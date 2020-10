Kansalaiset yrittävät saada aborttilakiin muutoksia – myös asiantuntijat arvostelevat lakia: Kenen etu on juoksuttaa naista kahden lääkärin puheilla?

Päättäjät ovat varovaisia muuttamaan raskaudenkeskeytyslakia, jonka sisältö on pysynyt samana jo vuosikymmenien ajan.

Suomessa on Pohjoismaiden tiukin laki raskauden keskeyttämisestä. Laki on tiukimpia myös koko Euroopassa.

Nykyisen lain mukaan raskauden keskeytyksessä vaaditaan kahden lääkärin lausunto, ja raskauden keskeytykselle pitää olla jokin syy. Sellainen voi olla esimerkiksi sosiaalinen syy, joka johtuu naisen elämäntilanteesta. Abortti on lisäksi mahdollista tehdä ainoastaan sairaalassa.

Lakimuutos on tarpeellinen myös monien asiantuntijoiden mielestä, Suomen Gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston professori Oskari Heikinheimo toteaa.

– Maailma muuttuu meidän ympärillä. Silloin kun nykyinen raskaudenkeskeytyslaki on tullut voimaan, raskaudenkeskeytys on ollut hankalampi asia meidän yhteiskunnassa ja sen saaminen on ollut vaikeampaa.

50 vuotta sitten abortit tehtiin kirurgisesti. Nykyään noin 97 prosenttia aborteista tehdäänlääkkeillä.Siitä huolimatta tarvitaan kahden lääkärin lausunto siitä, että raskauden voi keskeyttää.

– Vuosikymmeniä vanha malli ei heijasta enää nykyistä arvomaailmaa, Heikinheimo toteaa.

– Eihän lääkäri sitä lopulta päätä. Nainenhan sen päättää, että hän haluaa raskaudenkeskeytyksen. Kenen etua palvelee, että ihmistä juoksutetaan usealla eri luukulla.

Lakimuutos lisäisi tasa-arvoa

Kansalaisaloitteen takana on Naisasialiitto Unionin lisäksi Suomen Gynekologiyhdistys, Suomen Kätilöliitto ja Väestöliitto. Yksinkertaista syytä sille, miksi lakia muutetaan kansalaisaloitteen voimin, ei ole.

– Poliitikot on hyvin varovaisia koskemaan raskaudenkeskeytyslakiin, koska se on aika sensitiivinen laki. Siinä on sekin riski, että lopputulos ei olisikaan sitä, mitä alun perin haluttiin, Heikinheimo arvioi.

– Ehkäkansalaisaloite onkin oikein hyvä työkalu. Kun ihmiset ehdottavat sitä, poliitikkojen on käsiteltävä se eduskunnassa ja toivottu sisältö on se, mitä ihmiset ovat kannattaneet.

Kansalaisaloitteella halutaan tuoda Suomen lakia lähemmäs eurooppalaista ja pohjoismaista käytäntöä, kertoo Väestöliiton asiantuntijalääkäri ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Suvi Leppälahti.

– Muutoksella on ehdottoman tärkeitä ja isoja vaikutuksia tasa-arvon kannalta. Yksi tärkeimmistä asioista on se, että halutaan antaa naiselle itsemääräämisoikeus omasta kehosta, mikä ei nyt tässä nykylaissa toteudu.

Nykyinen aborttilaki kuluttaa Leppälahden mukaan terveydenhuollon resursseja tarpeettomasti, kun aborttia varten pitää saada kahden lääkärin lausunto.

– Se myös vaikeuttaa raskaudenkeskeytyksen hakijan hyvää ja ihmisoikeuslähtöistä hoitoa, Leppälahti muistuttaa.

Kansalaisaloitetta ajaa iso joukko ihmisiä

Oma Tahto -kansalaisaloite on kerännyt kolmessa viikossa lähes tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. Naisasialiitto Unionin puheenjohtajan Fatim Diarran mielestä aloitteen tarpeellisuutta korostaa se, että kampanjassa on mukana myös asiantuntijoita ja asiantuntijajärjestöjä.

– Meille oli tärkeää, että teemme tämän yhdessä asiantuntijoiden kanssa, koska kyseessä on ihmisten terveyttä koskeva asia, Diarra kertoo aloitteen taustasta.

– Nyt kun tätä on tehty yhdessä rintamassa, tuntuu että viesti on mennyt todella hyvin perille.

Samoilla linjoilla on myös Oskari Heikinheimo.

– Tämä on aika hyvä prosessi, on monia eri toimijoita. On ammattilaisten ja arvomaailman tulokulmaa.

Aiheesta voi keskustella perjantai-iltaan 16.10.2020 klo 23.

Lue lisää:

20-vuotiaana abortin tehnyt Rittis Maria Ikola: "Mistä johtuu, että abortista pitää puhua siten, että se on hirveän raskasta ja vaikeaa?"

Raskaudenkeskeytysten määrän lasku pysähtyi viime vuonna – THL toivoo ilmaisen ehkäisyn kokeilun etenemistä