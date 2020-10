Kouvolalainen Liina Heikkinen voitti toisen pääpalkinnoista luontokuvakisassa – katso 10 upeaa otosta ympäri maailman

Liina Heikkinen/Wildlife Photographer of the Year 2020

Liina Heikkinen voitti kettuperheen luottamuksen ja pääsi todistamaan lounashetkeä läheltä. Liina Heikkinen/Wildlife Photographer of the Year 2020

Heikkinen viihtyy piilokojussa ilman somea. Haaveissa on kuvata susia ja leijonia.

17-vuotias Liina Heikkinen nappasi toisen pääpalkinnoista kansainvälisessä Wildlife Photographer of the Year (siirryt toiseen palveluun) -kilpailussa, jonka järjesti Lontoon luonnontieteellinen museo.

Hän voitti nuorten kategorian kuvalla, jossa kettu syö pyydystämäänsä valkoposkihanhea.

– Tämä tuntuu aivan mahtavalta! Aamulla herätessä mietin, onko tämä unta vai totta, kouvolalainen Heikkinen kertoo.

Hän otti kuvan pari vuotta sitten Helsingin Lehtisaaressa, jossa hänen isänsä, palkittu luontokuvaaja Jari Heikkinen oli tutustunut kettuperheeseen.

– Ketut olivat tottuneet meihin, ja pääsin ottamaan kuvan tosi läheltä eli noin 1–2 metrin päästä. Olin polvillani maassa, Liina Heikkinen muistelee.

Karhu on jo kuvattu, susi vielä haussa

Koko Heikkisen kuusihenkinen perhe harrastaa luontokuvausta. Liina aloitti kahdeksanvuotiaana, jolloin hänen ensimmäinen kuvansa laulujoutsenista voitti heti palkinnon. Sen jälkeen palkintoja on tullut monia lisää, myös ulkomailla.

Erityisen paljon häntä ovat sykähdyttäneet kokemukset piilokojuilla.

– On ihanaa olla kaikessa rauhassa ilman somea, nähdä eläimiä niiden omassa ympäristössään ja keskittyä niihin, Heikkinen kuvailee.

Liina Heikkinen alkoi kuvata jo 8-vuotiaana. Jari Heikkinen

Hän rakastaa luontoa ja toivoo, että siitä pidettäisiin huolta.

– Pyydän erityisesti aikuisia huolehtimaan luonnosta, koska meille seuraaville sukupolville olisi helpotus, ettei tarvitsisi lähteä nollasta, Liina Heikkinen vetoaa.

Tämänvuotiseen luontokuvakilpailuun tuli lähes 50 000 kuvaa. Eri kategorioissa palkittiin huikeita otoksia ympäri maailmaa.

Sergey Gorshkov/Wildlife Photographer of the Year 2020

Aikuisten kisan pääpalkinnon voitti Sergei Gorshkov, joka kuvasi siperiantiikerin halaamassa puuta Venäjän kaukoidässä. Kuvassa tiikerinaaras hieroo itseään puuta vasten jättääkseen siihen hajunsa merkkaamaan reviiriään.

Mogens Trolle/Wildlife Photographer of the Year 2020

Nuori nenäapinauros näyttäisi meditoivan tässä otoksessa, joka on napattu Borneolla. Eläin on villi, mutta on tullut tutkimaan apinoiden suojelupaikan ruokatarjontaa.

Jaime Culebras/Wildlife Photographer of the Year

Lasisammakko mutustelee hämähäkkiä Ecuadorissa.

Jose Luis Ruiz Jiménez/Wildlife Photographer of the Year 2020

Silkkiuikkuperheen ruokkimistouhut kuvattiin espanjalaisella laguunilla.

Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year 2020

11–14-vuotiaiden sarjan voittanut Sam Sloss kuvasi Indonesiassa vuokkokalan, jolla oli loinen suussaan.

Shanyuan Li/Wildlife Photographer of the Year 2020

Manulin eli arokissan pennut leikkivät Tiibetin ylängöllä Länsi-Kiinassa.

Frank Deschandol/Wildlife Photographer of the Year

Kahden eri ampilaislajin edustajia menossa pesiinsä, jotka sijaitsevat vierekkäin. Kuva on napattu Normandiassa Ranskassa.

Alberto Fantoni/Wildlife Photographer of the Year 2020

Välimerenhaukkauros tuo ruokaa kumppanilleen Sardiniassa.

Songda Cai/Wildlife Photographer of the Year

Nilviäisiin kuuluva Thysanoteuthis rhombus kuvattiin veden alla Filippiineillä.

Wildlife Photographer of the Year -kilpailu perustettiin vuonna 1965 BBC:llä. Vuodesta 1984 kilpailua on hallinnoinut Lontoon luonnontieteellinen museo.

Lue myös:

Tässä ovat vuoden hauskimmat eläinkuvat – Uhkarohkea leijonanpentu voitti pääpalkinnon, kisassa mukana myös karhukuvaaja Sotkamosta

Murmelin kohtalonhetki voitti luontokuvapalkinnon – katso 15 huikaisevaa otosta ympäri maailman

Piilosta leikkivä karhu hurmaa maailmalla – kuvaajalle se voi tuoda palkintona safarimatkan

Sotkamolaismies palkittiin maailmalla hauskoista karhukuvista: pikkukarhut eivät malttaneet pysyä paikoillaan, vaikka emo komensi