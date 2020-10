Kirgisian kuohuntaan etsitään ratkaisua – Pääministeriksi valittiin oppositiopoliitikko Sadyr Žaparov

Kirgisian parlamentti on valinnut oppositiopoliitikko Sadyr Žaparovin pääministeriksi uusintaäänestyksessä, jolla yritetään ratkaista maan poliittinen kriisi.

Parlamentti hyväksyi nationalistisen Žaparovin valinnan jo kertaalleen 10. lokakuuta, mutta tuolloin presidentti Sooronbai Jeenbekov torjui päätöksen veto-oikeudellaan. Jotkut edustajat olivat äänestäneet valtakirjoilla, ja presidentin mukaan parlamentti ei ollut päätösvaltainen.

Keskiviikkona äänestykseen osallistui 80 parlamentin 120 edustajasta. Žaparovia tukivat myös hallitsevan liittouman edustajat.

Satoja loukkaantunut yhteenotoissa

Kirgisia ajautui alkukuusta poliittiseen kaaokseen vilpillisiksi väitettyjen parlamenttivaalien vuoksi. Virallisen tuloksen mukaan presidentin liittolaiset olisivat saaneet murskavoiton.

Opposition tukijat aloittivat laajat mielenosoitukset, joissa vaadittiin Jeenbekovin eroa. Yli 1 200 ihmistä loukkaantui mielenosoittajien ja poliisin välille puhjenneissa yhteenotoissa.

Kun mielenosoittajat valtasivat hallitusrakennuksia, vaaliviranomaiset taipuivat mitätöimään kiistellyn vaalituloksen. Mielenosoittajat myös vapauttivat Žaparovin, joka istui pitkää vankeustuomiota virkamiehen ottamisesta panttivangiksi vuoden 2013 mielenosoitusten yhteydessä.

Viime viikolla tuomioistuin kumosi tuomion.

Perjantaina Jeenbekov sanoi voivansa erota, kunhan maassa on ensin päätetty päivämäärä uusille vaaleille, ja parlamentti sekä presidentin kanslia ovat vahvistaneet muutokset hallituksessa.

Kiistassa on pyrkinyt sovittelemaan Venäjä, jolla on läheiset suhteet Kirgisiaan. Presidentti Vladimir Putinin on lähettänyt edustajansa maahan.

6,5 miljoonan asukkaan Kirgisia itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991. Sen jälkeen kaksi presidenttiä on syrjäytetty mielenosoitusten voimalla.

Lähteet: AFP, Reuters