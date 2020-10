"Voiko poliisia sanoa pervokolmikon jäseneksi?" Poliisien, tuomarin ja syyttäjän kunnian loukkaamisesta syytteet laajassa nettisolvausjutussa

Syyttäjä on nostanut syytteitä kunnianloukkauksista ja törkeistä kunnianloukkauksista poikkeuksellisen laajassa, virkamiehiin kohdistuvassa nettisolvaussarjassa.

Vastaajana jutussa on maahanmuuton vastaisesta toiminnastaan tunnettu Geurt Marco de Wit. Näin laajan virkamiehiin kohdistuvan kunnianloukkaussarjan käsittely oikeudessa on hyvin harvinaista.

Jutun asianomistajista ainakin 15 on poliiseja. Asianomistajista yksi on Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari ja yksi Etelä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjä. Yhteensä asianomistajia on 20.

Ylen tietojen mukaan syytteissä on kyse pääasiassa kirjoituksista laitonlehti.net-sivustolla. Kyseessä on Marco de Witin nettisivusto.

Asianomistajista poliisin hierarkiassa korkeimmalla on Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg. Hän kertoo, että hänestä on kirjoitettu joitakin mainintoja laitonlehti.net-sivustolla. Hän huomauttaa, että osa poliiseista on paljon massiivisemman nettisolvaamisen kohteena kuin hän.

– Kyllä minä pystyn tällaisen kirjoittelun kanssa elämään, mutta haluan kuitenkin testata, mitä oikein voi julkisesti sanoa, Himberg sanoo.

– Voiko poliisia esimerkiksi sanoa pervokolmikon jäseneksi?

Pervokolmikosta kirjoitetaan sivustolla muun muassa otsikolla "poliisin pervokolmikko fanittaa lapsien seksualisointia". Sivuston muut kirjoitukset sisältävät myös avoimen rasistisia ja naisvihamielistä tekstejä.

De Wit on aiemmin tuomittu ehdolliseen vankeuteen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kahdesta niskoittelusta poliisia vastaan ja haitanteosta virkamiehelle.

Maahanmuuttovastaisesta Suomi Ensin -liikkeestä tunnettu Marco de Wit tuomittiin tapauksessa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

Aluesyyttäjä Hannu Koistinen ei halua kommentoida syytteen sisältöä ennen oikeudenkäyntiä. Asia on vireillä Pirkanmaan käräjäoikeudessa, ja sen käsittely menee todennäköisesti ensi vuoden puolelle.

Rasistista kieltä ja rajua haukkumista

Asianomistajina olevista poliiseista neljä työskentelee Helsingin poliisilaitoksessa, kaksi Oulun poliisilaitoksessa, kaksi Itä-Uudellamaalla, kaksi Poliisiammattikorkeakoulussa, yksi Lounais-Suomessa, yksi Pohjanmaalla, yksi KRP:ssä ja yksi Poliisihallituksessa.

Asianomistajista korkeimmalla poliisin hierarkiassa ovat rehtori Himbergin lisäksi eri poliisin yksiköissä työskentelevät kaksi rikosylikomisariota, ylikomisario ja poliisitarkastaja. Loput poliiseista kuuluvat alempaan poliisipäällystöön, alipäällystöön ja miehistöön.

Nettisivusto sisältää rajua solvaamista, jossa haukkumisten kohteista julkaistaan usein nimi ja kuva. Esimerkiksi eräästä asianomistajana olevasta poliisista kysytään, onko hän "idiootti vai pedofiili".

Marco de Wit kiistää rikoksen

– Olen ehdottomasti syytön, ja tämä on politisoituneiden virkamiesten kosto siitä, että Laiton lehti kirjoittaa kriittisesti ja erittäin perustellusti näiden viranomaisten toiminnasta, de Wit sanoo.

De Witin mukaan hän ei myöskään kirjoita alatyylisesti.

Esimerkiksi poliisin kutsuminen pervoksi ja väite lasten seksualisoinnin fanittamisesta on hänen mielestään perusteltua kritiikkiä sille, että poliisi osallistui virkapuvussa Helsingin Pride-kulkueeseen.

