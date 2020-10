Hallitus suunnittelee autojen romutuspalkkioita koko ensi vuodeksi

Henkilöautojen romutuspalkkiot ovat tulossa käyttöön jälleen ensi vuoden alussa. Hallitus suunnittelee, että romutuspalkkioita myönnettäisiin koko ensi vuoden ajan.

Hallituksen esityksen mukaan romutuspalkkio voitaisiin myöntää yksityishenkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla. Uutta on se, että palkkio voitaisiin myöntää myös sähköavusteisen polkupyörän tai joukkoliikennelipun hankkimiseen.

– Romutuspalkkio on ensimmäinen fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpide. Palkkio auttaa osaltaan päästövähennystavoitteissa, kun se tukee vähäpäästöisen ajoneuvon hankintaa tai siirtymistä sähköpyörään tai joukkoliikenteeseen, perustelee liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) tiedotteessa.

Tilalle hankittavan uuden henkilöauton tulee olla kaasuauto, täyssähköauto, ladattava hybridi tai muu auto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriä kohden.

"Kerta kaikkiaan hyvä lisä ensi vuodelle"

Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa muistuttaa, että autokauppa on tyssännyt täysin koronan vuoksi varsinkin keväällä. Uusien autojen tilausmäärät olivat jopa 70 prosenttia alhaisemmat kuin vuosi sitten, eikä ensi vuosikaan näytä hyvältä.

– Romutuspalkkio on kerta kaikkiaan hyvä lisä ensi vuodelle, Rissa arvioi.

Hän kritisoi vain 95 gramman päästörajaa, jota hän pitää liian tiukkana. Täyssähköautot ja ladattavat hybridit täyttävät helposti vaatimukset, mutta niiden hinnat ovat toistaiseksi korkeita.

– Me tarvitsisimme myös pieniä polttomoottoriautoja ja kevythybridejä mukaan, jotta kansa pääsisi kiinni niihin, Rissa sanoo.

HSL:lle myönteinen yllätysHelsingin seudun liikenteen (HSL) myyntipäällikkö Matias Sarkkinen pitää myönteisenä yllätyksenä hallituksen esitystä romutuspalkkioiden käyttämisestä myös joukkoliikennelippuihin.

– Äkkiseltään tämä kuulostaa hyvältä. HSL:n tavoite on lisätä joukkoliikenteen käyttöä, Sarkkinen sanoo.Hänen mukaansa mukavaa esityksessä on, että siinä panostetaan pitkiin kausilippuihin. Henkilö sitoutuu pidemmäksi aikaa käyttämään joukkoliikennettä, hän arvioi.

Romutuspalkkio olisi 1 000-2 000 euroa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että valtio maksaisi romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000–2 000 euroa. Joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankkimisessa tuki olisi enintään 1 000 euroa.

Syyskuussa sähköautojen ja ladattavien hybridien osuus oli jo neljännes ensirekisteröinneistä.

Täyssähköautoilla on jo voimassa 2 000 euron hankintatuki. Rissa huomauttaa, että yhdessä hankintatuki ja romutuspalkkio ovat 4 000 euroa, mikä on jo huomauttava summa etenkin pienten sähköautojen hankinnassa. Malleja on tulossa lisää ensi vuonna.

