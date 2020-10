Opiskelijajärjestöjen ruoka-apu auttaa koronakaranteeniin joutuneita Vaasassa – "Pidetään opiskelijayhteisömme jäsenistä tällä tavoin huolta"

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan VYY:n aktiivit Aleksi Sandroos ja Elmo Nikula nappaavat Vaasan Prisman ostoskärryt ja lähtevät ostoksille.

Kyseessä ei ole nuorten miesten omien ruokakaappien täydennysreissu, vaan he ovat hankkimassa koronakaranteenissa oleville opiskelijoille ruoka-apua.

Tällä kertaa on tilattu kaksi kala- ja yksi kasvispaketti. 24 ja 25 euron hintaisissa paketeissa on monenlaisia elintarvikkeita, kertoo VYY:n hallituksen puheenjohtaja Aleksi Sandroos.

Aleksi Sandroos ja Elmo Nikula keräämässä elintarvikkeita ruoka-apupaketteihin. Terhi Varjonen/Yle

– Sieltä löytyy säilykkeitä, on porkkanoita ja hedelmiä, soijaa, riisiä ja kalapaketissa on tonnikalaa ja kasvisversiossa kidneypapuja. Hedelmät on saatu ViaDia-yhteisöltä eli he kustantavat ne, listaa Sandroos.

Mukana on myös hygieniatarvikkeita kuten hammastahnaa ja wc-paperia.

Lue myös: Kaksi viikkoa ja yli 200 tartuntaa opiskelijoilla – katso päivä päivältä, miten koronatilanne räjähti maan pahimmaksi Vaasassa

Ruoka-apu kelpaa

Ruoka-avun jakaminen aloitettiin viikko sitten ja paketteja tehtiin ja toimitettiin vajaa parikymmentä. Myös tällä viikolla paketteja jaetaan, ja tarkoitus on keskiviikon lisäksi käydä ostoksilla myös perjantaina.

Opiskelijat tilaavat ruoka-avun ylioppilaskunnan tekemän verkkokaupan kautta. Verkkokaupassa valitaan kumpi ruokapaketeista halutaan ja sen jälkeen se maksetaan.

Paketissa on edullisia ja pitkäikäisiä elintarvikkeita. Terhi Varjonen/Yle

Vapaaehtoiset keräävät ostokset ja rakentavat paketit tiettyinä päivinä. Ostokset toimitetaan vielä samana päivänä opiskelijalle. Palaute on ollut kiittävää.

– Ensimmäisen jakopäivän jälkeen tuli tilauksia tuplasti enemmän, joten kyllä siitä voi päätellä, että paketti on ollut onnistunut, kertoo Sandroos.

Apuna hankalassa tilanteessa

Ruoka-apu on tarkoitettu Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoille, jotka ovat esimerkiksi altistuneet koronavirukselle eivätkä voi karanteenin vuoksi käydä kaupassa.

Monilla opiskelijoilla ei ole perhettä tai muuta tukiverkkoa lähellä, sillä moni on muuttanut muualta Suomesta Vaasaan opiskelemaan.

Aleksi Sandroos ja Elmo Nikula menevät kassan kautta, ja sen jälkeen elintarvikkeet pakataan opiskelijoille kuljetettavaksi. Terhi Varjonen/Yle

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAMOKin työntekijänä toimiva Teemu Oksanen sanoo, että tilanne otetaan oppilaitoksessa ja opiskelijajärjestöissä vakavasti.

– Pidetään opiskelijayhteisömme jäsenistä tällä tavoin huolta ja autetaan heitä pärjäämään tässä tilanteessa.

Aleksi ja Elmo jakavat ostokset kasseihin pakettiauton takaosassa. Kassit siirretään tänään kuljettajana toimivan Oksasen auton takaluukkuun , ja ruuat lähtevät jakoon.

Jatketaan niin kauan kuin tarvitaan

Järjestöt ovat tiiviissä yhteistyössä normaalistikin keskenään, joten oli selvää, että poikkeustilanteessakin ryhdyttiin toimimaan yhdessä.

– Yhteistyö on meille ihan luontaista, kertoo Oksanen.

Samaa todistaa Sandrooskin, ja hän toteaa, että valmius jatkaa ruoka-avun jakamista on pidempäänkin.

– Niin kauan kuin tätä apua tarvitaan, niin jatkamme. Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet runsaasti vapaaehtoisia tähän auttamaan, iloitsee Sandroos.

Katso täältä maakuntasi koronavirustilanne ja kuinka se vaikuttaa arkeesi