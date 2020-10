Harmitusta, epäuskoa ja kapinahenkeä – pandemian toinen aalto pakottaa Euroopan maita koronakuriin

– Halusin juhlia 20-vuotissynttäreitäni. Olin todella innoissani, mutta baarien sulkemisaika on todella sääli. Emme voi nauttia elämästä. Minulla kävi huono tuuri.

Näin harmittelee berliiniläinen Alex Foerster kameralle samalla, kun taustalta ystävät kipaisevat yllättämään synttärisankarin kuppikakulla.

20 vuotta täyttänyt Foerster ei päässyt viikonloppuna yökerhoihin, sillä ne ovat jälleen Berliinissä suljettuja.

Ensimmäisen aallon kunnialla hoitanut Saksa etsii parhaillaan yhtenäistä linjaa koronatoimiinsa. Tähän mennessä osavaltiot ovat pitkälti itse päättäneet toimenpiteistä. Liittokansleri Angela Merkel on painottanut, ettei hän halua sulkea yhteiskuntaa samoin kuin keväällä.

Tilanne Saksassa on kuitenkin kehittymässä huonompaan suuntaan – ja suunta on sama myös muualla Euroopassa.

Tässä jutussa kurkistamme maanosamme koronapesäkkäisiin. Missä tilanne kärjistyy ja mikä eurooppalaisia mietityttää juuri nyt?

Klikkaamalla jutun kuvia saat pyörimään videot, joissa eri maiden asukkaat kertovat ajatuksiaan koronakriisin keskellä.

Tšekki sulki kauppakeskusten wifit

Euroopan mantereella koronatartuntoja on tilastoitu eniten Venäjällä, Espanjassa, Ranskassa ja Britanniassa.

Kokonaismääriä enemmän eri maiden tilanteista juuri tällä hetkellä kertoo kuitenkin taudin ilmaantuvuusluku. Se havainnollistaa, kuinka monta tartuntaa maassa on todettu sataa tuhatta ihmistä kohden kuluneen 14 vuorokauden aikana.

Ilmaantuvuusluvun perusteella vaikein koronatilanne on tällä hetkellä Tšekissä, jossa tapauksia on 581 sataatuhatta asukasta kohden. Suomi on asettanut turvallisen matkustamisen rajaksi 25 tapausta, mutta myös meillä ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä yli 47.

Tšekissä on otettu käyttöön tiukkoja sääntöjä pandemian suitsimiseksi. (siirryt toiseen palveluun)Julkista kokoontumista on rajoitettu niin, että esimerkiksi jumalanpalvelukseen voi osallistua kerrallaan vain kymmenen ihmistä. Koulut ovat siirtyneet osittain etäopetukseen, ja sairaalat ovat vähentäneet kiireettömiä leikkauksiaan.

Erikoisimpiin toimiin on kuitenkin ryhdytty ostoskeskuksissa. Ostoksille saa mennä pääsääntöisesti vain pareittain ja kauppakeskusten wifi-yhteydet on suljettu, jotteivät ihmiset kerääntyisi rakennuksiin.

Puola kielsi tanssimisen ja uhkaa maskisakolla

Tiukkoja koronatoimia on otettu käyttöön myös muissa itäisen Euroopan maissa. Puolassa alkoi lauantaina maskipakko, jonka noudattamatta jättämisestä rapsahtaa noin 110 euron sakko. Maskitta kulkeminen on sallittua vain metsässä, puistossa ja rannalla.

Puolassa maskinkäyttö on määrätty julkisilla paikoilla pakolliseksi sakon uhalla.

Osassa maata kaikki kulttuuririennot ovat kiellettyjä, osassa osallistujamääriä on rajoitettu neljännekseen tavallisesta. Ravintoloissa saa olla yksi asiakas neljää neliömetriä kohden, ja tanssiminen on ehdottomasti kielletty. (siirryt toiseen palveluun)

Puola on kieltänyt myös lentoliikenteen korkean koronariskin maista. Kieltolistalla ovat muiden muassa Yhdysvallat, Ranska ja Espanja.

Puolalainen Sebastian on huolissaan siitä, miten ihmiset sitoutuvat noudattamaan rajoituksia.

– Huomaan, miten noudatamme rajoituksia ja vertaan sitä siihen, miten niitä noudatetaan Kiinassa. On kaksi täysin erilaista kulttuuria. Kiinassa ihmiset suhtautuvat rajoituksiin vakavasti, mutta täällä on erilaista, Sebastian pohtii.

Venäjällä juhlinta yökerhoissa jatkuu

Tilanne on haastava myös Venäjällä, joka on raportoinut viime päivinä kerta toisensa jälkeen ennätyksellisiä määriä koronatartuntoja.

Moniin muihin maihin verrattuna Venäjän rajoitustoimet näyttäytyvät kuitenkin melko maltillisina.

Pääkaupungissa Moskovassa julkisissa kulkuneuvoissa ja kaupoissa maskin käyttäminen on pakollista. Lähes 96 000 on saanut pääkaupungissa sakot maskitta kulkiessaan, kirjoittaa the Moscow Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Moskovassa yli 65-vuotiaat on määrätty pysymään kotona ja kolmannes työntekijöistä etätöihin.

Eläkkeellä olevaa lääkäriä Ludmila Udilovaa sekä rajoitukset että ihmisten välinpitämättömyys harmittavat. Syyskuun lopussa pääkaupungin pormestari komensi yli 65-vuotiaat pysymään pääsääntöisesti kodeissaan. Vain kauppareissut ja lemmikkien ulkoilutukset sallitaan.

– Tänään metrossa kolmasosa oli vaunussa ilman maskia. Ihmiset eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta. Olisivatpa he nähneet, kuinka ihmiset kärsivät sairaalassa, kuinka henkilökunta kärsii, tekee enemmän töitä kuin pitäisi, väsyy ja sairastuu itse. En haluaisi lisärajoituksia, mutta kaikki riippuu meistä, Udilova suree.

Venäjällä ei uskota talouden sulkemiseen pandemian suitsimisessa. Ravintolaan ja teatteriin pääsee jatkossakin. Yökerhoissa voi tanssia ja juhlia epidemiasta huolimatta.

Britanniassa pubien sulkeminen suututtaa

Toisin on mantereen toisella laidalla Britanniassa, jossa pubit tunnetaan koko kansan olohuoneina. Britanniassa taudin ilmaantuvuusluku on nyt 283 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Alueelliset koronaryöpsähdykset ovat johtaneet massiivisiin rajoitustoimiin. Esimerkiksi Liverpoolissa (siirryt toiseen palveluun)on tästä päivästä lähtien kielletty häiden järjestäminen ja yökyläily muissa Britannian kaupungeissa.

Skotlannissa pubit on määrätty olemaan kiinni 25.10. asti. Pubikultuurin Britanniassa ala pelkää pubien aukio-olorajoitusten tuhoavan bisneksen.

Skotlannissa brittien rakastamia ajanviettopaikkoja suljettiin viime perjantaina. Osa paikoista pitää ovensa auki lounas- ja päivällisaikaan. Pelkälle tuopilliselle pubeihin ei kuitenkaan ole juuri nyt asiaa.

Skotlannin johto päätti, (siirryt toiseen palveluun)että pubien ovet pysyvät kiinni 26. lokakuuta asti. Kaikilla ei riitä ymmärrystä säännöille.

– Ajattelen pubien sulkemisen olevan täysin tarpeetonta. Uskon, että baarit ja ravintolat ovat kaikista turvallisimpia ja säädellyimpiä ympäristöjä. Ihmiset juovat joka tapauksessa vaikka piilossa, nainen skotlantilaispubissa protestoi.

Alankomaat kielsi pilven myynnin yöaikaan

Myös monissa muissa Euroopan maissa on tehty tulkinta siitä, että humaltuminen lisää koronariskejä. Englannin kanaalin toisella puolella Pariisissa baarit on suljettu kokonaan.

Myös muilla korkean riskin (siirryt toiseen palveluun) alueilla kuten Bordeaux'ssa ja Nizzassa aukioloaikoja on rajoitettu. Yli kymmenen hengen kokoontumiset ja kaikki opiskelijabileet ovat kiellettyjä.

Pariisissa kasvomaskin käyttö on pakollista julkisilla paikoilla.

Tilanne Ranskassa on kiristynyt huolestuttavaan tahtiin. Maassa todettiin sunnuntaina ennätysmäärä päiväkohtaisia tapauksia, jopa 27 000 uutta tartuntaa. Parhaillaan tapauksia on 307 sataatuhatta henkilöä kohden.

Pariisilaista Jean-Pierre Boedelsia tuskastuttaa ihmisten välinpitämättömyys.

– 30 prosenttia ihmisistä roikottaa maskia nenänsä alla, käsissään tai kaulallaan. Mutta meidän pitää vain hyväksyä se, ei kai? Boedels puuskahtaa.

Myös Alankomaissa tartuttiin tällä viikolla rivakasti koronatoimiin, (siirryt toiseen palveluun) sillä epidemiatilanne on maassa Euroopan pahimpia. Rajoituksia on tyypillisten sulkutoimien ohella monenlaisia.

Keskiviikosta lähtien kotiin saa kutsua esimerkiksi korkeintaan kolme vierasta päivän aikana. Iltakahdeksasta aamuseitsemään alkoholin anniskelu ja pilven myyminen on kiellettyä. Myös alkoholin nauttiminen ja pilven polttaminen on kiellettyä julkisilla paikoilla ilta- ja yöaikaan.

Madridissa meneillään kahden viikon poikkeustila

Kevään koronakauhu on vielä tuoreessa muistissa myös Espanjassa, jossa tilanne on viime viikkoina kärjistynyt muun muassa pääkaupunki Madridissa. Espanjassa taudin ilmaantuvuusluku on liki 294, kun Madridissa se on uutistoimisto Reutersin mukaan ollut lokakuun ensimmäisten viikkojen aikana jopa 724.

Madridin paikallisjohtajat ovat olleet haluttomia ottamaan käyttöön uusia rajoituksia. Viime viikolla maan hallitus puuttui peliin, ja kaupungissa on nyt meneillään kahden viikon mittainen poikkeustila.

Espanjassa hallitus on asettanut pandemiakeskus Madridin poikkeustilaan, kaupunkiin pääsee vain perustellusta syystä.

Madridilaista ex-lääkäriä Dolores Martinezia järkyttää talouden vaaliminen vakavassa tilanteessa.

– Hallitukselle talous merkitsee enemmän. Mutta menevätkö kuolleet ihmiset baariin? Menevätkö ruumiit elokuviin? Voivatko ne tehdä mitään? Ei, sillä ruumiit menevät hautausmaalle, eikä sinnekään heitä saada kunniallisesti. Talous ei ole tärkein asia, vaan terveys, sillä vain ihmiset voivat parantaa taloutta.

Kokoontumisia ja illanviettopaikkojen aukioloa on rajoitettu myös Navarrassa, Kataloniassa ja Andalusiassa, joissa ilmaantuvuusluvut ovat nousseet merkittävästi viime päivien aikana, kertoo El Pais -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Se, miksi koronarajoituksia nyt kiristetään yhdessä jos toisessakin Euroopan maassa, selittyy terveydenhuollon ylikuormittumisen huolella. Belgiassa koronaa leviää Tšekin jälkeen Euroopassa nopeimmin. Tartuntoja on raportoitu kuluneen kahden viikon aikana sataa tuhatta ihmistä kohden lähes 470.

Belgian koronakriisikeskus (siirryt toiseen palveluun)arvioi, että jos tartuntojen määrä kasvaa tätä vauhtia, Belgian tehohoitopaikkojen kapasiteetti täyttyy marraskuun puoliväliin mennessä. ”Tämä tilanne meidän täytyy ehdottomasti välttää”, Belgian koronakriisikeskus varoittaa.

