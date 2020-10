Tampere Unitedissa kolme koronatartuntaa – suurin osa joukkueesta karanteeniin

/All Over Press

Jalkapallojoukkue Tampere Unitedin edustusjoukkueessa on todettu koronavirustartuntoja. Tähän mennessä tartunta on todettu kolmella henkilöllä. Osa testituloksista on vielä saamatta.

Tampere United kertoo tiedotteessa, että suurin osa joukkueen pelaajista ja taustahenkilöistä asetettiin karanteeniin keskiviikkona. Altistumiset ovat tapahtuneet lauantaina 10. lokakuuta.

Joukkueen mukaan karanteenin viimeinen päivä on 19. lokakuuta niillä, joilla ei todeta koronavirustartuntaa.

Altistumiset paljastuivat, kun tiistai-iltana joukkueen pelaaja sai positiiviisen tuloksen koronavirustestistä.

Tampere Unitedin edustusjoukkue pelasi kauden viimeisen ottelunsa valkeakoskelaisjoukkue Pallo-Seppoja vastaan lauantaina 10. lokakuuta Pyynikin kentällä.

TamU ilmoitti Pallo-Seppojen joukkueenjohdolle tilanteesta heti tiistai-iltana.

Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö kertoo, että ottelussa oli runsaat 200 henkilöä. Yleisö ja joukkueet on pidetty peleissä erillään toisistaan.

– Vaihtopenkitkin on siirretty toiselle puolelle kuin yleisö tällä koronakaudella ja joka tapauksessa ollaan oltu ulkotiloissa. Näkisin, että yleisön ei tarvitse olla huolissaan.