Herätys: Hallitus siirtämässä koronatorjuntaa alueille, aborttilaki halutaan päivittää, kauppaneuvottelut pöydällä EU-johtajien huippukokouksessa

Hallitus kokoontuu neuvottelemaan koronatoimista, katso suorana klo 8.35

Hallitus kokoontuu jälleen Säätytaloon neuvottelemaan koronatoimista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen median edustajille, että tavoitteena on saada aikaiseksi "ryhtiliike" alueilla. Siinä missä kevään poikkeusoloissa hallitus vastasi koronatoimista, on nyt päävastuu kunnilla, sairaanhoitopiireillä ja aluehallintovirastoilla. Kaikilla alueilla käytettävissä olevia työkaluja ei ole kuitenkaan Marinin mukaan hyödynnetty riittävästi.

EU-johtajien huippukokous alkaa tänään, puntarissa kauppaneuvottelut

Boris Johnson poistui Lontoon Downing Streetiltä eilen maski kasvoillaan. Tolga Akmen / AFP

EU-johtajat aloittavat tänään kaksipäiväisen huippukokouksen. Huippukokouksen lataus on kohdistunut Euroopasta kanaalin toiselle puolelle Britanniaan, kirjoittaa Ylen EU-kirjeenvaihtaja Susanna Turunen. Pääministeri Boris Johnson on pitänyt torstaita aikarajana sopimusneuvotteluille. Myös Euroopan pahentuva koronavirustilanne luo synkkiä pilviä kokouksen ylle.

Suomalaisille naisille halutaan oikeus päättää omasta ruumiistaan, kansalaisaloite hakee muutoksia 50 vuotta vanhaan aborttilakiin

Nykyisin Suomessa vaaditaan raskauden keskeytykseen kahden lääkärin lausunto. Getty Images

Suomessa on Pohjoismaiden tiukin laki raskauden keskeyttämisestä. Nykyisen lain mukaan raskauden keskeytyksessä vaaditaan kahden lääkärin lausunto, ja raskauden keskeytykselle pitää olla jokin syy. Sellainen voi olla esimerkiksi sosiaalinen syy, joka johtuu naisen elämäntilanteesta. Abortti on lisäksi mahdollista tehdä ainoastaan sairaalassa. Asiantuntijoiden mielestä lakimuutos on tarpeellinen.

Vaatekaupasta ei välttämättä löydy nyt sitä mitä haet – yrittäjä Iina Kuvaja ei edes tiedä, mitä tuotteita saa myyntiin

Iina Kuvaja toteutti viime talvena pitkäaikaisen haaveensa ja ryhtyi vaatekauppiaaksi. Koronan vuoksi alan näkymät ovat epävarmat. Marko Väänänen / Yle

Koronatilanteen vuoksi monissa vaatekaupoissa on tarjolla normaalia pienemmät valikoimat syksyn ja talven ajan. Useita vaate- ja kenkätehtaita suljettiin keväällä, minkä vuoksi tuotteita ei ole saatu tehtyä normaaliin tapaan. Kauppiaat myös pienensivät tilausmääriään, kun vaatteiden kysyntä keväällä romahti. Muotibisneksen uskotaan palautuvan normaaliksi vasta koronarokotteen myötä.

Torstai on monin paikoin poutapäivä

Yle Sää

Pilvisyys vaihtelee. Torstai on pitkälti poutainen päivä. Räntä- ja lumikuurot ovat mahdollisia Lapissa. Idässä liikkuu sadekuuroja. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.