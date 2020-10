Tanskalainen perheenisä ryhtyi amatöörivakoojaksi – kuvasi salaa, miten Pohjois-Korea hieroo huume- ja asekauppoja

Kaikessa hiljaisuudessa ja viranomaisten tietämättä tanskalainen Ulrich Larsen on työskennellyt jo kymmenen vuoden ajan paljastaakseen pohjoiskorealaisten tekemät laittomuudet.

Vaarallisen kaksoiselämänsä ansiosta hän on saanut yhteyden Pohjois-Korean hallinnon edustajiin, jotka ovat valmiita kauppaamaan huumeita ja aseita.

Nyt Larsenin soluttautuminen on päättynyt ja hänen myyräntyönsä paljastetaan kansainvälisessä dokumenttisarjassa Myyrä – Peitetehtävässä Pohjois-Koreassa.

Yle kertoo Larsenin erikoisen tarinan yhteistyössä Tanskan yleisradioyhtiön DR:n kanssa (siirryt toiseen palveluun).

Tavallisesta tanskalaismiehestä soluttautujaksi

– En minä oikein osaa selittää. Olen aina ollut aika tavallinen mies, Ulrich Larsen sanoo.

Hän yrittää DR:n haastattelussa selittää, mikä sai kokin töistä varhaiseläkkeelle jääneen Kööpenhaminan esikaupunkialueella asuvan tavallisen perheenisän ryhtymään peitetehtävään Pohjois-Korean toimien paljastamiseksi.

Selitystä ulkopuolisen silmissä täysin kaistapäiseltä vaikuttavalle tempaukselle on hankala muotoilla.

Larsen kuitenkin päätyi osallistumaan dokumenttihankkeeseen, jossa hän tallensi piilotetun kameran ja mikrofonin avulla suljetun diktatuurin edustajien toimintaa.

Tie Pohjois-Korean hallinnon lähipiiriin kulki Tanskan Pohjois-Korean ystävyysseuran ja kansainvälisen Pohjois-Korean ystävyysseuran kautta.

Lopulta Larsenista tuli niin luotettu ja keskeinen henkilö näissä seuroissa, että hän pääsi mukaan Pohjois-Korean hallinnon edustajien kanssa järjestettyihin tapaamisiin, joiden asialistalla oli asekauppa ja huumetuotanto.

Dokumentti Pohjois-Koreasta mullisti elämän

Ennen myyräksi ryhtymistä Larsenin elämä oli ollut vuosia vaikeaa muun muassa kroonisen haimatulehduksen vuoksi. Sairaus oli pakottanut hänet jäämään varhaiseläkkeelle kokin työstä ja hän lojui päivät tylsistyneenä sängyssä kivuista kärsien.

Muutos ankeaan elämäntilanteeseen tuli, kun Larsen näki toimittaja, dokumenttiohjaaja Mads Brüggerin Pohjois-Koreaa käsittelevän humoristisen dokumentin Det Røde Kapel eli Punainen kappeli.

Pohjois-Korea alkoi kiinnostaa häntä ja hän liittyi ystävyysseuraan. Larsen halusi selvittää, mikä sai seuraan kuuluvat tanskalaiset tukemaan Pohjois-Korean kaltaista diktatuuria.

Hän otti myös yhteyttä Brüggeriin ja kyseli tältä lisätietoja Pohjois-Koreasta ja dokumentin kuvaamisesta siellä.

– Hei Mads, Pohjois-Korea ja se mitä siellä tapahtuu kiinnostaa minua valtavasti. Voiko Punaisen kappelin ostaa jostakin DVD:nä? Olen turhaan etsinyt netistä. Millaista siellä oli olla "turistina"?, Larsen kirjoitti ensimmäisessä viestissään Brüggerille.

Brüggerin vastattua viestiin ystävällisesti, Larsen kysyi olisiko tämä kiinnostunut saamaan referaatteja Tanskan Pohjois-Korean ystävyysseuran kokouksista. Brüggerin osoitettua kiinnostuksensa, Larsen alkoi kuvata ystävyysseuran tapaamisia.

Muille jäsenille hän sanoi kuvaavansa PR-materiaalia sosiaalisessa mediassa julkaistavaksi. Mielessään hänellä oli kuitenkin suunnitelma jatko-osasta Brüggerin Punainen kappeli -dokumentille.

Ulrich Larsen halusi ymmärtää Pohjois-Koreaa ja sen tanskalaisia tukijoita. Ed Jones / AFP

Ajan myötä Larsenin mielessä alkoi kehittyä vieläkin suurempia suunnitelmia. Jotta projektista tulisi oikein jännittävä, hänen pitäisi matkustaa Pohjois-Koreaan.

Dokumenttiohjaaja Mads Brügger ja tuotantoyhtiö innostuivat ajatuksesta. Kun Brügger teki omaa dokumenttiaan, ei hän pystynyt todistamaan, että Pohjois-Korea oli "paha ja rikollinen toimija". Nyt heräsi ajatus siitä, onnistuisiko Larsen siinä.

Brügger ja tuotantoyhtiö tarjoutuivat maksamaan Larsenin matkan Pohjois-Koreaan, ja näin Ulrich Larsenin uusi kansainvälinen kaksoiselämä oli saanut alkunsa.

Hidas soluttautuminen valtaapitävien lähipiiriin

Ensimmäiset vuodet Larsen käytti päästäkseen yhä lähemmäs ja lähemmäs Pohjois-Korean valtaapitäviä. Erityisen hyödylliseksi kontaktiksi osoittautui espanjalainen aseintoilija Alejandro Cao De Benós, joka oli myöhemmin vähällä koitua Larsenin kohtaloksi.

Espanjalainen on kansainvälisen Pohjois-Korean ystävyysseuran (Korean Friendship Organization KFA) perustaja ja puheenjohtaja. Seuralla on oman ilmoituksensa mukaan toimintaa 34 maassa.

Alejandro Cao De Benós on kehuskellut olevansa niin lähellä Pohjois-Korean johtoa, että työskentelee maan viranomaisten hyväksi ja voi edustaa näitä.

Kun Larsen neitsytmatkallaan Pohjois-Koreassa tapasi espanjalaisen ensimmäisen kerran, oli tämä pukeutunut pohjoiskorealaiseen univormuun.

Tulevina vuosina Larsen tapasi Cao De Benósin useita kertoja ja onnistui voittamaan tämän luottamuksen.

"Tunnetko liikemiehen, jonka taskussa on yli 50 000 euroa?"

Vuonna 2013 Alejandro Cao De Benós lähetti Ulrich Larsenille sähköpostiviestin, jossa hän esitti yhteistyötä kolmessa Pohjois-Koreaan liittyvässä kiinnostavassa investoinnissa.

– Me voisimme tehdä jotakin. Tunnetko liikemiehen, jonka taskussa on yli 50 000 euroa? espanjalainen kysyi.

Larsen otti tämän jälkeen yhteyttä Mads Brüggeriin ja tuotantoyhtiöön. Mukaan juoneen päätettiin ottaa vielä yksi tanskalainen peitehenkilö, Mr. James.

Tämä keksitty liikemies olisi valmis hieromaan bisneksiä. Myös laittomia sellaisia.

Mr. James oli oikeasti Jim Latrache, muukalaislegioonassa aikoinaan palvellut entinen huumerikollinen. Yksityisyrittäjänä työskentelevä Latrache oli istunut aiemmin kahdeksan vuotta vankilassa huumekaupan vuoksi. Hän oli myynyt huumeita varsinkin varakkaille ja tunnetuille ihmisille.

Larsen esitteli "Mr. Jamesin" Cao De Benósille. Keskustelussa kävi ilmi, että Pohjois-Koreaan liittyvässä yhteistyössä olisi kyse aseiden ostamisesta ja myymisestä sekä huumeiden valmistamisesta.

Espanjalainen lupasi varmistaa tanskalaisille oikeat kontaktit Pohjois-Koreassa. Tammikuussa 2017 Larsen ja "Mr. James" saapuivat Pohjois-Koreaaan, jossa heidät otettiin vastaan yltäkylläisillä ruokatarjoiluilla ja viihde-esityksillä. Miehet saivat päähänsä kukkaseppeleet.

Vierailun aikana kaksikko tapasi ihmisiä, jotka sanoivat edustavansa Pohjois-Korean hallintoa. Matka huipentui siihen, että "Mr. James" ja Pohjois-Korean hallinnon edustajat allekirjoittivat sopimuksen sotilastarvikkeiden ja huumaavien aineiden, kuten metamfetamiinin ja metyylifenidaatin, valmistamisesta kolmannessa maassa.

Ulrich Larsen peitti todelliset tarkoitusperänsä tapaamiltaan pohjoiskorealaisilta. DR

Larsen huomasi peiteroolinsa muuttuneen huomattavasti hänen alkuperäisiä aikeitaan vakavammaksi. Tuotantoyhtiö oli sanonut salakuvaamisen Pohjois-Koreassa olevan liian riskialtista, mutta Larsen oli tehnyt sitä siitä huolimatta.

Hän ymmärsi voivansa paljastua koska tahansa. Yksikin väärä sana, yksikin moka, kätkettyjen tallennuslaitteiden paljastuminen – ja hän olisi todennäköisesti vakavassa vaarassa.

Seuraavien vuosien aikana tanskalaisten hanke sai lisää vauhtia. Larsen ja "Mr. James" matkustelivat ympäri maailmaa tapaamassa Pohjois-Korean edustajia ja neuvottelemassa ase- ja huumekaupoista.

Vakoilun paljastuminen hyvin lähellä Barcelonassa

Vaikka Larsen päätyi vuosikymmenen jatkuneen myyräntyönsä aikana useisiin riskialttiisiin tilanteisiin, ei hän oman kertomansa mukaan koskaan ollut todella peloissaan. Paitsi ehkä kerran.

Vuonna 2017 totuus Larsenista oli vähällä paljastua. Piilomikrofonilla ja radiolähettimellä varustautunut Larsen oli tuolloin käymässä Alejandro Cao De Benósin luona Espanjan Barcelonassa.

Yhtäkkiä tämä kaivoi esille laitteen, joka tunnistaa piilossa olevat kamerat ja mikrofonit. Kertaakaan aiemmin koko projektin aikana Larsen ei ollut ollut yhtä lähellä paljastumista.

Hän ei ollut osannut varautua siihen, että tuttava ryhtyisi yllättäen skannaamaan tunnistuslaitteella huoneessa, jossa hän istui.

Vain nopeat hoksottimet pelastivat Larsenin, ja Cao De Benós tyytyi selitykseen autonavainten aiheuttamasta laitteen väärästä hälytyksestä. Larsen kertoo hengitelleensä tilanteen jälkeen pitkään pysäköintialueella saadakseen heikotuksen tunteen katoamaan.

Metallica ja moshaus auttoivat peitetehtävässä

– Uskon ihmisen huomaavan sekunnin murto-osassa, pystyykö hän käsittelemään tällaisia tilanteita. Minä selvästi pystyn.

– Joka kerta, kun jouduin tekemään jotakin, laitoin kuulokkeet korviini ja Metallican Master of Puppetsin raikaamaan. Vartin moshaamisen ja ajatusten tyhjentämisen jälkeen olin valmis, Larsen kuvailee DR:lle valmistautumistaan peiterooliin kuuluneisiin tehtäviin.

Larsen sanoo, että yltiöpäiseen soluttautumiseen pohjoiskorealaisten asekauppiaiden joukkoon hänet ajoi etenkin uteliaisuus.

– Aloitin projektin saadakseni ajan kulumaan sairauspäivärahalla ollessani, mutta kun homma lähti käyntiin, uteliaisuuteni kasvoi. Onko näin mahdollista tehdä? Onko tämä todellista? Ja luulen olevan ihan tervettä nuuskia välillä jotakin jännittävältä vaikuttavaa.

Vaikka uteliaisuus ja jännityksen etsiminen aluksi olivatkin Larsenin motivaationa, muuttui tavoite myöhemmin vakavammaksi.

– Täytyy todistaa muulle maailmalle, ettei Pohjois-Korea ole mikään paratiisi. Se on maa, joka pyrkii myymään aseita ja huumeita, ja tekee kaikkensa saadakseen ulkomaista valuuttaa, Larsen sanoo DR:lle.

Vuonna 2019 tuotantoyhtiö joutui lopulta viheltämään pelin poikki "Mr. Jamesin" osalta. Hänet oli pakko poistaa näyttämöltä, sillä dokumentin tekijät eivät voineet antaa tilanteen jatkua rahojen siirtoon ja asekauppojen läpiviemiseen asti.

Ulrich Larsen sen sijaan jatkoi myyränä vielä tämänkin jälkeen. Peiterooli loppui hänen osaltaan vasta viime kuussa. Larsen ei nyt voi olla miettimättä sitä, miten pitkälle soluttautumisprojektissa olisi sen jatkuessa voitu vielä päästä.

Kriittisiä kysymyksiä dokumenttisarjasta

Dokumenttisarja Myyrä – Peitetehtävässä Pohjois-Koreassa herättää kriittisiä kysymyksiä.

Kysymykseen siitä, kuinka autenttisia sarjan monet jännittävät ja riskialttiit kohtaukset ovat, Larsen vastaa kaikessa olleen kyse heittäytymisestä ja hetkessä toimimisesta.

– Olen sataprosenttisesti oma itseni, eikä minulla ole mitään käsikirjoitusta, Larsen vakuuttaa dokumentin kuvaamista tilanteista.

Larsen kertoo hyödyntäneensä Mads Brüggerin kokemusta dokumenttiohjaajana ja käyneensä tämän kanssa läpi sitä, kenet hänen kannattaisi tavata ja millaisia asioita käsitellä. Larsen kuitenkin painottaa, ettei ohjaaja ole sanellut hänen tekemisiään.

Toinen ohjelman ja Larsenin toiminnan herättämä kysymys on se, kuinka kroonisen sairauden aiheuttamien kipujen vuoksi työkyvyttömäksi todettu varhaiseläkeläinen kykenee matkustelemaan pitkin maailmaa.

– Sarjaa on kuvattu useiden vuosien aikana. Se ei näytä kaikkia niitä kertoja, kun en ole pystynyt nousemaan hotellihuoneen sängystä, kun kipu on saanut minut oksentamaan.

Larsen sanoo suurimman osan dokumentissa kuvatuista tapaamisista kestäneen tunnin tai pari ja matkojen välillä kuluneen aikaa, ehkä puolikin vuotta. Hänellä on siten oman kertomansa mukaan ollut aikaa valmistautua ja peittää kipunsa.

Ulrich Larsen kertoo pelontunteen tulleen vasta kymmenvuotisen soluttautumisen päätyttyä. Vaimo pitää miehen touhuja idioottimaisina. DR

Pimennossa pidetty vaimo pitää miestään idioottina

Vaikka Larsenin vuosikymmenen kestäneen peiteroolin aikana kohtaamat riskialttiit tilanteet eivät hänen itsensä mukaan ole juurikaan hetkauttaneet, on pitkä kaksoiselämä jättänyt pienet jälkensä.

Kun Larsen menee hotellissa nukkumaan, asettaa hän ovenkahvan päälle tyhjän limsatölkin. Jos joku yöllä yrittää tulla huoneeseen, herää hän tölkin aiheuttamaan kolinaan.

Larsen myös uskoo jonkun seuraavan häntä, vaikkei voikaan olla siitä täysin varma. Yhtäkkiä hän vain huomaa saman auton ilmestyvän peräänsä useita kertoja päivän aikana.

Dokumenttisarjan ja Larsenin peiteroolin tultua julki on moni vanha ystävä muuttunut viholliseksi. Larsen on ensimmäistä kertaa peloissaan.

– En tiedä, mitä vielä voi tapahtua.

Myyräntyö on aiheuttanut jännitteitä myös kotona. Vaimolleen Ulrich Larsen kertoi aiemmin vain olevansa mukana Pohjois-Korean ystävyysseurassa ja puuhaavansa jonkinlaista dokumenttia. Koko totuuden puuhistaan hän paljasti vasta nyt.

Omasta mielestään hän on suojellut vaimoaan, mutta vaimon mielestä mies on idiootti.

YK, jonka asettamia pakotteita Pohjois-Korea on mahdollisesti rikkonut, on kiinnostunut Ulrich Larsenin keräämästä todistusaineistosta ja on pyytänyt tämän esittelemään havaintojaan, uutisoi DR (siirryt toiseen palveluun)viime viikolla.

Tanskan yleisradioyhtiön DR:n mukaan KFA:n puheenjohtaja Alejandro Cao De Benós kiistää käyneensä vakavissaan keskusteluja laittomista liiketoimista. Hänen mukaansa kyse oli laillisesta rakennusprojektista ja ase- ja huumekauppaa koskeneissa keskusteluissa hän teeskenteli.

Pohjois-Korean suurlähetystö tai muutkaan maan hallinnon edustajat eivät ole halunneet kommentoida dokumenttisarjan väitteitä.

Dokumenttisarja Muldvarpen – Undercover i Nordkorea on DR:n, BBC:n, NRK:n ja SVT:n yhteistuotanto. Sen on ohjannut Mads Brügger ja tuotannosta ovat vastanneet tuotantoyhtiöt Wingman Media ja Piraya Film.

Alkuperäisen DK:n tekstin on kirjoittanut Annegerd Lerche Kristiansen. Tekstin on kääntänyt ja muokannut Ylen toimittaja Jussi Nurminen.

