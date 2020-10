Korona hiljensi Thaimaan turistirannat ja romahdutti talouden – pandemia lietsoo luksuselämää viettävän kuningasperheen vastaisia protesteja

Thaimaan Phuket on autio monien muiden suomalaisten suosikkikohteiden tapaan. Nyt altaille tavoitellaan miljoonia kotimaisia matkailijoita.

Thaimaan Phuket on autio monien muiden suomalaisten suosikkikohteiden tapaan. Nyt altaille tavoitellaan miljoonia kotimaisia matkailijoita. Lillian Suwanrumpha / AFP

Koronavirus on taittanut Thaimaan talouskasvun. Khao Lakissa työskentelevä vaatturi sulki liikkeensä jo kuukausia sitten.

Entisessä normaalissa vaatturi "Mark" Duryodhan Swain olisi kiireen vilkkaa valmistautumassa uuteen matkailukauteen. Tänä syksynä kaikki on toisin (siirryt toiseen palveluun). Hänen Khao Lakissa sijaitseva liikkeensä Mark One Tailor on ollut suljettuna keväästä lähtien.

– Bisnestä ei ole lainkaan. Näin se vain on, Mark sanoo puhelinhaastattelussa Intian Purista. Hän matkusti sinne tervehtimään 5-vuotiasta poikaansa, kun liiketoiminta tyrehtyi.

Koronarajoitukset ovat hiljentäneet matkailusta elävän Thaimaan.

Matkailijoiden määrä on romahtanut 80 prosenttia vuodesta 2019. Viime vuonna tulijoita oli lähes 40 miljoonaa. Tämän vuoden toiveikas arvio on noin kuusi miljoonaa vierailijaa.

"Mark" Duryodhan Swain liikkeessään keväällä. Nyt yritys on ollut kiinni kuukausia. Duryodhan Swain

Matkailukäytävien avaaminen on siirtynyt

Thaimaa suunnitteli vielä kesällä matkailukäytävien avaamista, mutta toistaiseksi maa on pysynyt kiinni. Taktiikka on toiminut. Kuolemantapauksia on 59 ja tartuntoja runsaat 3 600. Se on vajaan 70 miljoonan asukkaan maassa vähän. Vaikka omat tulot ovat loppuneet, Mark ymmärtää rajoituksia.

– Jos on vakava perussairaus, kuten syöpä, pitää olla varovainen. Täällä on mennyt aika hyvin.

Mark sanoo, että hän on itse jo sairastanut koronan, mutta ei tunne henkilökohtaisesti juuri ketään muuta sairastunutta.

– Pääsin kuitenkin vähällä. Minulla oli lähinnä korvasärkyä, hän selvittää.

Matkailun ennätysluvuista romahdukseen

Thaimaan talouden peruskivien, matkailun ja viennin murenemista seuraavat tylyt luvut. Markin lisäksi yli puoli miljoonaa ihmistä on malesialaisen New Straits Times-lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) menettänyt työnsä.

Turismitulojen menetykset ovat noin 337 miljardia euroa. Thaimaa on lipunut Aasian vahvasta taloudesta suureksi putoajaksi. Bruttokansantuote on supistunut kahdeksan prosenttia. Se on enemmän kuin Aasiaa vuonna 1997 koetelleen talouskriisin aikana, kirjoittaa alueen finanssinäkymiä seuraava Global Risks Insight-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Thaimaan talous on riippuvainen turismista. Se muodosti 20 prosenttia BKT:sta vuonna 2018. Myyjä odottelee asiakkaita Pattayan kelluvalla torilla. Diego Azubel / EPA

Mark sanoo olevansa monin tavoin monia maanmiehiään onnekkaampi. Hänellä on hieman säästöjä. Viidelle työntekijälleenkin hän saattoi maksaa hieman palkkaa etukäteen pahimman yli pääsemiseksi. Kaikki eivät ole yhtä hyväosaisia.

– Hallitus on antanut osalle avustuksia. Ne ovat vajaan kahdensadan euron suuruisia kerta-avustuksia.

Thaimaan hallitus toivoo kotimaisesta turismista helpotusta matkailuteollisuuden ahdinkoon. Kesäkuun lopulla julistettu noin 700 miljoonan euron elvytysohjelma on suunnattu hotellialalle ja lentoyhtiöille.

Thaimaan Phuketin ranta on autio. Viime vuonna Thaimaassa kävi lähes 40 miljoonaa matkailijaa. Lillian Suwanrumpha / AFP

Kotimainen tukipaketti ei ole rauhoittanut mielialaa, päinvastoin. Mielenosoitukset ovat kestäneet kolme kuukautta. Kaduilla olevien ihmisten määrä on kasvanut.

Bangkokiin julistettu hätätila

Thaimaan hallitus kielsi tänään torstaina yli viiden hengen kokoontumiset ja julisti Bangkokiin hätätilan. Protestien suitsimisella yritetään vähentää kuningas Maha Vajiralongkornin ja pääministeri Prayuth Chan-ochan arvostelua.Yhtä laajoja mielenosoituksia järjestettiin edellisen kerran vuonna 2014 armeijan vallankaappauksen aikaan.

Thaimaan tilannetta seuraava toimittaja-kirjailija Andrew MacGregor Marshall näkee ilmassa eskaloituvan kriisin merkkejä.

Thaimaan pääkaupunkiin Bangkokiin on julistettu hätätila mielenosoitusten vuoksi. Diego Azubel / EPA

– Hallitus näyttää nyt panikoivan. Mielenosoittajat vaativat monia asioita, mutta niistä arkaluontoisin on monarkian uudistaminen. Ihmiset vaativat muutosta, mutta hallitus ei tätä suostu tunnustamaan ja näyttää ottaneen todella kovan linjan. Yrityksiä demokratian edistämiseksi on ollut useaan otteeseen, mutta nyt näyttää siltä, että ihmiset eivät luovuta, sanoo MacGregor Marshall puhelinhaastattelussa Edinburghista.

Skotlantilainen McGregor Marshall on myös Edinburghin Napier-yliopiston luennoitsija.

Thaimaata seuraava toimittaja Andrew MacGregor Marshall sanoo mielenosoittajien olevan erittäin päättäväisiä. Andrew MacGregor Marshall

– Mielenosoitusten ja pandemian välillä ei ole suoraa yhteyttä, mutta talousvaikeuksien kasvaessa myös tyytymättömyys lisääntyy, hän sanoo.

Kuninkaan ylellinen joutilaisuus ärsyttää

Thaimaan oppositiojohtajia on pidätetty. Mielenosoituksia luonnehditaan turvallisuusuhaksi. Kuninkaanpalatsi ei ole mielenosoituksia kommentoinut. Se ei tee niin koskaan.

– Kuninkaan tiedetään olevan protesteista raivoissaan. Myös väkivallan uhka on valitettavasti olemassa. Jos sotilaat ajautuvat avaamaan tulen rauhallisia mielenosoittajia vastaan, se saattaa merkitä jollain aikavälillä monarkian loppua. Nykyinen malli ei toimi 2000-luvulla, Andrew McGregor Marshall arvioi.

Hovi ei ole kommentoinut myöskään koronaa, mutta kuningatar Suthida on nähty kampanjoimassa maskisuojan puolesta.

Kuningas Maha Vajiralongkorn oleskelee pääosin hotelli Sonnenbichlissä Garmisch-Partenkirchenissä. Hänen seurueeseensa kuuluu parinkymmentä naista. Kuvassa kuningas Maha, kuningatar Suthida ja prinsessa Sirivannavari Nariratana. Kuningasperhe osallistui edesmenneen kuningas Bhumibolin kuoleman neljännen vuosipäivän muistotilaisuuteen. EPA

Aiempien mielenosoituskausien tapaan Bangkokiin on tuotu busseilla kuningashuonetta tukevia rojalisteja. Monarkian arvostelu on Thaimaassa vuosien vankeustuomiolla rangaistava rikos.

Silti Bangkokissa todistettiin eilen keskiviikkona epätavallista näkyä, kun mielenosoittajat huusivat täyttä kurkkua ohikulkeneelle kuningasperheen autosaattueelle.

Thaimaassa kansalaisten odotetaan jopa polvistuvan kuningasperheen läsnäollessa. Ele on herättänyt kuohuntaa sotilaiden tukeman ja kuningashuonetta lähellä olevan eliitin keskuudessa.

Pääosin Saksassa oleskelevan monarkin loistelias joutilaisuus ärsyttää erityisesti nuoria. Neljättä kertaa naimisissa oleva kuningas Maha koetaan kaukaiseksi hallitsijaksi ja taloudelliseksi riippakiveksi pandemiaa vastaan kamppailevassa maassa.

Häntä luonnehditaan maailman rikkaimmaksi monarkiksi. Kuninkaan omaisuuden arvoksi on laskettu jopa 70 miljardia dollaria.

Los Angeles Times -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun) kuninkaan varat ovat suuremmat kuin yhdistetyt Britannian ja Saudi-Arabian kuningashuoneiden ja Brunein sulttaanin varat.

Andrew MacGregor Marshall tuntee aiheen. Hänen menestysteoksensa Kingdom in Crisis käsittelee kriittisesti Thaimaan upporikasta kuningashuonetta.

Hänellä ei ole ollut asiaa Thaimaahan kirjan ilmestymisen jälkeen.

– Thaimaan tilannetta voi seurata parhaiten ulkomailta. Thaimaan rajojen sisäpuolella on niin monia asioita, joita ei voi sanoa ääneen. Muuten rikkoo lakia.

Demokratiaa vaativia mielenosoittajia Bangkokissa 15.10. Kolmen sormen tervehdys on lainattu Nälkäpeli-elokuvasta. Diego Azubel / EPA

Sisäinen kuohunta ei ole estänyt turismia – mutta korona esti

Andrew MacGregor Marshall selvittää, että Thaimaan sisäinen kuohunta ei ole aiemmin juuri estänyt matkailijoiden tuloa, mutta nyt korona on sen tehnyt.

– Tavalliset ihmiset ovat kovissa vaikeuksissa, siksi myös kuninkaan suosio hupenee. Pitkällä aikavälillä myös monarkian merkitys vähenee ja siitä tulee enemmän Euroopan hovien kaltainen, vailla suurta poliittista vaikutusvaltaa, kirjailija-toimittaja ennustaa.

Tämä kehitys voi Andrew MacGregor Marshallin mukaan vahvistua nykyisen monarkin kuollessa. Kuningas Maha on nyt 68-vuotias.

"Korona ei kestä ikuisesti"

Intian Purissa viisivuotiaan Neil-poikansa luona vieraileva vaatturi Mark on saanut puhelimeensa videoita edellisyön mielenosoituksista. Hän suhtautuu niihin lakonisesti.

– Se on pitkä tarina. Mielenosoituksia järjestetään aina muutaman vuoden välein, hän sanoo.

Markin on tarkoitus palata Thaimaahan muutaman viikon päästä, ja silloin lentokentällä odottavat tarkastukset ja karanteeni, lähetystöön on ilmoittauduttava.

Protesteja enemmän vaatturin mielessä ovat jo kevään mallistot. Kangaspakat odottavat avaamistaan, kaavat uudistamista, värikartat vaihtamista.

– Punainen on tulossa. Teidän suomalaisten suosikkeja ovat sininen ja ruskea. Saksalaisille pitää olla detaljeja ja australialaisille kirjavia kankaita.

Mark on käynyt Suomessa usein, hänellä on Vihdissä ystäviä. Maaliskuun matka kaatui koronaan. Khao Lakin elämänmyönteisellä vaatetusammattilaisella on terveiset kaamokseen puskeville pohjoisen eläjille.

– Ei tämä kestä ikuisesti. Thaimaassa menee jo paremmin, Mark uskoo.

Lue myös:

FT: The king's money: Thailand is divided over $40bn question (siirryt toiseen palveluun)

Kuningas, joka ei koskaan hymyile

Lähteet: AFP, REUTERS, BBC