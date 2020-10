Uusi raakapuuterminaali kaunistaa Akaan keskustaa ja vahvistaa yritystoimintaa – Lähes 10 miljoonan investointi on merkittävä piristysruiske

Akaassa rakennetaan parhaillaan uutta raakapuuterminaalia keskustan ulkopuolelle. Nykyinen kuormausalue on ahdas ja tuo runsaasti rekkaliikennettä kapeiden liikenneyhteyksien varteen.

Tällä hetkellä puunkuormaaminen juniin tapahtuu Toijalan keskustan ratapihalla, mutta ensi keväänä toiminta siirtyy uudelle alueelle.

Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi sanoo, että työt ovat sujuneet hyvin. Budjetti tosin on kasvanut lähes kaksi miljoonaa euroa. Anne Savin / Yle

Uuteen raakapuuterminaaliin tulee kaksi noin kilometrin pituista raidetta, joille molemmille mahtuu peruuttamaan kerralla niin sanottu kokojuna, eli yli 20 vaunua.

– Kokojunien käyttäminen on rataverkoston kapasiteetin tehokkaampaa hyödyntämistä. Silloin säästytään junavaunujen siirtelyltä ja junien yhdistelemiseltä pääradalla ajamista varten, sanoo Väyläviraston projektipäällikkö Terhi Haapaniemi.

Terminaalialueella on lähes 40 000 neliötä tilaa puun varastointiin. Kuormausteitä terminaalialueelle rakennetaan yhteensä noin 5 km.

Alue mahdollistaa myös pitkien ja raskaiden HCT-rekkojen käytön raakapuun kuljetuksiin.

Alueella on aloitettu kallion louhinta ja murskaus. Töitä alueella tehdään viikon jokaisena päivänä. Anne Savin / Yle

Rakennustyöt täydessä vauhdissa

Rakennustyöt käynnistyivät kilpailutuksen jälkeen elokuussa. Tällä hetkellä töitä tehdään seitsemänä päivänä viikossa. Muun muassa suuret dumpperit ajavat alueella aamuvarhaisesta iltamyöhään.

– Täällä ovat maanmuokkaustyöt käynnissä ja alueelta ajetaan maita läheiselle läjitysalueelle. Ja Toijalasta saapuvan radan alle tehdään paalulaattaa, kertoo projekti-insinööri Anssi Viiru Ramboll CM Oy:stä.

Radasta erkanevan pistoraiteen alle on rakennettava tukeva paalulaatta, jonka päälle tulevat radan vaihteet. Töitä tehdään tilapäisen apusillan alla. Anne Savin / Yle

Tällä viikolla ovat alkaneet louhintatyöt. Alueelta louhitaan kalliota arviolta 150 000 kuutiota. Louhitusta kalliosta jalostetaan mursketta terminaalin rakennusmateriaaliksi.

Terminaalialueelle rakennetaan pistoraide, joka erkanee Toijala-Valkeakoski -radalta. Uusi rataosuus myös sähköistetään Toijalasta alkaen, mikä mahdollistaa junien ajamisen sähkövetureilla perille terminaaliin.

Raakapuuterminaalin pistoraide liittyy Toijala-Valkeakoski -rataan. Rataosuus terminaalilta Toijalaan sähköistetään. Antti Eintola / Yle

Rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan toukokuussa 2021. Terminaalin käyttöönotto on kesäkuun alussa, ja ensimmäiset junat pääsevät alueelle kesäkuun puolivälissä.

Raakapuuterminaalin kustannusarvio on tällä hetkellä noin 10,7 miljoonaa.

Akaan keskustan ja yritysalueen kehittäminen voi alkaa

Akaassa on tervetulotoivotuksen saanut vuosikymmeniä radanvarteen varastoiduilta tukkipuilta. Vilkas rekkaliikenne on värittänyt kaupunkikuvaa vähemmän mieluisalla tavalla.

Suuret rekat lastaavat junia Toijalan ahtaalla ratapihalla. Uusi terminaali vie rekkaliikenteen pois keskustasta. Anne Savin / Yle

Uuden terminaalin rakentaminen onkin Akaassa vuosia sitten heränneiden toiveiden täyttymys. Kaupunkisuunnittelujohtaja Jyri Sarkkinen on mielissään, että pääsi näkemään uuden terminaalin toteutuvan.

– Kyllähän tässä on kyseessä ihan aito win-win -tilanne. Saadaan keskusta siistiksi, turvalliseksi ja viihtyisäksi, ja lisäksi sinne Akaa Pointiin erittäin paljon lisää käyttöä, sanoo Sarkkinen.

Akaa Point on kaupungin uusi, 180 hehtaarin yritysalue, joka on syntymässä terminaalin kupeeseen. Sarkkisen mukaan alue on jo herättänyt kiinnostusta.

– Uskoisin, että myös muut puualan toimijat ja logistiikan alan toimijat kiinnostuvat alueesta. Meille on jo tullut paljon kyselyitä, että koska siellä alkaa tapahtumaan, Sarkkinen kertoo.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Jyri Sarkkinen muistaa, miten aloite uudesta terminaalista laitettiin vireille seitsemän vuotta sitten. Anne Savin / Yle

Kun uuden terminaalin toiminta ensi kesänä käynnistyy, se merkitsee keskustan ilmeen muuttumista. Kaupungilla on jo suunnitelmia alueen kehittämiseksi.

– Puun kuormaamisesta ja -varastoinnista vapautuva alue on suuruudeltaan noin puolitoista hehtaaria, joten sille ei pystytä juurikaan rakentamaan, mutta alue siistiytyy ja saattaa saada puistomaisen ilmeen tulevaisuudessa.

Kaupunki on ostanut valtiolta maata alueen vierestä, Toijalan asemarakennusta vastapäätä, noin kolme hehtaaria.

– Siihen on jo rakentamissuunnitelmiakin, joten keskusta tulee laajenemaan asemanseudulle. Ja ennen kaikkea saadaan houkuttelevuutta lisää ja imago paranee.