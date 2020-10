Iina Kuvajasta tuli vaatekauppias juuri ennen koronaa – aloitus ei ollut helppo, sillä ostaminen väheni yhdessä yössä, eikä tuotteita ole aina saanut

Juhlitaanko ensi kesänä lainkaan vai järjestetäänkö silloin pippaloita tämänkin vuoden edestä. Se pitäisi tietää nyt, sanoo vaatekauppaa Oulussa pitävä Iina Kuvaja.

Muoti Privaatti-putiikin tuore yrittäjä on ehtinyt toivoa tulevaisuuteen ennustavaa kristallipalloa monta kertaa. Korona on tehnyt alasta lyhyessä ajassa hyvin ennalta arvaamattoman. Se näkyy sekä kuluttajien ostokäyttäytymisessä että tavarantoimitusten epävarmuutena.

Vaatebisneksessä toimitaan hyvin etupainotteisesti ja tulevan kesäsesongin tuotteet on pitänyt jo pääosin tilata.

Kuvaja suhtautuu kesäjuhlavaatteiden menekkiin epäluuloisesti, sillä keväällä ne jäivät käsiin, samoin kun bisnespukeutuminen.

– Tilaan tuotteet kuudesta kahdeksaan kuukautta etukäteen, eikä niihin pysty sen jälkeen enää vaikuttamaan. Nyt kauppaan saapuu tavaraa, jotka olen tilannut ennen kun korona saapui Suomeen.

Moni vaate- ja kenkätehdas on ollut koronan vuoksi suljettuna, eivätkä ne pysty toimittamaan kaikkia tilattuja tuotteita. Eurooppalaisten tehtaiden lisäksi toimitusvaikeuksia on ollut ainakin Kiinasta saapuvissa tuotteissa. Kiinassa tehdään esimerkiksi paljon talvivaatteita.

– Tilauksiin on tullut monia peruutuksia, ja kun on yrittänyt tilata jotakin tuotetta lisää, niin sanotaan, että varastot ovat tyhjät, Kuvaja sanoo.

Kuvajan mukaan esimerkiksi italialaisilla tehtailla on ollut vaikeuksia toimittaa kenkiä ja myös vaatteissa näkyy puutoksia.

– Esimerkiksi yhdestä puserosta saimme vain kokoa xl. Kun aloin selvittää, tulevatko muut koot myöhemmin, kävi ilmi, että koronan vuoksi he ovat saaneet valmistettua vain yhden koon.

Oululaisen Muoti Privaatin yrittäjä Iina Kuvaja kertoo, miten koronaepidemia on vaikuttanut vaatealalla.

Pikamuodissa saatavilla pienemmät valikoimat

Korona vaikuttaa myös monien pikamuotiketjujen valikoimiin ja esimerkiksi tanskalaisen vaatejätti Bestsellerin myymälöissä on tänä syksynä totuttua vähemmän tarjontaa. Ketjuun kuuluvat muun muassa vaatemerkit Vila, Only, Vero moda ja Jack and Jones.

Bestsellerin Suomen myyntijohtaja Jonna Muhonen kertoo, että syksyn mallistot olivat kaupoille myynnissä keväällä, jolloin oli varovaisuutta sekä ostamisessa että myynnissä.

– Valitettavasti joitakin mallistoja jouduttiin jopa perumaan ihan kokonaan, ja se tietenkin vaikuttaa saatavuuteen.

Pikamuotiketjuissa tuotteet vaihtuvat nopeammalla syklillä, ja vaatteet tilataan kauppoihin noin viisi kuukautta etukäteen. Muhonen kertoo, että toimituksissa oli myöhästymisiä etenkin heinä-elokuussa.

Muhosen mukaan vaatteet eivät kuitenkaan lopu kaupoista.

Alaa edustava Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää on samoilla linjoilla. Vaatteet kyllä riittävät, sillä kauppa käy surkeasti.

– Ihmiset ovat kotona, eikä heillä ole tarvetta ostaa vaatteita.

Kankaanpää ennustaa, että kauppa ei lähde kasvuun ennen rokotetta. Samalla hän kuitenkin toivoo, että alalla nähtäisiin 1990-luvun laman jälkeinen tilanne, jolloin vaatekauppa kasvoi kolme vuotta kaksinumeroisin lukemin.

– Ihmisille kertyy valtavasti patoutunutta ostotarvetta etenkin työvaatteiden ja edustavamman pukeutumisen osalta.

Tuleeko unelmasta riippakivi?

Huononeva koronatilanne saa Iina Kuvaajan mietteliääksi, sillä se alkaa näkyä jälleen ihmisten ostokäyttäytymisessä.

– Kesä ja alkusyksy menivät tilanteeseen nähden ihan hyvin. Nyt kuitenkin huomaa, että keskustelu on alkanut uudelleen, että tarvinkohan minä juhlamekkoa tai bleiseriä, jos etätyöskentely jatkuu.

Nuori kauppias kuitenkin luottaa selviävänsä, sillä hän onnistui pitämään putiikkinsa pystyssä, vaikka joutui sulkemaan liikkeensä keväällä kahdeksi kuukaudeksi ja lomauttamaan työntekijänsä.

– Myynti putosi yhdessä päivässä 92 prosenttia. Silloin mietin, tuleeko pitkäaikaisesta haaveestani monen vuoden taloudellinen riippakivi.

– Meillä oli onneksi verkkokauppa, jonne asiakkaat alkoivat pikkuhiljaa löytää.

Kuvaja kuljetti itse vaatteet asiakkailleen sovitettavaksi kahdenkymmenen kilometrin säteellä myymälästään. Lisäksi hän otti asiakkaita vastaan myymälään ajanvarauksella.

Hän toivoo, etteivät ihmiset lopettaisi kuluttamistaan ja lykkäisi ostopäätöksiään koronan jälkeiseen aikaan.

– Silloin lempi lounaspaikkaa tai putiikkia ei välttämättä enää ole.

Kuvaja kertoo, että haastavista ajoista huolimatta hänestä on ollut kiva tulla töihin joka päivä.

