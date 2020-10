Herätys: Ministeri Kiurun luottamuksesta äänestetään, EU-komissio esittää minimipalkkaa, paperityöläisen tulevaisuus on synkkä

Kasvomaskit politisoituivat – Eduskunta äänestää ministeri Kiurun luottamuksesta

Eduskunta äänestää tänään iltapäivällä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) luottamuksesta. Kokoomus esitti Kiurulle epäluottamusta hallituksen kasvomaskilinjausten ja niiden viestinnän vuoksi. Kokoomuksen mielestä hallituksen kasvomaskilinjaus ei ole vastannut parasta käytettävissä ollutta tietoa.

Yksittäisen ministerin epäluottamusäänestys eduskunnassa on harvinaisempi kuin koko hallituksen luottamusta punnitseva välikysymys. Viime aikoina yhteen ministeriin kohdistuvasta epäluottamuksesta on äänestetty suunnilleen kerran vuodessa.

Sähkön siirtohintojen nousulle ei näy loppua – Energiaviraston valvontamallin muutos aiheuttaa korotuspainetta vuosiksi eteenpäin

Hinnankorotuksista huolimatta moni verkkoyhtiö on jäänyt selvästi alituotolle, kertoo Ylen selvitys. Mikko Savolainen / Yle

Sähkön siirtohintojen noususta huolimatta verkkoyhtiöillä on jo paineita uusiin korotuksiin. Ylen maanantaina julkaiseman selvityksen mukaan hinnankorotuksista huolimatta moni verkkoyhtiö on jäänyt selvästi alituotolle. Muutos johtuu pitkälti Energiaviraston valvontamallin muutoksesta, joka nosti hintojen korotusmahdollisuutta rajusti.

Onko eurooppalainen minimipalkka tulossa? Komissio ainakin aikoo esittää sellaista

Pariisilaisen elokuvateatterin siivooja. Xinhua / AOP

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa ei ole minimipalkkaa, mutta 21:ssä EU:n jäsenmaassa sellainen on. EU-komission tavoite on nostaa minimipalkka kussakin jäsenmaassa sellaiselle tasolle, että se riittää elämiseen. Komissio aikookin ehdottaa jäsenmaille raamia lakisääteiseksi minimipalkaksi. Käytännössä EU-kansalaisen on siis saatava minimipalkka joko työmarkkinaneuvottelujen tuloksena tai lakisääteisen minimipalkkajärjestelmän kautta.

Mika Rautiaiselta lähtee tehdas alta jo toista kertaa – paperityöläisten palkka on muhkea, mutta tulevaisuus synkkä

Mika Rautiainen tietää millaista on, kun tehdas ja työpaikka paperitehtaalla menee alta. Hän on kokenut sen kaksi kertaa. Pyry Sarkiola / Yle

Irtisanottujen paperityöntekijöiden työllistyminen uudelleen paperiteollisuuteen on vaikeaa. Koronapandemian vuoksi työmarkkinat sekä valtakunnallisesti että alueellisesti ovat huomattavasti hankalammassa tilanteessa kuin ensimmäisten paperitehtaiden sulkeutuessa vuonna 2006. Kysyntää onkin nyt eniten sellaisille työntekijöille, joiden osaamista voidaan hyödyntää myös paperiteollisuuden ulkopuolella.

Sää poutaantuu ja viilenee

Elina Ruosa / Yle

Ilmavirrat kääntyvät pohjoisen kantille ja sää viilenee.

Sää on laajalti poutainen ja aurinkoisempi. Lappiin leviää lännestä lumi- ja räntäsateita, jotka liikkuvat illan ja yön aikana maan itäosan yli. Päivälämpötila pysyttelee suurimmassa osassa maata alle kymmenen asteen.

