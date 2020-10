Ähtäri ei luota palvelujen säilymiseen – sote-esityksestä kantelu oikeuskanslerille

Kuusiolinna Terveys Oy tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja Ähtärissä, Soinissa, Kuortaneella ja Alavudella. Se on yhteisyritys Pihlajalinnan kanssa.

Ähtäri on yksi Kuusiokunnista, joiden terveyspalveluja hoitaa Pihlajalinnan ja kuntien yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy. Sopimus on vuoteen 2030.

Ähtärin kaupunki on yhdessä Parkanon kanssa jättänyt oikeuskanslerille kantelun sosiaali- ja terveysministeriön ja asiasta vastaavan ministerin toiminnasta sote-uudistuksessa.

Kantelun mukaan kuntien sote-ulkoistamissopimuksista ei ole tehty vaikutusarviota sote-uudistuksen valmistelussa. Ähtärin kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki sanoo, että palveluitaan ulkoistaneita kuntia ei ole lainvalmistelussa kuultu, eikä tutustuttu sopimuksiin.

Ähtärissä ja muissakin Kuusiokunnissa ollaan hyvin yleisesti oltu tyytyväisiä Kuusiolinna Terveys Oy:n palveluihin. Myös Ähtärin kaupungin talous on kohentunut.

– Meille se on aitoja lähipalveluja, työpaikkoja, elinvoimaa. Ja mitä on Ähtärin kaupungille tapahtunut, se ei ole sattumaa. Ähtäri oli 17 vuoden korpivaelluksen jälkeen viime vuonna ylijäämäinen. Se on suurelta osin soten aikaansaamaa, sanoo Pienimäki.

Yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy tuottaa terveyspalveluja Ähtärissä, Soinissa, Kuortaneella ja Alavudella. Kuusiolinna aloitti toimintansa vuonna 2016 ja oli aluksi puoliksi kuntien ja Pihlajalinnan omistama. Viime vuonna kunnat päättivät myydä ison osan omistuksestaan Pihlajalinnalle ja osakekaupan jälkeen kuntien omistusosuus putosi kolmeen prosenttiin. Sopimus kuntien ja Pihlajalinnan välillä yltää vuoteen 2030 saakka.

Pelkona sopimuksen mitätöinti

Nyt Ähtärissä siis pelätään, että sopimus Pihlajalinnan kanssa mitätöidään tulevalla hyvinvointialueella.

Hallituksen sote-esityksen mukaan maakunta voi neuvotella yksityistämissopimuksista siirtymäajan jälkeen, mutta Ähtärissä on hyvin niukasti luottoa Etelä-Pohjanmaan maakunnan tahtoon säilyttää palvelut reuna-alueilla.

Keskustan ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola jätti myös eriävän mielipiteen sote-esityksestä.

– Historia osoittaa, että yleensä palvelut tuppaa heikentymään, kun niitä neuvotellaan uusiksi. Niin on käynyt aluesairaalan ja ammattikorkeakoulun kanssa. Kun jotain on sovittu, sopimukset pitää pitää. Me puolustamme nyt kulmakunnan palveluja, sanoo Savola.

– Ähtäri on saanut osumia vuosien varrella silloin, kun maakuntaan olisi pitänyt luottaa, joten tässä kohtaa ei valitettavasti ole luottoa, säestää myös Pienimäki.

Savola: perustuslain vastainen

Hallituksen sote-esitys etenee seuraavaksi arviointineuvoston käsittelyyn ja mahdollisesti joulukuussa eduskuntaan. Savola sanoo, että esitys voi olla perustuslain vastainen.

– Epäilen vain, kuinka se täyttää perustuslain vaatimukset, kun tullaan takautuvasti puuttumaan sopimuksiin. Tämä on niin iso kysymys, enkä ymmärrä sitä, ettei voida kunnioittaa sitä, mitä on sovittu. Tämä on sopimusyhteiskunnankin kannalta erittäin ongelmallinen asia, pohtii Savola.

Keskustan eduskuntaryhmä joutui tiistaina äänestämään sote-uudistuksesta. Ryhmässä sote-esitystä kannatti 23 edustajaa ja vastusti kolme, jotka jättivät ratkaisusta eriävän mielipiteen. Savolan lisäksi eriävän mielipiteen jättivät keskustan edellinen puheenjohtaja Katri Kulmuni sekä kansanedustaja Arto Pirttilahti.

