Voiko pomo pakottaa käyttämään kasvomaskia, ja 3 muuta kysymystä pääkaupunkiseudun uudesta maskisuosituksesta työpaikoille – EK ja HUS vastaavat

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskien käyttöä kaikilla työpaikoilla. Ryhmä kertoi uusista linjauksista tiedotustilaisuudessaan tänään keskiviikkona.

Suositusten taustalla on riskipotilaiden ja ikäihmisten suojaaminen. Keski-Euroopassa ilmaantuvuus on jo kymmenkertainen.

– Keski-Euroopassa tartunnat ovat jälleen lähteneet siirtymään myös ikäihmisiin ja se on se, mitä halutaan välttää täällä meillä, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Kysyimme Tuomiselta työpaikkojen maskisuosituksesta tarkemmin infon jälkeen, ja esitimme samat kysymykset myös Elinkeinoelämän Keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaaralle.

1) Mitä työpaikkoja suositus koskee?

HUSin Tuominen: Pääkaupunkiseudulla suositus koskee lähtökohtaisesti kaikkia työpaikkoja.

EK:n Rytivaara: Pääkaupunkiseudulle annettu suositus koskee kaikkia työpaikkoja. Työpaikoilla on jo tätä ennen vastuullisesti kiinnitetty huomiota käsihygieniaan ja turvaväleihin, ettei työskennellä samoissa tiloissa pitkään ja töitä vuorotellaan.

Maskit ovat yksi lisätoimenpide, jos joudutaan esimerkiksi järjestämään kokouksia, joissa on useampi henkilö ja turvavälejä ei pystytä pitämään. Myös sisätiloissa, joissa on töissä useampi henkilö, maskit tuovat lisäturvallisuutta.

EK kannattaa mallia, missä työpaikoilla työntekijät voivat työskennellä turvallisesti sekä lähityössä että etätyössä.

2) Millaisissa tilanteissa maskia tulee työpaikalla käyttää?

HUSin Tuominen: Suositus on tilanteissa, jossa samassa työtilassa tai avokonttorin läheisyydessä on kaksi työntekijää: molempien tulisi siis käyttää maskeja.

EK:n Rytivaara: Työnantajat tiedottavat tilanteesta. EK kannattaa maskisuositusta, mutta työpaikoilla tulisi tehdä koronavaikutusten riskiarviointi. Jos suositus laajenee esimerkiksi maskipakoksi koko maahan, on tehtävä työpaikkakohtaiset riskiarvioinnit yhteistyössä työterveydenhuollon kanssa. Esimerkiksi yksin ulkona työskentelevä työntekijä ei tarvitse välttämättä kasvomaskia, koska riski on pieni ja jos muut turvaohjeet toteutuvat. Aluehallintovirasto valvoo työpaikkojen yleistä turvallisuutta työturvallisuuslain mukaisesti.

Helsingin kaupungin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan työpaikoilla erityisesti tilanteissa, jossa ihmiset laajemmin tapaavat toisiaan – kuten kokouksissa ja taukotiloissa – ja kun esimerkiksi turvavälejä ei pystytä toteuttamaan.

3) Voiko työnantaja pakottaa käyttämään maskia?

HUSin Tuominen: Työoikeudellisesti pakottaminen ei ole mahdollista, mutta työnantajalla on ohjausoikeus siihen, miten työt suoritetaan ja minkälaisilla periaatteilla työpaikalle tullaan.

Työnantaja voi vahvasti ohjata käytänteitä, miten fyysisissä työtilanteissa toimitaan.

EK:n Rytivaara: Työnantajat tarjoavat mahdollisuuden käyttää maskeja, suosittelevat ja valvovat, mutta eivät voi sanktioida käyttämättömyyttä.

Jos joukossa on henkilöitä, jotka eivät voi terveyssyistä käyttää maskeja, yhden tai kahden henkilön maskittomuus ei estä laumasuojaa.

4) Kuka maskit maksaa?

HUSin Tuominen: Näkemykseni on, että lähtökohtaisesti työnantajan velvollisuus on maksaa silloin, kun tullaan työpaikalle ja ei voida noudattaa Suomessa voimassa olevaa etätyösuositusta. En kuitenkaan ole viranomainen, joka sellaisesta voisi määrätä.

EK:n Rytivaara: Työnantajien tulee tarjota työntekijöille maskeja käytettäväksi eli työnantaja maksaa.

Maskisuositus tulossa myös vapaa-ajalle

Pääkaupunkiseudun koronatyöryhmä valmistelee myös suositusta harrastustoimintaan, koska harrastuksissa on havaittu taudin leviävän ja altistumisia tartunnoille on tapahtunut. Tulossa on siis uusia ohjeita maskien käyttöön ja turvavälietäisyyksiin.

Koronatyöryhmä suositteli jo keskiviikkona, että vanhemmat käyttävät kasvomaskia varhaiskasvatuksen tiloissa.

Rajoituksia kaavaillaan myös yleisötilaisuuksiin. Työryhmä esittää, että yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia voidaan jatkossa järjestää vain, jos kaikkien osallistujien edellytetään käyttävän kasvomaskia. Lisäksi vain puolet tapahtumatilan paikkamäärästä saa olla käytössä.

Asiassa tarvitaan kuitenkin yhden kunnan suositusta vahvempi velvoittava määräys, joten virallisen päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tällä hetkellä aluehallintoviraston päätöksen mukaan yli 50 henkilön tilaisuuksia voi lokakuussa järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa. Turvallisuus on varmistettava THL:n ja OKM:n ohjeiden mukaisesti.

