Pientä kylää halkoo moottoritie, ja siksi asukkaat vaativat vuosikausia meluaitaa – nyt se on viimein valmis, mutta ongelma vain paheni

Kirkkonummen Veikkolan kylässä on periaatteessa loputon ruuhka.

Kylän läpi Helsingistä Turkuun kulkeva moottoritie on yksi Suomen vilkkaimmista: sillä kulkee esimerkiksi Väyläviraston vuodelta 2018 peräisin olevan arvion mukaan lähes 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Veikkolan asukkaat ovat vaatineet meluesteitä tien varteen jo vuosikymmenien ajan muun muassa vetoomuksin ja valituksin.

24-vuotias Markus Myllyniemi on seurannut kotikylänsä kamppailua meluesteiden puolesta koko ikänsä. Hän on itsekin muun muassa kerännyt nimiä liikenneministerille luovutettuun meluaita-adressiin.

– Se sai minut ajattelemaan, että ehkä kunnallisessa päätöksenteossa pääsisi paremmin vaikuttamaan tämän tyyppisiin asioihin.

Markus Myllyniemi tähyilee moottoritien pohjoispuolelle. Kirkkonummen kunta vaatii Väylävirastoa jouduttamaan aidan rakentamista myös sinne, mutta rakentamisesta ei ole vielä päätetty. Paula Tiainen / Yle

Taloustiedettä opiskeleva Myllyniemi on nyt vihreiden kunnanvaltuutettu Kirkkonummella, ja aitakin on viimein valmis. Kun rakentaminen alkoi viime keväänä, koko kylä iloitsi pitkän työn tuloksesta.

Nyt Myllyniemi kutsuu aitaa itkumuuriksi.

– Se on koko kylälle valtava pettymys, kun pitkän odotuksen jälkeen aita saadaan, mutta se ei sitten olekaan ihan sitä mitä toivottiin.

Aita heijastaa melua uusiin suuntiin

Kymmenet kyläläiset ovat raportoineet Myllyniemelle meluaidan aiheuttamista ongelmista varsinkin Nuuksion kansallispuiston ja Kaskimäen suunnasta.

Turun moottoritien eteläreunaan rakennettu, tieltä paikoin ulospäin kallistuva aita ilmeisesti heijastaa melua sellaisiin suuntiin, joissa tien ääniä ei ole aikaisemmin kuulunut juuri lainkaan.

Lisäksi kyläläisten havaintojen perusteella tien melu "lentää" aidan yli entistä kauemmaksi. Aivan tien reunassa, aidan takana asuva Jouko Eskeli antaa esimerkin.

Poikkeuksellinen näkymä Kirkkonummen Veikkolasta pohjoisen suuntaan: Turunväylä on aamupäivän tunteina suhteellisen hiljainen. Paula Tiainen / Yle

– Ihan tässä yläpihalla voi jutella nyt normaalisti, sikäli tilanne on parantunut entisestä. Alapihalle, kauemmaksi tiestä, melu kuuluu kuitenkin entistä voimakkaammin.

Samantyyppistä viestiä on tullut muualtakin Lamminjärven rannoilta.

– En ole akustiikan asiantuntija, mutta välillä tuntuu vähän siltä, että meluaita on hyppyri moottoritieltä tulevalle melulle. Se lentää järvelle ja leviää sieltä koko Veikkolan keskustan alueelle, Markus Myllyniemi pohtii.

Väylävirasto tekee melumittauksia vielä loppuvuoden aikana

Kyläläisten mukaan aitaelementtien väliin jätetyt aukot ovat myös yksi osa ongelmaa. Ne Väylävirasto lupaa tukkia vielä kuluvan lokakuun aikana.

Projektipäällikkö Jarmo Nirhamo suhtautuu muutenkin vakavasti kyläläisten terveisiin.

– Jos ihmiset kokevat, että melu on lisääntynyt, niin varmasti asia on niin. Teemme melumittauksia, kun melusuojaus on kokonaisuudessaan valmis. Sitten näemme mittaustulosten perusteella, että miten melu on lisääntynyt tai vähentynyt milläkin alueella.

Nirhamon mukaan liikennemelun heijastumista on havaittu muissakin kohteissa, mutta Veikkolan tapauksessa aidan ei pitäisi heijastaa ääntä ainakaan kovin voimakkaasti.

Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi kaksi vuotta sitten Herttoniemessä havaituista vastaavan tyyppisistä ongelmista (siirryt toiseen palveluun).

Kaltevaa aitaa Nirhamo puolustaa aidan sijainnilla miltei ajoradan reunassa. Vastaavia aitoja on Nirhamon mukaan käytetty myös muualla Suomessa.

– Sillä ylöspäin aukeavalla rakenteella haetaan avaruuden tuntua, ettei se olisi autoilijoille niin ahdistava kuin pystysuora seinä ihan tien reunassa.

Kirkkonummen kunta patistelee jo Väylävirastoa vauhdittamaan tien toisen puolen aidoittamista.

– Kyllähän se toisen puolen aita tähän kokonaisuuteen kuuluu, mutta millä aikataululla se sinne nousee, on sitten erillisen päätöksenteon alla oleva asia, Väyläviraston Nirhamo toteaa.

Asukkaiden ehdotus: nopeus alas

Sekä Markus Myllyniemi että Jouko Eskeli ehdottavat pikaista apua metelin lievennykseen. Tieosuuden nopeusrajoituksen voisi miesten mielestä laskea kylän kohdalla sataan kilometriin tunnissa. Tällä hetkellä nopeusrajoitus on 20 kilometriä korkeampi.

– Nopeusrajoituksen alentaminen vähentäisi liikenteen melua kustannustehokkaasti, Myllyniemi perustelee.

Kyläläisten arvion mukaan aitaelementtien välissä olevat aukot ja tien pinnasta ylös ja ulos päin kallistuva pinta aiheuttavat uusia meluongelmia. Paula Tiainen / Yle

Veikkolan meluaita on maksanut tähän mennessä kuusi miljoonaa euroa. Kirkkonummen kunnan osuus tästä on 2,5 miljoonaa ja valtion 3,5 miljoonaa euroa.

Meluaidan vieressä asuva Eskeli on laittanut myös omaa rahaa likoon yöuniensa turvaksi. Hän on asennuttanut taloonsa meluikkunat ja lisäeristettä ulkoa tulevan melun vaimentamiseksi.

Miltei Eskelin naapuriin ja niin ikään lähes kiinni tien reunaan nousee parhaillaan ainakin yksi uusi omakotitalo.

Melu ei kylästä poistu kokonaan koskaan, sen Myllyniemi ja Eskeli hyväksyvät, mutta he toivovat silti valtiolta kaikkia mahdollisia keinoja liikennemelun vähentämiseksi – välittömästi.

– Veikkolan kylähän on rakentunut tähän jo ennen moottoritietä ja moottoritie on meille tavallaan kutsumaton vieras, vaikka toki arvostamme hyviä liikenneyhteyksiä muualle Suomeen, Myllyniemi toteaa.

Millaisia kokemuksia sinulla on meluaidoista? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 16. lokakuuta kello 23:een saakka.

