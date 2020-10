Anne Vänskä tarttui kahdesti palaneen myllyn ohjaksiin – vain 10 kuukautta ja 4 päivää myöhemmin se paloi kolmannen ja viimeisen kerran

Liekit lyövät ikkunoista vasten öistä järvimaisemaa. Tulen loimuun sekoittuu sinipunaisina vilkkuvia valoja ja palosta syntyvään rätinään ja paukkeeseen sireenien ulvontaa ja pelastushenkilöstön huutoja.

Paloautoja risteilee vanhojen tiilirakennusten välissä. Ihmiset seisovat siellä täällä pieninä ryppäinä. Joku itkee, toinen kaivaa kännykän taskusta kuvatakseen.

Palomies kysyy Anne Vänskältä, onko joku jo auttanut tätä.

En minä apua tarvitse, kaikki on kunnossa, Vänskä muistaa vastanneensa ja havahtuneensa jostakin syvältä mielensä syövereistä siihen, että hänen omistamansa yritys, leipätyönsä, palaa hänen silmiensä edessä tuhkaksi.

Tieto Liperin Myllyn palosta alkoi levitä kesäkuun 5:nnen päivän vastaisena yönä. Ylen arkistokuva. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Vain kymmenen kuukautta aikaisemmin, vuoden 2019 keväällä, pohjoiskarjalainen media oli uutisoinut näyttävästi Liperin Myllyn uudesta aikakaudesta. Osuuskunta ItäMaidon luovuttua liiketoiminnasta lopetusuhan alla ollut mylly saisi jatkajakseen Vänskän, jota tituleerattin myllytoiminnan yli 100-vuotisten perinteiden pelastajaksi.

Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksen entisenä toiminnanjohtajana ja matkailualan yrittäjänä toimineen naisen, jos kenen, uskottiin pystyvän nostamaan vanhan myllyn toiminnan uudelle tasolle. Yhdessä Vänskän ja pitkäaikaisen johtajan Kari Huikurin piti rakentaa Liperin Myllystä ja sitä ympäröivästä alueesta koko pitäjän ylpeydenaihe.

– Olimme jo hyvässä vauhdissa. Brändiuudistus oli pitkällä, tuotekehitys käynnissä, tuotteilla uusi ilme ja nettisivut julkaistu, Vänskä kertaa.

Myllyn pihapiirin vanha meijerirakennus on aina ollut Anne Vänskän silmäterä. Ari Haimakainen / Yle

Tavoitteena perinteen arvokas jatkaminen

Perjantaina 5. kesäkuuta kahden aikaan yöllä Vänskä havahtuu siihen, että äänettömällä ollut kännykkä on värissyt yöpöydällä pitkään. Ei kukaan soita näin kauan keskellä yötä, jos ei ole asiaa, hän ajattelee, ja nousee katsomaan puhelintaan.

Soittaja on yhtiökumppani Kari Huikuri. Tämä kuuluu olevan autossa. Keskustelu on porautunut ikuisesti Vänskän mieleen.

Oletko jo myllyllä, Huikuri kysyy.

En ole, miksi?

Koska se palaa, Huikuri kertoo.

Vänskä lähtee heti. Varttia myöhemmin hän kääntyy kirkonkylältä myllylle johtavalle tielle. Lieskat näkyvät jo kaukaa.

Autosta noustessaan Vänskä kuulee, kun palomiehille annetaan komento tulla takaisin rakennuksesta, ettei mene ihmishenkiä.

– Tajusin heti, että tilanne on paha, Vänskä sanoo nyt.

Kun Anne Vänskä kesällä 2019 aloitti Liperin Myllyn yrittäjänä, hänen tavoitteenaan oli pitkän perinteen arvokas jatkaminen.Vuonna 1906 toimintansa aloittanut mylly alueineen oli aina saanut hänen sydämensä sykähtämään ja sormensa syyhyämään. Liperin ulkopuolelta, Joensuusta, tulleenahän näki alusta saakka vahvuutena ne asiat, joita paikalliset eivät välttämättä edes huomaa.

– Vanhat perinteet ja ihana vanha meijerirakennus, matkailu, puhdas suomalainen ruoka – ne leipojien arvostamat rukiit ja luomu, vesistöt ja keskeinen sijainti. Aika paljon arkipäiväisiä mutta arvokkaita asioita, Vänskä luettelee.

Yksi Vänskän arvostamista asioista on yhteisöllisyys. Se nousee hänen puheissaan esiin tuon tuosta. Alue on tärkeä osa koko leipäpitäjänä tunnetun Liperin historiaa. Siksi Vänskä on puhunut kyläläisten kanssa paljon alueen tulevaisuudesta – ennen paloa ja sen jälkeen.

– Ideat jalostuvat parhaiten yhteisön sisällä puhumalla.

Meijerin kunnostaminen tulee vaatimaan suuria ponnistuksia, mutta Anne Vänskän sielun silmin sinne piirtyy jo korkeatasoinen panimoravintola. Ari Haimakainen / Yle

Kolmas ja viimeinen palo

Yön edetessä toivo myllyn pelastumisesta hiipuu. Tuuli käy järveltä levittäen liekkejä kohti siiloja ja varastosiipeä. Vänskä pyytää palomiehiä tuomaan pelastettavissa olevia tavaroita ulos, jotta kaikki mahdolliset tiedot saadaan säästettyä tulevaisuuden varalle.

Koska tietenkin lähtökohta on, että tulevaisuus tarkoittaa myllyn rakentamista uudelleen. Niinhän on tehty jo kahdesti ennenkin.

Myllyn palo oli jo historian kolmas. Ensimmäisen kerran se syttyi vuonna 1927 ja toistamiseen vuonna 1961, jolloin se tuhoutui täysin. Siitä mylly oli kuitenkin rakentunut uudestaan ja kasvanut Suomen ainoaksi yrittäjävetoiseksi myllyksi, joka tunnettiin koko maassa laadukkaista jauhoistaan.

Vänskä hymähtää. Hän kuvittelee itselleen mustat enkelinsiivet.

– Piru vie. Vajaa vuosi sitten tullut olevinaan paikkaa pelastamaan, ja sitten käy näin, hän sanoo ja katsoo toimiston ikkunasta tyhjää pihaa.

Myllyn jäänteet on kesän ja syksyn aikana raivattu, entisestä muistuttavat enää haisevat rehusiilot.

– Raivaustyö maksoi niin paljon, että päätimme odottaa siilojen purkamisen kanssa siihen, että on muutakin pois vietävää.

Tulipalossa tuhoutui kaikki muu paitsi rehusiilot. Ylen arkistokuva. Panu Vatanen / Yle

Myllyn menetys oli kaikkien yhteinen

Aamun valo näyttää tuhon kokonaisuudessaan. Se on totaalinen. Ei voida kuin huolehtia jälkisammutuksesta ja katsella vierestä rakenteiden sortumista pala kerrallaan.

On tullut aika kertoa asiasta julkisuuteen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta. Ei tiedetä, milloin tuotanto saadaan taas käyntiin, vai saadaanko ollenkaan. Vieläkö työntekijöillä on työpaikka, vieläkö on yritystoimintaa.

Vänskä sanoo käsitelleensä asiaa ensisijaisesti yrittäjänä ja esihenkilönä. Menetys oli kova.

– Maa-alueita lukuun ottamatta liiketoiminnan päätoimialan totaalinen tuho, Vänskä summaa.

Henkilöstölle oli ilmoitettava tilanne ja toimitettava lomautusilmoitukset. Se oli kova paikka yhteen hitsautuneessa työporukassa, josta osa oli tehnyt myllyllä koko työuransa.

– Osa otti ilmoituksen rauhallisesti, joillekin uutinen oli raju henkinen kolaus.

Paikalle värvättiin työpsykologi ja lääkäri, ja asiaa käytiin läpi yhdessä. Jotkut halusivat silti käsitellä asiaa mieluummin yksin.

– Ymmärrän sen hyvin. Mylly oli meille kaikille tärkeä ja menetys myös henkilökohtainen.

Vänskä kertoo miettineensä paljon sitä, mitä pohjoiskarjalaisittain katsottuna ainutlaatuisen myllyn tuhoutuminen tarkoittaa ympäröivälle yhteisölle. Eniten harmittaa työntekijöiden lisäksi viljelijöiden puolesta. Mylly osti viljaa vuosittain jopa parilta sadalta tuottajalta. Suuri osa viljelijöistä oli myllyn yhteistyökumppaneita jo monennessa polvessa, ja osa oli räätälöinyt tuotteensa varta vasten Liperin Myllyn tarpeisiin.

– Maanviljelys ja elintarvikeliiketoiminta on niin kilpailtua, että katteet ovat jo valmiiksi pieniä. Nekin sulavat nyt isoihin rahteihin. Etenkin luomumyllyt ovat Pohjois-Karjalasta katsoen kaukana.

Yritysmaailmassa toimineena Vänskän on ollut opittava ajattelemaan hieman karustikin, että bisnes on bisnestä.

– Kannattamatonta liiketoimintaa ei voi tehdä.

Myllyn pihapiiri sijaitsee aivan Kirkkosalmen rantaviivassa. Missä muualla on kauniimmat maisemat, Anne Vänskä kysyy. Ari Haimakainen / Yle

Vahvojen naisten jalanjäljissä Länsi-Uudenmaan ruukkeihin

Elokuussa 2020 Anne Vänskä ja Kari Huikuri ilmoittavat sosiaalisessa mediassa, että Liperin Mylly lopettaa toimintansa:

"Suruksemme joudumme toteamaan, että tulipalossa 5.6.2020 täysin tuhoutunutta myllyämme ei pystytä rakentamaan uudelleen rahoituksen puuttumisen vuoksi. Sen sijaan myllyrannan 2,3 hehtaarin rantatonttia on tarkoitus kehittää monipuoliseksi ja vetovoimaiseksi alueeksi niin liperiläisille kuin matkailijoillekin."

Vänskän alkuperäinen ajatus oli ollut, että kun mylly pyörii omillaan, hän keskittyy alueen kehittämiseen. Hänen visiossaan myllyn rannassa olisi joidenkin vuosien kuluttua yhteisöllinen asuin-, kulttuuri- ja matkailukeskittymä, jossa on kaikille tilaa.

– Nyt leipäpuu hävisi, ja sen tilalle tuli vähän enemmän kehitettävää.

Ja mihinkäs kehittäjä karvoistaan pääsisi. Syyskuussa Vänskä lähti inspiraatioreissulle Länsi-Uudenmaan ruukkeihin Fiskarsiin ja Mathildedaliin.

Ne ovat hänelle esimerkkejä onnistuneesta aluekehittämisestä ja perinteiden ja nykypäivän mutkattomasta yhdistämisestä. Molemmissa on yhtäläisyytenä se, että kehitys on lähtenyt käyntiin ulkopuolelta tulleen henkilön aloittamana.

– Molempien taustalla on myös voimakkaita naisia, Vänskä lisää.

Nyt kun myllyn rauniot on viimein raivattu, on tullut tilaa myös uusille ajatuksille, Anne Vänskä pohtii. Ari Haimakainen / Yle

On uskallettava unelmoida

Anne Vänskä sanoo elävänsä nyt ihan eri maailmassa kuin vielä kymmenen kuukautta sitten. Tuotantotilojen uudelleen rakentaminen on päätetty unohtaa, työntekijät irtisanottu ja Kari Huikuri myynyt osakkeensa pois.

– Nyt olen taas lähtökuopissa yksinyrittäjänä.

Huikurin lähtö jätti jälkeensä tietynlaisen tyhjyyden. Hän oli Liperin Myllyn mies henkeen ja vereen.

– Karin mukana lähti paljon. Hänellä oli taskut täynnä tätä aluetta, Vänskä toteaa, mutta sanoo kuitenkin ymmärtävänsä entistä kumppaniaan.

40 vuoden vapaat voi pitää nyt. Mutta aivan kokonaan Huikuri ei myllyn alueesta eroon pääse, siitä Vänskä pitää huolen.

– Viimeksi eilen laitoin Karille viestiä, kun tarvitsin apua eräässä projektissa. Ja hän on luvannut auttaa jatkossakin.

Yksin olemisessa on myös puolensa. Vänskä tajusi vasta äskettäin, että kesä on mennyt huolehtiessa siitä, miten muut pärjäävät. Henkilökohtaisen menetyksen käsittely on vasta alussa.

– Kun pysähdyin hetkeksi, tuli olo, että nyt on Annen vuoro.

Vänskä tilasi ajan työterveyslääkärille.

– Päätin, että nyt loppuu pullan mässytys ja alkaa kuntokuuri. Laitoin meikkiä naamaan ja lakkasin kuljeksimasta harmaana ympäriinsä. Meidän kaikkien on mentävä eteenpäin.

Ja mennäkseen eteenpäin on uskallettava unelmoida.

