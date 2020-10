Maskisuosituksesta noussut keskustelu jatkui Ylen A-studion jälkeen kiivaana Twitterissä – pääministeri Marin penäsi THL:n Tervahaudalta vastauksia

Hallituksen ja opposition poliitikot kiistelivät keskiviikkoiltana kasvomaskien käytön ohjeistuksesta Ylen A-studiossa.

Paikalla olivat puheenjohtajat Sanna Marin (sd.), Annika Saarikko (kesk.), Petteri Orpo (kok.) ja Jussi Halla-aho (ps.). Keskustelun taustalla oli kokoomuksen esittämä epäluottamuslause perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) kohtaan.

Ministeri Kiuru sai keskiviikon äänestyksessä eduskunnan luottamuksen. Luottamusäänestyksen taustalla oli vääntö hallituksen kasvomaskisuosituksista.

Orpo sanoi A-studiossa, että keskustelua oli tärkeää käydä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajan lausunnon vuoksi. Siinä pääjohtaja Markku Tervahauta oli Orpon mukaan sanonut, että sosiaali- ja terveysministeriö oli kieltänyt häntä ja THL:ää antamasta ihmisille maskisuosituksen, joka olisi ollut ihmisille tärkeä.

Marin: Tervahaudalla ollut eriävä näkemys, THL:n kannan muodostavat toiset henkilöt

Pääministeri Marinin mukaan hallitus on päättänyt maskisuosituksesta asiantuntijalausuntojaen ja -arvioiden pohjalta.

– STM:n virkakunnan ja THL:n näkemys on ollut keväällä se, että yleistä maskisuositusta ei tule antaa, Marin sanoi.

Marin jatkoi vielä pääjohtaja Tervahaudasta:

– Hallitus on kyllä kuunnellut asiantuntijoita ja THL:ää, ja THL ei ole ollut sillä kannalla, ainakaan hallituksen neuvotteluissa, kun organisaation kanta on tuotu esiin, että maskisuositus pitäisi antaa. Pääjohtaja Tervahauta ei ole henkilö, joka THL:ssä päättää esimerkiksi tämänkaltaisista asioista. Hänellä on ilmeisesti ollut oma henkilökohtainen eriävä näkemys tästä kysymyksestä. Mutta THL:n kannan muodostavat toiset henkilöt.

Sanailu jatkui Twitterissä

A-studion jälkeen vääntö jatkui Marinin ja Tervahaudan välisenä twiittailuna. Keskustelun alullepanijana oli kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Hän ihmetteli Twitterissä, eikö pääjohtaja päätä laitoksen kannan.

Pääministeri @MarinSanna #yleastudio sanoi, ei @mapetti Tervahauta ole henkilö, joka päättää @THLorg kannan. Eikös THL ole päällikkövirasto, jossa juuri pääjohtaja päättää laitoksen kannan? Nyt kyllä täytyy tarkistaa THL- laki ja työjärjestys👍 — Sari Sarkomaa (@sarisarkomaa) 14. lokakuuta 2020

Sarkomaalle vastasi pääjohtaja Tervahauta. Sitaatin mukaan laitosta johtaa pääjohtaja.

THL-laki 3. pykälä: "Laitosta johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja ratkaisee laitoksessa päätettävät asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty laitoksen palveluksessa olevan muun henkilön ratkaistavaksi." — Markku Tervahauta (@mapetti) 14. lokakuuta 2020

Tähän jatkoi pääministeri Marin omassa twiitissään. Hän ihmetteli, onko asia esitelty hallitukselle virheellisesti.

Tervahauta vastasi toteamalla, että THL:n asiantuntijat ovat ministeriöiden käytettävissä tukemassa valmistelua ja päätöksentekoa, ja että kyse on asiantuntija-asvioista ja -näkemyksistä.

Asiantuntijamme ja viranhaltijamme ovat olleet VN:n ja ministeriöiden käytettävissä, @THLorg tehtävien mukaisesti, tukemassa valmistelua ja päätöksentekoa. Kyse on tällöin yleensä asiantuntija-arvioista ja -näkemyksistä. Laitoksen kanta perustuu esittelystä tehtyihin päätöksiin. — Markku Tervahauta (@mapetti) 14. lokakuuta 2020

Myös sosiaali- ja terveysministeriön pääjohtaja Kirsi Varhila otti kantaa aiheeseen.

Päällikkövirastossa päällikkö päättää asiasta aina esittelystä, joka perustuu asiantuntijuuteen. Esittelystä poikkeaminen vaatii uuden esittelyn, jonka edelleen perustuttava asiantuntijuuteen. — Kirsi Varhila (@KirsiVarhila) 14. lokakuuta 2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos puolestaan twiittasi, että laitos ei keväällä esittänyt virallista maskisuosituksen antamista.

THL ei keväällä esittänyt virallista maskisuosituksen antamista #yleastudio — THL (@THLorg) 14. lokakuuta 2020

