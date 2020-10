Katso Ylen suoraa erikoislähetystä: Eduskunta äänestää Kiurun luottamuksesta – Kiuru puolusti hallituksen maskilinjausta

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään iltapäivällä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) luottamuksesta.

Luottamusäänestyksen taustalla on vääntö hallituksen kasvomaskisuosituksista. Kiuru tulee todennäköisesti saamaan eduskunnan luottamuksen hallituspuolueiden äänillä.

Kiuru kommentoi maskikeskustelua tiedotustilaisuudessa iltapäivällä ja sanoi, että koronalinjausten pohjana on ollut monipuolinen asiantuntijajoukko, kuten maailman terveysjärjestö WHO. Suosituksia on tarkistettu epidemian edetessä vaiheittain.

– Kun asiantuntijatieto on kasvanut, koronatoimintalinjaa on päivitetty tämän tiedon pohjalta, näin on tehty tämän kriisin kaikissa vaiheissa Kiuru sanoi.

– Myös nykytilanteessa Suomen on nojattava asiantuntijoiden tuottamaan tietoon ja taitoon.

Paikalla oli myös STM:n strategiajohtaja Marja-Liisa Voipio-Pulkki ja osastopäällikkö Tuija Kumpulainen sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Tiedotustilaisuudessa pidetiin myös koronavirusinfo.

Kokoomus esitti epäluottamuslausetta Kiurulle viime viikon perjantaina. Kokoomuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ohjasi keväällä keskustelua maskien käytön hyödyistä tavalla, joka ei vastannut parasta käytettävissä ollutta tietoa.

Kokoomus arvostelee Kiurun viestintää myös muissa koronasuosituksissa ja -määräyksissä.

Suomen hallitus suositteli maskien käyttöä epidemian leviämisen rajoittamiseksi elokuussa. Monessa muussa maassa maskien käyttöä suositeltiin jo aikaisemmin, mutta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa maskisuosituksissa tultiin jälkijunassa.

Kiuru kiisti eilen A-studiossa antaneensa aiheessa poliittista ohjausta asiantuntijoille. Kiurun mukaan hallitus lähtee siitä, että asiantuntijoiden antamaan tietoon luotetaan kaikissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylin virkamies puolustaa hallituksen maskisuosituspäätöksiä johdonmukaisina ja muuttuneen koronatilanteen mukaisina. Hallituksen ja ministeriön linja on kansliapäällikkö Kirsi Varhilan mukaan nojannut sen hetkiseen asiantuntijatietoon.

