Muusikko Sari Kaasista ajaa eteenpäin asenne, jossa aina vastataan "Joo" ja "Tehhään vaan"

Muusikko Sari Kaasinen on tehnyt vuosia erilaisia projekteja kulttuurin parissa, mutta ensimmäiseksi hänet yleensä liitetään Värttinään. Kansanmusiikkiyhtye Värttinä löi itsensä läpi Suomessa 1990-luvulla pahimman laman keskellä.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Sari Kaasinen ei pane pahakseen, vaikka Värttinä nostetaankin aina ensimmäisenä esiin.

– Nykyisin sitä katsoo jo hirveän suurella rakkaudella, että tuollaistakin on tullut tehtyä! Ja toki niin, että wau, sillä omalla ilolla ja palolla on saanut aikaan jotain sellaista, mitä ei olisi voinut ikinä uskoa, että tapahtuu.

Sari Kaasisen käytetyimmät sanonnat ovatkin "Joo!" ja "Tehhään vaan!"

– Se tulee varmaan ihan kotoa. Ei ole nähtykään sitä mahdollisuutta, että asiat eivät voisi onnistua ja mennä eteenpäin.

Ja mitä enemmän hän on kohdannut epäilyä, sitä kovemmin se on saanut Kaasisen yrittämään.

– Eihän kukaan uskonut, että Värttinästäkään tulee mitään, mutta kaikki on mahdollista ja sitä olen sanonut myös aina lapsilleni.

Tällä hetkellä Sari Kaasinen vetää hanketta, jonka tavoitteena on saada Euroopan kulttuuripääkaupungin titteli Savonlinnaan ja Saimaan alueelle vuonna 2026. Samaa titteliä hakevat myös Oulu ja Tampere. Vaikka kilpailu on nyt kolmen kauppa, pitää hän tärkeänä, että ylipäänsä Suomi tulee saamaan tuon tittelin reilun viiden vuoden päästä.

– Vuosi 2026 tulee joka tapauksessa olemaan suomalaiselle kulttuurille merkittävin vuosi melkein kautta aikojen. Eli me saadaan joku Suomen kaupunki Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja me toki ollaan sitä mieltä, että se on Savonlinna ja Itä-Suomi ja tehdään töitä sen puolesta.

Kaasisella on kolme tytärtä ja yksi lapsenlapsi. Hän elää harvinaista elämänvaihetta, sillä Kaasisen äidin lisäksi myös Kaasisen äidinäiti on yhä perheen elämässä.

