Huoltomies lirautti vahingossa kahta kemikaalia samaan astiaan Siltamäen uimahallissa – seurauksena kemiallinen reaktio ja pelastuslaitos saapui paikalle

Pohjoishelsinkiläisen Siltamäen uimahallissa sattui illansuussa onnettomuus, jota Helsingin pelastuslaitos luonnehti keskisuureksi vaarallisen aineen onnettomuudeksi.

Tapahtumien kuvauksen mukaan uimahallin huoltomies oli vahingossa sekoittanut kahta eri kemikaalia samaan tynnyriin, josta syntyi kemiallinen reaktio. Tämä puolestaan pölläytti ilmoille hengitystä ärsyttävää kaasua.

Pelastuslaitos haki tynnyrin pois Siltamäen uimahallin tiloista ja toimittaa astian jätteenpolttolaitokselle.

Kaasun hajun vuoksi osia uimahallista tyhjennettiin ja yksi ihminen vietiin sairaalaan tarkastettavaksi.

Paikalla oli kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä.

Siltamäen uimahalli sijaitsee aivan Siltamäen ostoskeskuksen vieressä.

Uimahalli on verrattain pieni. Siellä on kaksi allasta, joista isompi on 17 metriä pitkä, sen syvin kohta on noin kaksi metriä. Uimahallissa on myös pienehkö, matala lastenallas.