että halusi vähän näpäyttää ja provosoida kommentilla. Hänen mukaansa kyseessä on kuitenkin väärinkäsitys.

Kennelliitto ei ole kieltänyt tutkijoilta tietokantaa sen takia, että he ovat ottaneet kantaa julkisuudessa. Rekisterit ovat poissa automaattisesta käytöstä, koska ne eivät täytä nykyisiä tietosuojavaatimuksia.

Sopimukset ovat Lehkosen mukaan lähes kymmenen vuotta vanhoja ja ne pitää uusia. Kyseessä ei ole hänen mukaansa se, että tutkimusta yritetään suitsia.

Professori Hannes Lohi kertoo Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että Lehkosen kirjoitus on hänestä epäasiallinen. Lohi syyttää Kennelliittoa painostamisesta.

– Kennelliiton hallituksen pj:n tuore kirjoitus on epäasiallinen ja tiivistää jo pitempään jatkuneen painostuksen tutkimusryhmäämme kohtaan. Tämä ei edistä koirien terveyttä tai hyvinvointia. Tutkimustyön vaikeuttaminen ei edistä koiraharrastajien etuja, Lohi kirjoittaa Twitterissä.

Asiasta on kerrottu myös koirien geenitutkimuksen Facebook-sivuilla, jossa se on saanut paljon kommentteja.

Lohi muistuttaa, että tutkimus voi paljastaa myös epämiellyttäviä totuuksia. Lohi kertoo saaneensa viestin Kennelliiton juristilta, että KoiraNetin käyttö tieteelliseen tutkimukseen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Tutkimuksen tekeminen vaikeutui

Kennelliiton ylläpitämään KoiraNetiin on tallennettu koirien tunnistetiedot, sukutaulut sekä virallisten terveystutkimusten tulokset. Näitä tietoja on käytetty nopeuttamaan uusien näytteiden tallennusta DNA-pankkiin sekä varmentamaan, ettei esimerkiksi kirjoitusvirheitä esiinny näytekirjausvaiheessa.

Kiellolla on vaikutusta kaikkiin projekteihin.

– Geneettisissä tutkimuksissa luotettava sukutaulutieto sekä terveystiedot ovat kriittisen tärkeitä ja tutkimuksen tekeminen ilman niitä on mahdotonta, Koirien geenitutkimuksen Facebook-sivuilla kerrotaan.

Yle ei tavoittanut Hannes Lohea kommentoimaan asiaa lisää.

